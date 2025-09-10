Buenas noticias para California: uno por uno, todos los trámites del DMV que se pueden hacer en línea

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) señala que la mayoría de los trámites se puede iniciar y completar en línea. Estas son buenas noticias para los residentes del estado, ya que les permite ahorrar tiempo y dinero.

Todos los trámites del DMV de California que se pueden hacer en línea

El DMV explica que tomó medidas para expandir los servicios digitales. La mayoría de las tareas no requiere una visita a la oficina, “lo que incluye las transacciones sencillas de autoservicio que ya no están disponibles en las oficinas”, señala la agencia.

Se pueden utilizar los servicios en línea para solicitar, renovar, reemplazar, corregir o actualizar una licencia de conducir California Department of Motor Vehicles

La lista de todos los trámites del DMV de California que se pueden hacer en línea:

1. Renovar

Renovación de registro de vehículo

De licencia de conducir / tarjeta de identificación (DL/ID)

Actualización a Real ID

De licencia de conducir comercial (CDL)

(CDL) Renovación de placa de estacionamiento para personas con discapacidad

De suspensión temporal de operación

De permiso para transportistas

2. Solicitar/Aplicar

Solicitud de licencia de conducir / tarjeta de identificación (DL/ID)

(DL/ID) Transferencia de título

Cambio de dirección

Placa de estacionamiento para personas con discapacidad

Suspensión temporal de operación

Declaración Jurada de No Uso

Aviso de transferencia y liberación de responsabilidad

3. Orden

Registro de conductor

Registro del vehículo

Placas especiales o personalizadas

Calcomanía de “Mussel Fee”

4. Reemplazar

Reemplazo de licencia de conducir

De adhesivo o tarjeta de registro

Reemplazo de título

Placa de estacionamiento para personas con discapacidad

5. Consultar/Verificar estado

Estado de caso en Virtual Office

Estado de licencia de conducir / tarjeta de identificación

Estado de registro de vehículo

Búsqueda de licencias ocupacionales

Búsqueda en escuela de manejo

Permisos activos de transportista

6. Clientes de la industria

Licencias ocupacionales

Pruebas para vehículos autónomos

Permisos para transportistas

Aplicación para vehículos desmantelados

Nuevo reporte de venta: remolques y vehículos recreativos todoterreno

Pago de tarifas de publicación

El DMV ahora ofrece notificaciones electrónicas para la renovación de licencias de conducir, tarjetas de identificación y matrículas de vehículos DMV California

7. Realizar pago

Pago por cheque devuelto

Tarifa de restablecimiento

Pago de tarifa de reemisión

Calculadoras de tarifas

8. Enviar reportes o certificaciones

Reportar un accidente

Enviar reporte de examen médico

Enviar certificación de entrenamiento práctico comercial

Además, el DMV ahora ofrece notificaciones electrónicas para la renovación de licencias de conducir, tarjetas de identificación y matrículas de vehículos. Los interesados deberán hacer el cambio en su cuenta MyDMV, en Preferencias de comunicación.

Cómo crear una cuenta en línea del DMV de California

Para crear una cuenta en MyDMV se debe introducir un correo electrónico personal, no uno de trabajo. “Evite utilizar una cuenta de dirección de correo electrónico compartida”, indica la agencia. Después de ingresar el e-mail, se recibirá un enlace para confirmarlo.

Para una cuenta de DMV relacionada con el trabajo, se debe usar dirección de correo electrónico de la compañía y una contraseña a la que solo el titular tenga acceso.

Crear una cuenta en MyDMV requiere de 5 pasos DMV California

El DMV utiliza la autenticación de dos factores para comprobar la identidad digital, por lo que además del e-mail se requiere de una forma de recibir llamadas o mensajes de texto, de preferencia, un número de teléfono personal válido de EE.UU.

Para seguridad, se deberá poder recibir y proporcionar un código de verificación de teléfono cada vez que inicie sesión. La agencia también recomienda evitar usar un número de teléfono con extensiones.

Al crear la cuenta para servicios en línea, también se debe proporcionar datos como el nombre que aparecerá o aparece en licencia de conducir o tarjeta de identificación.