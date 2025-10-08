Buenas noticias para los conductores de Uber y Lyft en California: Newsom firma una nueva ley que los protege
La legislación llega con un duro mensaje para el gobierno de EE.UU., al que el gobernador acusa de estar “dormido al volante”
Una norma impulsada por la Asamblea de California, la AB 1340, cambiaría la situación laboral de los conductores de Uber y Lyft en el Estado Dorado. Firmada por el gobernador Gavin Newsom, establece cambios respecto a la sindicalización de los choferes de estas aplicaciones.
Qué cambia con la ley AB 1340 en California
La norma, también conocida como la Ley de Relaciones Laborales de Conductores de Compañías de Redes de Transporte, introduce un cambio primordial: permite a cientos de miles de choferes de estas aplicaciones sindicalizarse, mientras mantienen su condición de contratistas independientes.
Con la ley, los choferes de aplicaciones tienen el derecho a formar, unirse y participar en las actividades de las Compañías de Redes de Transporte (TNC, por sus siglas en inglés). Dentro de estas se encuentra la posibilidad de negociar a través de representantes elegidos e involucrarse en una negociación colectiva o de ayuda mutua.
Por otro lado, también exime a los trabajadores de las leyes antimonopolio estatales y federales que normalmente prohíben la acción colectiva por parte de contratistas independientes.
El alcance de la representación del sindicato abarca las ganancias de los conductores de TNC’s (aquellas cuya cuota de mercado supera el 95% del volumen de viajes en el estado), beneficios, así como otras condiciones y términos de trabajo.
Cabe destacar que la implementación no será inmediata para todos los aspectos. Por ejemplo, los sindicatos podrán solicitar el reconocimiento solo después de cumplir con ciertos umbrales y votaciones.
Otro beneficio obtenido por los choferes de Uber y Lyft en California
Newsom también firmó la SB 371, respaldada por Uber y Lyft, que reduciría significativamente los requisitos de seguro de las empresas. Anteriormente, la legislación establecía que las compañías debían mantener un millón de dólares en cobertura por conductor por accidentes causados.
La medida reduce el seguro de “uninsured/underinsured motorist” (UM/UIM). Sin embargo, la cobertura de responsabilidad general y otros seguros derivados seguirán vigentes, según las reglas específicas del proyecto.
La nueva norma reducirá esta cobertura para los viajes de pasajeros a US$60.000 por chofer y US$300 mil por accidente.
Por último, la intención de la Legislatura es que los ahorros financieros obtenidos por la reducción de los gastos de seguro sean reinvertidos estratégicamente para mejorar la estabilidad económica y el bienestar de los choferes y los pasajeros.
Posiciones encontradas sobre las nuevas leyes en California
El gobernador Gavin Newsom emitió un comunicado y defendió estas leyes: “Donald Trump toma al gobierno como rehén y eliminando las protecciones de los trabajadores. En California, hacemos lo contrario: demostramos que el gobierno puede cumplir. Esa es la diferencia entre el caos y la competencia”.
Por otro lado, algunos defensores de los conductores temen que la ley no sea lo suficientemente contundente como para garantizar que los choferes puedan alcanzar un contrato justo.
Veena Dubal, profesora de derecho en la Universidad de California en Irvine, comentó que la legislación no es lo suficientemente clara sobre la protección de los choferes en caso de una protesta colectiva o una huelga.
“Estos son los pilares fundamentales de la fortaleza de un sindicato y la base fundamental de lo que los miembros necesitan y desean”, afirmó Dubal a Los Angeles Times. También destacó una falta clave en la ley, ya que no exige que las empresas proporcionen datos sobre los salarios.
