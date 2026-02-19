Adiós Gavin Newsom: qué dicen las encuestas recientes para la gobernación de California en las elecciones 2026

El escenario político de California se encamina hacia un cambio de liderazgo estatal. El actual gobernador, Gavin Newsom, concluirá su segundo periodo el 4 de enero de 2027, fecha en la que asumirá quien resulte electo en los comicios de noviembre de 2026. Este contexto abre una competencia entre múltiples figuras políticas con niveles de apoyo similares según las mediciones disponibles.

Qué dicen las encuestas de cara a las elecciones para gobernador en California

Los sondeos publicados a comienzos de 2026 y recopilados por The New York Times indican una competencia fragmentada. Ningún aspirante supera ampliamente a sus rivales, y las diferencias entre los primeros lugares son reducidas.

Steve Hilton se ubica entre los favoritos para gobernador de California, según las encuestas; pero el porcentaje de intención al voto no es suficiente para sacar ventaja Laure Andrillon� - FR172152 AP�

Encuesta Emerson College : el análisis realizado el 13 y 14 de febrero de 2026 muestra que el republicano Steve Hilton lidera con un 17% , seguido por el demócrata Eric Swalwell con un 14% y el republicano Chad Bianco con un 13.5% .

: el análisis realizado el 13 y 14 de febrero de 2026 muestra que el republicano lidera con un , seguido por el demócrata con un y el republicano con un . Encuesta EMC Research : en este sondeo realizado desde el 29 de enero hasta el 4 de febrero de 2026, el sheriff Chad Bianco ocupa el primer lugar con un 21% , seguido de Eric Swalwell con un 18% y Steve Hilton con un 17% .

: en este sondeo realizado desde el 29 de enero hasta el 4 de febrero de 2026, el sheriff ocupa el primer lugar con un , seguido de con un y con un . Encuesta RBI Strategies & Research : en el estudio realizado desde el 25 hasta el 29 de enero de 2026, Steve Hilton obtuvo un 16% y superó ligeramente a Chad Bianco ( 15% ) y a Eric Swalwell ( 14% ).

: en el estudio realizado desde el 25 hasta el 29 de enero de 2026, obtuvo un y superó ligeramente a ( ) y a ( ). Encuesta Civic Lens Research: el análisis del 18 de diciembre de 2025 mostró a Hilton a la cabeza con casi un 18%, seguido de Bianco con un 14% y Swalwell con un 12%.

La excongresista Katie Porter aparece de forma constante con niveles de apoyo cercanos al 12%. Aunque no lidera las encuestas recientes, se mantiene dentro del grupo de aspirantes con presencia relevante.

Otros relevamientos publicados entre enero y febrero también evidencian estas variaciones. La dispersión del voto impide identificar un favorito claro a varios meses de las primarias.

El sheriff de Riverside, Chad Bianco, se posiciona por detrás de Steve Hilton en las encuestas con una diferencia mínima X (@JeffHorseman)

Perfiles de los candidatos con mayor respaldo en California

La contienda para gobernador en California parece resumirse en tres posibles contrincantes:

Steve Hilton : es conocido por su actividad en medios de comunicación como Fox News y por su participación en debates políticos. Su candidatura ha logrado captar parte del electorado conservador en el estado.

: es conocido por su actividad en medios de comunicación como Fox News y por su participación en debates políticos. Su candidatura ha logrado captar parte del electorado conservador en el estado. Chad Bianco , actual sheriff del condado de Riverside en el sur de California, basa su plataforma en políticas de seguridad y control migratorio. Su discurso coincide con posiciones promovidas a nivel nacional por sectores republicanos.

, actual sheriff del condado de Riverside en el sur de California, basa su plataforma en políticas de seguridad y control migratorio. Su discurso coincide con posiciones promovidas a nivel nacional por sectores republicanos. Eric Swalwell: miembro de la Cámara de Representantes, plantea propuestas centradas en cuestiones económicas y sociales. Este firme opositor a Donald Trump se presentará como candidato demócrata.

El representante demócrata también se encuentra entre los candidatos que lideran la intención al voto en las encuestas Facebook Eric Swalwell - Facebook Eric Swalwell

Cuándo son las elecciones para gobernador en California

California utiliza el sistema conocido como “Top-Two”. Bajo esta modalidad, todos los candidatos aparecen en una única boleta sin importar su afiliación partidaria.

Los dos aspirantes con mayor cantidad de votos en la primaria avanzan a la elección general, aun si pertenecen al mismo partido. Este mecanismo puede generar enfrentamientos finales entre candidatos de una misma fuerza política.

Las fechas para las próximas elecciones en California en 2026 son las siguientes:

Elecciones primarias : se llevarán a cabo el 2 de junio de 2026 . En esta jornada, los recintos de votación estarán abiertos desde las 7 hasta las 20 hs.

: se llevarán a cabo el . En esta jornada, los recintos de votación estarán abiertos desde las 7 hasta las 20 hs. Elecciones Generales: tendrán lugar el 3 de noviembre de 2026.

El proceso electoral incluye varias fechas relevantes. El plazo para registrarse y participar en las primarias finaliza el 18 de mayo de 2026.

A comienzos de mayo se enviarán boletas por correo a los sufragistas activos, mientras que la votación anticipada presencial comenzará el 23 de mayo. Las autoridades recomiendan enviar las boletas por correo antes del 26 de mayo para asegurar su recepción.

Gavin Newsom no podrá presentarse para una reelección este año debido a que la ley de California lo impide @CAGovernor

Un escenario político abierto en un estado clave

La Constitución de California establece que ningún mandatario puede ejercer más de dos periodos como gobernador. Gavin Newsom fue reelegido en 2022, por lo que queda impedido de presentarse nuevamente.

Ante esta restricción, el proceso electoral se desarrollará sin un titular en funciones como candidato. La fragmentación del voto en las encuestas sugiere que el resultado de la primaria es incierto.

El sistema Top-Two podría derivar en combinaciones diversas para la elección general; depende de cómo se distribuyan los apoyos en junio. La campaña continuará durante los meses previos con la posibilidad de cambios en la intención de voto.

Mientras tanto, el actual gobernador permanecerá en funciones hasta el inicio del nuevo mandato. El proceso electoral de 2026 definirá la conducción del estado más poblado del país norteamericano para el periodo siguiente.