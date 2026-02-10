Buenas noticias para familias en California: reabren un programa de asistencia de alquiler con ayudas de hasta US$15.000

El condado de Los Ángeles reabrió su Programa de Alivio de Alquiler (Laerrp, por sus siglas en inglés) para ayudar a los inquilinos que enfrentan dificultades con el pago de sus alquileres. Se aceptarán presentaciones durante un mes.

Cuándo se lanzó el programa Laerrp y cuáles son sus beneficios

El portal de solicitudes se lanzó el 9 de febrero a las 9 hs (hora local). Es la segunda fase iniciada en diciembre, donde se recibieron más de 4600 solicitudes, según consignó FOX 11 Los Angeles.

La asistencia cubre hasta UA$15,000 por unidad Freepik

La asistencia prevé cubrir hasta seis meses de alquiler y US$15.000 por unidad con el objetivo de disminuir la cantidad de inquilinos desalojados por los alquileres impagos en la Gran Naranja.

“Este programa existe porque los líderes de nuestro condado comprenden cómo han afectado diversas problemáticas a los residentes de toda la región”, dijo Rafael Carbajal, director del Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado de Los Ángeles.

Los interesados en aplicar al programa deben visitar lacountyrentrelief.com Grosby group

“Animo a los inquilinos y arrendadores que necesiten ayuda a que visiten el portal y soliciten los beneficios lo más pronto posible”, agregó.

Los requisitos para solicitar el programa de asistencia

Para solicitar el beneficio, tanto el propietario como el inquilino deben iniciar el proceso en conjunto. Ambas partes pueden comenzar el trámite en el portal de aplicaciones en línea, pero se siguen diferentes pasos.

En caso que el inquilino lo inicie, el arrendador deberá completar su parte de manera obligatoria para que la solicitud sea procesada.

lo inicie, para que la solicitud sea procesada. Si el propietario lo empieza, el inquilino recibirá una invitación para que complete el trámite.

Más del 70% de los inquilinos de bajos ingresos gasta más del 30% del salario en vivienda Freepick

Una vez iniciado el proceso, el inquilino debe presentar un documento que corrobore su identidad, comprobante de ingresos (recibos de pago o declaración de impuestos), los contratos de arrendamiento y los pagos de alquiler no realizados.

El propietario y el arrendatario podrán revisar la actualización de su trámite a través del portal. En caso de ser aprobado, los inquilinos recibirán en su correo electrónico una copia del aviso de aprobación.

Hasta cuándo se permiten las solicitudes para el beneficio

El período para enviar solicitudes inició el lunes 9 de febrero y la fecha límite para completar el proceso es el miércoles 11 de marzo de 2026 a las 16.59 hs (hora local). La aprobación se decide dentro de un plazo de 30 días una vez que la solicitud entra en el estado de “revisión activa”.

Si el inquilino o propietario tienen alguna duda adicional sobre el trámite, puede llamar a la línea de atención al (877) 849-0770 de lunes a viernes, entre las 8 hs hasta las 17 hs.