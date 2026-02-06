Trump, presente en el Super Bowl de California: el anuncio de un programa con el nombre del presidente

Durante el segmento de comerciales del Super Bowl 2026, los espectadores no solo se encontrarán con los esperados anuncios de muchas marcas. La organización Invest America, alineada con el gobierno de EE.UU., presentará contenido sobre las Trump Accounts. La iniciativa está destinada a estadounidenses menores de 18 años.

El anuncio de las Trump Accounts en el Super Bowl 2026

El spot sobre las cuentas fue grabado por la agrupación Invest America. A través de una publicación en X, el grupo compartió el video e incluyó un mensaje.

El anuncio de las Trump Accounts para el Super Bowl 2026

"Este domingo, en el escenario más grande del mundo, recordaremos a la nación que el sueño americano comienza con nuestros hijos“, mencionó la cuenta en relación a la iniciativa y la exposición que tendrá al formar parte de los anuncios que se emiten en el Super Bowl.

En el video de 30 segundos, se puede ver a niños de diversas edades que presentan la iniciativa. “Este año, todos los niños estadounidenses reciben una cuenta de inversión”, indica una niña que aparece en el clip.

“Todos podemos vivir el sueño americano”, dice otro niño.

De acuerdo con Adweek, los 30 segundos de aire en el Super Bowl LX quedaron establecidos en una tarifa de 8 millones de dólares. Sin embargo, Bloomberg indicó que la cifra puede haber sido más alta, de hasta US$10 millones.

El mensaje que acompañó al video de las Trump Accounts que se emitirá en el Super Bowl 2026 Captura

Qué son las Trump Accounts: entregan US$1000 a cada niño que nazca en EE.UU.

Según lo que establece el sitio web oficial del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), estas cuentas son una de las múltiples iniciativas que fueron incluidas en la One Big Beautiful Bill Act impulsada por Trump.

Estas son las claves de las Trump Accounts, de acuerdo con una recopilación entre la información que aporta el IRS y el sitio de la iniciativa federal:

Son cuentas a nombre de menores de 18 años .

. Pueden acceder todos los menores de esa edad con Número de Seguro Social válido.

Nacidos entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 recibirán un depósito inicial de US$1000 automáticamente como parte de un programa piloto.

Los fondos de las Trump Accounts serán invertidos para que crezcan con el paso de los años.

para que crezcan con el paso de los años. Familiares o amigos de los menores, o incluso ellos mismos, pueden hacer aportes a la cuenta, con un tope anual de US$5000.

Empleadores pueden aportar hasta US$2500 a las Trump Accounts de familiares de sus trabajadores sin necesidad de incluirlo en la declaración de impuestos.

El monto de la cuenta solo puede ser retirado por el titular a partir de los 18 años, aunque puede elegir dejarlo invertido el tiempo que desee.

Los anuncios confirmados para el Super Bowl 2026

El segmento de los comerciales suele ser esperado por muchos fanáticos. Además de las Trump Accounts, uno de los anuncios que causó revuelo fue el de Pepsi.

El anuncio de Pepsi para el Super Bowl

La marca realizó un video en el que provocó a su Coca-Cola con el uso de un oso polar, personaje identificado con su máximo competidor.

