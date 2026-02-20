Buenas noticias para migrantes en California: Newsom anuncia un fondo de ayuda millonario y apunta contra el ICE

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció una colaboración con líderes filantrópicos para otorgar ayuda a familias inmigrantes afectadas por la intensificación de la política migratoria federal. La inversión está destinada a ampliar la asistencia legal y satisfacer las necesidades básicas de los extranjeros. El dinero no será entregado directamente, sino que financiará a organizaciones comunitarias y sin fines de lucro que ofrecen estos servicios.

En medio del escenario que experimenta el territorio de Estados Unidos bajo la intensificación de redadas migratorias, Newsom utilizará hasta 35 millones de dólares en fondos humanitarios existentes para contrarrestar la represión. Además, comunicó que colaborará con organizaciones filantrópicas para otorgar la asistencia.

La ayuda será otorgada a organizaciones comunitarias y sin fines de lucro que apoyen a las familias con servicios como:

Asistencia legal para casos de inmigración.

Servicios de alimentos .

. Necesidades básicas y servicios sociales .

. Conexión con recursos comunitarios.

“Mientras el gobierno federal se centra en las familias trabajadoras, California las apoya, uniendo a sus colaboradores y financiando a las comunidades locales para apoyar a sus vecinos”, expresó Newsom en el comunicado.

En esa línea, agregó: “La urgencia aumenta a medida que la Administración Trump acelera las detenciones masivas, pisotea el debido proceso y financia la aplicación autoritaria de la ley con más de 170 mil millones de dólares. Mientras la Administración Trump opta por la crueldad y el caos, California elige la comunidad”.

Newsom agradeció la colaboración de las organizaciones Fundación Comunitaria de California, la Fundación de San Francisco y la Fundación Sierra Health. En conjunto, sus inversiones aportaron casi US$30 millones.

La asistencia de Newsom para las familias migrantes llega luego de las intensas protestas contra la acción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Minnesota. A lo largo del país, y también en California, manifestantes se movilizaron por las redadas que resultaron en más de 4000 arrestos de inmigrantes, según Fox News.

Tras la finalización de la Operación Metro Surge, los agentes del ICE comenzaron a retirarse paulatinamente durante las últimas semanas.

La oficina del gobernador remarcó que la entrega de dinero a organizaciones comunitarias se basa en el objetivo de “proteger a las familias inmigrantes”. Esto surge en un contexto en el que, según el comunicado, “las personas tienen miedo de abandonar sus hogares, los niños se quedan sin sus padres y las familias no pueden comprar alimentos”.

“Hay informes de personas que son deportadas antes de que puedan hablar con un abogado o ser localizadas por sus familiares”, sostuvo Newsom. Luego, mencionó las recientes medidas de apoyo para servicios legales gratuitos relacionados con la inmigración como parte de un fondo de US$125 millones:

US$75 millones en financiación continua para servicios jurídicos relacionados con la inmigración.

en financiación continua para servicios jurídicos relacionados con la inmigración. US$25 millones en fondos de sesiones especiales para servicios jurídicos en procedimientos civiles, incluida la inmigración.

en fondos de sesiones especiales para servicios jurídicos en procedimientos civiles, incluida la inmigración. US$25 millones en financiación única, incluidos US$15 millones para servicios legales de inmigración y US$10 millones para servicios legales para jóvenes y gestión de casos.

en financiación única, incluidos US$15 millones para servicios legales de inmigración y US$10 millones para servicios legales para jóvenes y gestión de casos. US$20 millones en dos años para apoyar la coordinación regional.

La población migrante en California y su aporte a la economía

En 2024, el año más reciente del que existe información oficial, California albergaba aproximadamente 10,9 millones personas nacidas en el extranjero. Esto representa cerca del 28% de su población total.

Además, esta cifra es la más alta de cualquier estado en Estados Unidos y equivale a casi el 22% de todos los inmigrantes del país, según los datos citados por el Public Policy Institute of California (PPIC).

Un informe titulado “los Inmigrantes hacen a California más fuerte”, de fwd.us, sostiene que cerca de uno de cada tres trabajadores en California es inmigrante. Los principales sectores a los que aportan son:

Agricultura: 81% inmigrantes

81% inmigrantes Construcción : 41% inmigrantes

: 41% inmigrantes Manufactura : 43% inmigrantes

: 43% inmigrantes Servicios de negocios : 35% inmigrantes

: 35% inmigrantes Ocio y hospitalidad: 30% inmigrantes

El comunicado de Newsom también cita datos sobre la contribución de los inmigrantes a la economía. El condado de Los Ángeles reportó que entre julio y septiembre de 2025 se produjeron pérdidas comerciales por aproximadamente US$3,7 millones debido a las redadas federales de inmigración que se desarrollaron allí.