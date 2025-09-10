Buenas noticias para California: uno por uno, todos los trámites del DMV que se pueden hacer en línea
Los californianos pueden hacer uso de los servicios digitales de la agencia estatal con una cuenta personal
- 3 minutos de lectura'
El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) señala que la mayoría de los trámites se puede iniciar y completar en línea. Estas son buenas noticias para los residentes del estado, ya que les permite ahorrar tiempo y dinero.
Todos los trámites del DMV de California que se pueden hacer en línea
El DMV explica que tomó medidas para expandir los servicios digitales. La mayoría de las tareas no requiere una visita a la oficina, “lo que incluye las transacciones sencillas de autoservicio que ya no están disponibles en las oficinas”, señala la agencia.
La lista de todos los trámites del DMV de California que se pueden hacer en línea:
1. Renovar
- Renovación de registro de vehículo
- De licencia de conducir / tarjeta de identificación (DL/ID)
- Actualización a Real ID
- De licencia de conducir comercial (CDL)
- Renovación de placa de estacionamiento para personas con discapacidad
- De suspensión temporal de operación
- De permiso para transportistas
2. Solicitar/Aplicar
- Solicitud de licencia de conducir / tarjeta de identificación (DL/ID)
- Transferencia de título
- Cambio de dirección
- Placa de estacionamiento para personas con discapacidad
- Suspensión temporal de operación
- Declaración Jurada de No Uso
- Aviso de transferencia y liberación de responsabilidad
3. Orden
- Registro de conductor
- Registro del vehículo
- Placas especiales o personalizadas
- Calcomanía de “Mussel Fee”
4. Reemplazar
- Reemplazo de licencia de conducir
- De adhesivo o tarjeta de registro
- Reemplazo de título
- Placa de estacionamiento para personas con discapacidad
5. Consultar/Verificar estado
- Estado de caso en Virtual Office
- Estado de licencia de conducir / tarjeta de identificación
- Estado de registro de vehículo
- Búsqueda de licencias ocupacionales
- Búsqueda en escuela de manejo
- Permisos activos de transportista
6. Clientes de la industria
- Licencias ocupacionales
- Pruebas para vehículos autónomos
- Permisos para transportistas
- Aplicación para vehículos desmantelados
- Nuevo reporte de venta: remolques y vehículos recreativos todoterreno
- Pago de tarifas de publicación
7. Realizar pago
- Pago por cheque devuelto
- Tarifa de restablecimiento
- Pago de tarifa de reemisión
- Calculadoras de tarifas
8. Enviar reportes o certificaciones
- Reportar un accidente
- Enviar reporte de examen médico
- Enviar certificación de entrenamiento práctico comercial
Además, el DMV ahora ofrece notificaciones electrónicas para la renovación de licencias de conducir, tarjetas de identificación y matrículas de vehículos. Los interesados deberán hacer el cambio en su cuenta MyDMV, en Preferencias de comunicación.
Cómo crear una cuenta en línea del DMV de California
Para crear una cuenta en MyDMV se debe introducir un correo electrónico personal, no uno de trabajo. “Evite utilizar una cuenta de dirección de correo electrónico compartida”, indica la agencia. Después de ingresar el e-mail, se recibirá un enlace para confirmarlo.
Para una cuenta de DMV relacionada con el trabajo, se debe usar dirección de correo electrónico de la compañía y una contraseña a la que solo el titular tenga acceso.
El DMV utiliza la autenticación de dos factores para comprobar la identidad digital, por lo que además del e-mail se requiere de una forma de recibir llamadas o mensajes de texto, de preferencia, un número de teléfono personal válido de EE.UU.
Para seguridad, se deberá poder recibir y proporcionar un código de verificación de teléfono cada vez que inicie sesión. La agencia también recomienda evitar usar un número de teléfono con extensiones.
Al crear la cuenta para servicios en línea, también se debe proporcionar datos como el nombre que aparecerá o aparece en licencia de conducir o tarjeta de identificación.
Otras noticias de Agenda EEUU
En California. Cómo Home Depot se convirtió en un punto de redadas y detenciones migratorias del ICE
"Bajo el agua". Cómo cambió el índice de aprobación de Donald Trump en EE.UU. en los últimos seis meses, según las encuestas
Condena histórica. Quién es "El Chelelo", el mexicano vinculado al cartel de Los Zetas que fue sentenciado a más de 31 años en EE.UU.
- 1
Sueldo actualizado: cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en septiembre de 2025
- 2
Marcos Galperin cuestionó la retención de Ingresos Brutos a billeteras virtuales en la provincia de Buenos Aires
- 3
Pasaportes con fallas: cómo reconocerlos y qué hacer para poder viajar sin inconvenientes
- 4
Los puntajes de Argentina ante Ecuador: la figura de Dibu Martínez, el único punto alto