Las ciudades de EE.UU. con mayor oferta de departamentos en alquiler por menos de US$1000, según un estudio

Conseguir un alquiler accesible en Estados Unidos puede ser un desafío. Sin embargo, existen varias metrópolis de ese país que aún conservan valores accesibles. En ese sentido, una plataforma especializada realizó un informe que revela cuáles son las ciudades con más departamentos para rentar por menos de 1000 dólares.

Las diez ciudades de EE.UU. con mayor disponibilidad de alquileres por menos de US$1000

De acuerdo con el reporte de Zillow, 13 ciudades estadounidenses tienen más de un tercio de sus apartamentos disponibles con una renta mensual menor a US$1000. La mayoría de ellas corresponde urbes pequeñas, especialmente distribuidas por el Medio oeste y el sur de EE.UU.

Wichita, Kansas, es la ciudad de EE.UU. con mayor porcentaje de alquileres por debajo de US$1000 Visit Wichita

Concretamente, los diez centros urbanos con mayor porcentaje de disponibilidad de un alquiler por debajo de ese umbral son:

Wichita, Kansas : 54,1%

: 54,1% McAllen, Texas : 50,6%

: 50,6% Little Rock, Arkansas : 49,3%

: 49,3% Toledo, Ohio : 45,9%

: 45,9% Oklahoma City, Oklahoma : 42%

: 42% Tulsa, Oklahoma : 41,1%

: 41,1% El Paso, Texas , 38,5%

, 38,5% Akron, Ohio : 38,4%

: 38,4% Dayton, Ohio : 38,1%

: 38,1% Winston, Carolina del Norte: 37,7%

Las otras tres ciudades que superan el tercio son Des Moines (36,9%), en Iowa; Tucson (36,1%), en Arizona; y Baton Rouge (34,4%), en Louisiana.

Por el lado contrario, las ciudades de EE.UU. con menor porcentaje de disponibilidad de alquilar a menos de US$1000 son Boston, Massachussetss; Miami, Florida; Washington D.C., la capital de EE.UU.; North Port, Florida; Charleston, Carolina del Sur; y Cape Coral, Florida. Todas ellas tienen un 1,7% o menos de propiedades debajo de ese umbral.

El secreto para conseguir renta más barata en EE.UU.

Datos de Zillow indican que el valor promedio mensual del alquiler en el país norteamericano es de US$2000. En ese contexto, estadounidenses y migrantes buscan distintas maneras de acceder a valores más económicos.

Muchos en EE.UU. encuentran en rentar un cuarto la posibilidad de acceder a un alquiler más económico Pixabay

Una encuesta de la plataforma reveló que la renta de habitaciones individuales en casas o apartamentos es una práctica muy extendida. El sondeo indicó que un 28% de propietarios que recientemente adquirieron una vivienda consideró importante esta alternativa.

En contraste con lo que ocurre con los espacios completos, es más sencillo encontrar alquiler de habitaciones a menos de US$1000. En 86 de las 100 ciudades más grandes de EE.UU., el precio promedio para rentar un cuarto está por debajo de esa cifra. Allí se incluyen centros urbanos como Chicago, Illinois; Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; y Dallas, Texas, entre otros.

Las ciudades de EE.UU. más asequibles para rentar

Por fuera de lo que indican los valores nominales de cada ciudad, hay otros factores a tener en cuenta. Así como varían las cifras de alquileres y de costo de vida entre los distintos centros urbanos, también lo hacen los ingresos.

Un informe reveló las ciudades de EE.UU. con mayor porcentaje de alquileres que requieren menos de un tercio del ingreso promedio Freepik

En ese sentido, el informe de la plataforma inmobiliaria recopiló cuáles son las ciudades con propiedades en alquiler que demandan un porcentaje del salario inferior al 30%. Para la elaboración, la empresa tomó en cuenta el promedio de ingresos en las urbes.

Las urbes que tuvieron un mayor porcentaje de viviendas disponibles que cumplen este requisito son: Ogden, Utah (97,3%); Raleigh, Carolina del Norte (96,2%); y Colorado Springs, Colorado (94,6%).

Del otro lado de la lista, las ciudades con menor porcentaje de estas rentas disponibles, y por lo tanto las menos asequibles, son: Boston (50,7%), Los Ángeles (45,1%) y Nueva York (34,1%).