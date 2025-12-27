Cuáles serán los estados más rentables para los dueños de un Airbnb durante el mundial 2026

Faltan alrededor de seis meses para que inicie el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Conforme se acerca la fecha, los precios de los hoteles en las principales sedes comienzan a incrementarse, lo que también abre la puerta a mayores ganancias para los anfitriones de plataformas como Airbnb durante el torneo.

Cuáles son los mejores estados de EE.UU. para generar ganancias en Airbnb en el Mundial 2026

Los anfitriones de Airbnb ya se preparan para rentar sus propiedades en las ciudades sede de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, cuyos partidos se jugarán entre junio y julio.

En total, el país albergará encuentros en 11 ciudades, aunque algunas destacan por el tipo de partidos que recibirán.

Anfitriones de Airbnb generarán grandes ganancias durante el Mundial 2026 (Archivo) MANDEL NGAN AFP

De acuerdo con un estudio realizado por Deloitte, los propietarios de alojamientos en Airbnb podrían generar ganancias promedio de hasta 4.000 dólares durante el certamen mundialista.

Los estados de EE.UU. en los que se prevé que se generen las mayores ganancias son:

Nueva York/Nueva Jersey : Lidera el listado con ganancias promedio estimadas de 5.700 dólares por anfitrión, impulsadas por el hecho de que el MetLife Stadium será la sede de la final del Mundial 2026.

: Lidera el listado con ganancias promedio estimadas de 5.700 dólares por anfitrión, impulsadas por el hecho de que el MetLife Stadium será la sede de la final del Mundial 2026. Boston, Massachusetts : Se proyectan ingresos cercanos a los 5.200 dólares. El Gillette Stadium albergará partidos de selecciones como Inglaterra, Noruega y Francia, además de encuentros de dieciseisavos y cuartos de final.

: Se proyectan ingresos cercanos a los 5.200 dólares. El Gillette Stadium albergará partidos de selecciones como Inglaterra, Noruega y Francia, además de encuentros de dieciseisavos y cuartos de final. Los Ángeles, California : Los anfitriones podrían obtener en promedio 5.100 dólares, en parte debido a que la ciudad será escenario del debut de la selección de Estados Unidos el 12 de junio.

: Los anfitriones podrían obtener en promedio 5.100 dólares, en parte debido a que la ciudad será escenario del debut de la selección de Estados Unidos el 12 de junio. Miami, Florida : El sur del estado generaría ganancias promedio de 5.000 dólares, al tratarse de uno de los destinos turísticos más demandados, especialmente por aficionados latinoamericanos.

: El sur del estado generaría ganancias promedio de 5.000 dólares, al tratarse de uno de los destinos turísticos más demandados, especialmente por aficionados latinoamericanos. Atlanta, Georgia: Aunque su calendario es menos atractivo, se estiman ingresos promedio de hasta 3.700 dólares, principalmente durante los partidos de octavos de final y semifinales.

El ranking se completa con las siguientes ciudades:

Dallas : hasta 4.400 dólares

: hasta 4.400 dólares Seattle : alrededor de 3.800 dólares

: alrededor de 3.800 dólares Kansas City : cerca de 3.500 dólares

: cerca de 3.500 dólares Área de la Bahía de San Francisco : unos 3.000 dólares

: unos 3.000 dólares Houston : aproximadamente 3.000 dólares

: aproximadamente 3.000 dólares Filadelfia: en el último lugar, con ganancias promedio de 1.900 dólares

Airbnb y FIFA hacen alianza para el Mundial 2026

De cara al Mundial 2026, Airbnb y la FIFA anunciaron una alianza estratégica para facilitar el alojamiento y las experiencias de los aficionados que asistirán al torneo.

Con este acuerdo, Airbnb se convierte en la plataforma oficial de reservas de alojamiento alternativo y actividades para los seguidores del certamen en las tres sedes anfitrionas.

Airbnb y FIFA hacen alianza para el Mundial 2026 (FIFA)

Las estimaciones indican que más de 380.000 personas reservarán alojamiento a través de la plataforma durante la Copa Mundial, lo que podría generar una derrama económica de 3.600 millones de dólares en las ciudades sede. En conjunto, los anfitriones de Airbnb podrían obtener ingresos de hasta 210 millones de dólares.

Cuándo es el Mundial 2026

La Copa Mundial 2026 de FIFA se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de ese año, en donde se jugarán 104 partidos con la participación de 48 países, en una edición inédita con tres países anfitriones.

El Levi’s Stadium será una de las dos sedes en California que recibirá el Mundial 2026 de la FIFA (copaamerica.com)

La gran final del torneo será el domingo 19 de julio en el estadio MetLife en Nueva York/Nueva Jersey, una de las 11 sedes de Estados Unidos.