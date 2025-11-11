Buenas noticias para mexicanos en California: las nuevas jornadas para tramitar la doble nacionalidad en EE.UU.

Para quienes vivan en California, el consulado de México en Fresno anunció jornadas para ayudar a tramitar la doble nacionalidad. El objetivo de esta iniciativa es apoyar a los interesados que quieran obtener la documentación y facilitarles el proceso.

Asistencia para la doble nacionalidad: cómo recibir ayuda

Mediante su cuenta oficial de Facebook, la institución dio a conocer que estos eventos de asistencia comenzaron el 7 de noviembre y se llevarán a cabo todos los viernes.

Bajo el nombre de “Consulado de Puertas Abiertas” invitan a todos los interesados en el trámite que tengan dudas a participar.

El consulado de México realizó una jornada de doble nacionalidad en California

En la publicación, la oficina consular además aclara que durante la jornada se ayuda con la revisión de documentos, pero que el trámite no puede realizarse allí mismo. Para hacer consultas, cualquier persona que se encuentre en California puede comunicarse por WhatsApp o llamar al número 1(424)309-0009.

Las jornadas del consulado de México en Fresno se realizan todos los viernes entre las 8 y las 15 (hora local). Dado que se trata de una comprobación de documentos, la institución solo requiere que una persona se acerque. El interesado puede hacer la consulta por un familiar si así lo desea.

Cómo tramitar la nacionalidad mexicana en EE.UU.

En el caso de latinos estadounidenses que tengan padres mexicanos, el consulado de México permite comenzar el trámite al presentar una serie de documentos de manera virtual. El proceso se puede completar para uno mismo y también para sus hijos.

El consulado de México en Estados Unidos permite tramitar la doble nacionalidad Freepik - Freepik

Según establece el sitio web oficial, los interesados en obtener la doble nacionalidad deben enviar al correo electrónico rcivilfre@sre.gob.mx los siguientes documentos de sus padres:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente con fotografía: pasaporte mexicano, matrícula consular, credencial para votar, licencia de conducir e identificación del DMV.

Prueba de que sus padres se casaron antes de su nacimiento.

En caso de que esto último no se cumpla, al menos uno de los padres deberá presentarse al momento del registro, o bien enviar un poder notarial.

Por su parte, quienes quieran hacer el trámite de la doble nacionalidad para sus hijos nacidos en Estados Unidos tienen que presentar esta documentación:

Acta de nacimiento estadounidense.

Identificación oficial con fotografía.

Para el segundo ítem se aceptan: licencia de conducir, pasaporte estadounidense, identificación expedida por el DMV o credencial de la escuela. En los casos de los menores de siete años, también es válida una carta del pediatra con fotografía del menor y firma del médico.

El consulado de México en Estados Unidos entrega la doble nacionalidad a estadounidenses con familiares mexicanos Gentileza

El consulado de México en Fresno, California, reparte alimentos

Además de dar asistencia en distintos tipos de trámites, la oficina consular también colabora para brindar ayuda alimentaria a quienes lo necesiten. En este caso, albergará un evento el miércoles 12 de noviembre que llevarán a cabo la Fresno Economic Opportunities Commission y el Central California Food Bank.

Allí, se repartirán alimentos entre las 8 y las 11 hs, o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero. Quienes requieran la asistencia deben presentarse en el horario local establecido en el consulado, ubicado en 7435 N Ingram Ave.