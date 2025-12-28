Plan FAST: el nuevo programa del DMV de California que revocaría la licencia a miles de conductores

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) y la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) pusieron en marcha un programa piloto para retirar con mayor rapidez de las rutas a quienes manejan a velocidades extremas. La iniciativa apunta a los conductores sorprendidos a más de 100 millas por hora (160,9 km/h).

Un mecanismo automático para revisar licencias en California

De acuerdo con un comunicado, el plan se denomina Forwarded Actions for Speeding Tickets (FAST). Cada infracción por exceso de velocidad superior a 100 mph (160,9 km/h) lo activa de forma automática y se dispara una revisión por parte de la División de Seguridad del Conductor del DMV de California.

Los conductores que circulen a más de 100 millas por hora (160,9 km/h) serán revisados por una división especial del DMV

Ese organismo evalúa el incidente y el historial del conductor para definir si corresponde una medida inmediata, como la suspensión o revocación de la licencia.

La determinación del DMV funciona de manera independiente del proceso judicial asociado a la multa. No requiere una condena previa ni depende del avance del caso en los tribunales. Además, el programa alcanza incluso a quienes no registran puntos por operador negligente en su historial.

Una política enfocada en la prevención

El programa se apoya en el trabajo previo del DMV en materia de Seguridad del Conductor y en el sistema de tratamiento de conductores negligentes. También forma parte de una estrategia estatal más amplia para frenar el aumento de muertes en el tránsito y se alinea con la Política de Seguridad Vial de California.

“Bajo el liderazgo del gobernador Newsom, California toma medidas audaces y basadas en datos para enfrentar de frente el exceso de velocidad imprudente”, expresó el secretario de Transporte del estado, Toks Omishakin.

El objetivo del programa es anticipar posibles colisiones que provocan los conductores imprudentes de California Instagram CHP

“El piloto FAST refleja nuestro compromiso con la innovación, la rendición de cuentas y la prevención, con información en tiempo real para intervenir antes de que la conducción peligrosa resulte mortal. Se trata de proteger vidas y cumplir con nuestra responsabilidad compartida de hacer que las rutas sean más seguras para todos”, dijo el funcionario.

Desde el DMV, su director Steve Gordon remarcó el enfoque anticipatorio del programa. “Creemos que la intervención temprana es clave para salvar vidas”, afirmó.

El rol de la CHP y los controles en las rutas de California

La Patrulla de Caminos cumple un papel central en las detecciones de infractores y en el programa piloto de California FAST. Cada mes, sus agentes emiten citaciones a unas 1600 personas por circular a 100 mph o más. Durante 2024, la cifra superó las 18.000 infracciones de ese tipo.

En mayo, la CHP desplegó 100 patrulleros de bajo perfil y señalización especial para detectar lo que los oficiales describieron como conducción “estilo videojuego” en las autopistas.

Cada mes, la CHP emite citaciones a unas 1600 personas por circular a más de la velocidad permitida Shutterstock

Estos vehículos se integran al tránsito y permiten identificar maniobras de alto riesgo. En sus primeros seis meses, los agentes que los operaron emitieron casi 33.000 multas por exceso de velocidad en todo el estado. Más de 1100 correspondieron a velocidades superiores a 100 mph.

“El objetivo es proteger al público que circula por las rutas”, señaló el comisionado de la CHP, Sean Duryee, quien agregó que conducir a más de la velocidad indicada “es una decisión imprudente que pone en peligro a todos”.

“Este nuevo programa impone consecuencias rápidas para sacar de circulación a conductores peligrosos antes de que causen un daño irreversible”, agregó el oficial.