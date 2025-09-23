Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de conducir como inmigrante en California en septiembre 2025

En California, la Ley de Conducción Segura y Responsable (AB 60) entró en vigor en enero de 2015 para permitir que los inmigrantes soliciten una licencia de conducir independientemente de su estatus de residencia. Estos so los requisitos para obtener el permiso en septiembre de 2025.

Cuáles migrantes pueden obtener la licencia de conducir en California

La licencia AB 60 es para aquellas personas que no pueden proporcionar comprobante de presencia legal en Estados Unidos, pero cumplen con los requisitos del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) y pueden probar identidad y domicilio en la entidad.

La licencia de conducir en California es una tarjeta que le otorga permiso para operar un vehículo motorizado California Department of Motor Vehicles

Los migrantes pueden solicitar todos los permisos no comerciales que ofrece el DMV, lo que incluye los Clase C (para la mayoría de los automóviles), Clase M1/M2 (motocicletas) y los no comerciales Clase A o B (para remolques y algunos vehículos recreativos).

Este tipo de credencial tiene en el frente la leyenda “se aplican límites federales” y en el reverso se lee “no aceptable para propósitos federales oficiales”. Esto significa que no es una identificación que cumpla con lo dispuesto por la ley federal Real ID.

Los requisitos para sacar la licencia de conductor como inmigrante

Los conductores de la entidad que soliciten un permiso deberán proveer un comprobante de identidad válido, aprobado y verificado electrónicamente por el DMV con el país de origen.

Algunos de los documentos extranjeros en la lista de verificación para la licencia de manejar AB 60, son: una licencia de conducir de California (emitida en octubre de 2000 o después) o una tarjeta de identificación (emitida en octubre de 2000 o posterior); la credencial federal para votar en México (INE o IFE), el pasaporte mexicano y el documento nacional de identidad de la Argentina (versión 2009 o 2012), entre otros.

Para probar residencia en el estado se puede presentar: contratos de alquiler o arrendamiento; escrituras o títulos de propiedad inmobiliaria residencial; facturas hipotecarias o de servicios públicos del hogar; declaraciones de impuestos del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) o de la Junta de Impuestos de Franquicias de California y certificados de títulos o registros de vehículos o embarcaciones de la entidad.

El inmigrante necesitará tomar y aprobar un examen teórico Freepik

En la visita a la oficina se debe cumplir con estos requisitos:

Pagar la tarifa de solicitud.

Escaneo de huellas digitales.

Someterse a un examen de la vista.

La toma de una foto.

Someterse a preguntas de pruebas de conocimientos.

Presentar una prueba de señales de tráfico, en caso de que corresponda.

Cuánto cuesta la licencia de conducir para migrantes en California

Clase C - original, renovación y añadir licencia de motocicleta (Clase M1/M2): US$45

Clase M1/M2 – original y renovación: US$45

Reemplazo (pérdida o robo) o cambiar información de licencia de conducir/identificación: US$36

Clase A o B no comercial - original y renovación: US$45

Reemplazo (pérdida o robo), actualizar información, agregar una licencia de bombero o eliminar restricciones (requiere una prueba de manejo): US$36

Los residentes de California siempre deben llevar consigo la licencia cuando manejen; podrían enfrentar multas y sanciones Unsplash/Andrew Perabeau

En 9 pasos: así se hace el trámite

En su sitio web, el DMV hizo una lista de nueve pasos para tramitar la licencia: