Qué se sabe de la alerta por tormenta invernal en Nueva York y qué se espera en los próximos días de febrero

Un nuevo frente trae una mezcla de nieve y lluvia helada en el norte, centro, este y oeste de Nueva York. Se prevén acumulaciones de nieve en el North Country. Kathy Hochul, gobernadora del estado, instó a la ciudadanía a tener precaución.

¿Qué se sabe de la nueva tormenta invernal en Nueva York?

La tormenta se divide en tres sistemas. El primero se mantendrá desde el miércoles 18 de febrero hasta el jueves en las regiones de Western New York, Finger Lakes, Central New York, Mohawk Valley y la Región de la Capital con lluvias constantes y neblina, según consignó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

El primer sistema podría traer acumulaciones de nieve de hasta seis pulgadas en el North Country

En el interior, al descender las temperaturas por la noche, se espera una transición breve de 3 a 6 horas a lluvia helada y nieve, con posibles acumulaciones de nieve de dos a seis pulgadas en el North Country.

El segundo fenómeno tendrá efecto desde la noche del 19 de febrero hasta el día siguiente. Debido a un área de baja presión proveniente de la región de los Grandes Lagos, se espera una “mezcla invernal” en casi toda la región, la cual traerá precipitaciones invernales antes de cambiar a lluvia.

Las mismas disminuirán de oeste a este en la noche del viernes, y terminarán en todas partes el sábado por la mañana. No obstante, con la entrada de aire más frío, es posible que vuelva a nevar en el interior con la salida del sistema.

Hay un 10% de probabilidad de nevadas si la tormenta se desplaza más hacia la costa de Nueva York AP photo

Desde este punto, desde el domingo 22 de febrero hasta el próximo lunes, hay posibilidad de una baja presión costera que podría generar nevadas de hasta seis pulgadas, según consignó el último informe de la agencia meteorológica.

Advertencia de Kathy Hochul a los ciudadanos de Nueva York

Tras la advertencia de posibles nevadas en algunas regiones del estado, la gobernadora instó a la ciudadanía a tener precaución y estar atentos a los pronósticos locales.

Hochul pidió "no bajar la guardia" en cuanto a las condiciones meteorológicas Archivo

“Ya casi es primavera, pero los neoyorquinos no pueden bajar la guardia todavía en cuanto a la seguridad en invierno”, dijo Hochul a través de un comunicado.

“El hielo es peligroso: conduzca con calma y reserve tiempo extra entre paradas. La seguridad es nuestra prioridad principal, y sigo instando a todos a estar atentos a los pronósticos locales”, agregó.

La gobernación advirtió que los viajes por estas horas pueden ser peligrosos debido a la acumulación de hielo.

En caso de que la persona esté obligada a viajar, se recomienda llevar suministros de supervivencia como mantas, pala, linterna, baterías adicionales, comida y ropa de abrigo.

En caso de viajar durante esta temporada, se recomienda llevar suministros de supervivencia como mantas, comida y ropa de abrigo LA NACION

Asimismo, debido a que el derretimiento de nieve combinado con la lluvia podría generar atascos de hielo e inundaciones, la administración de Hochul y el Departamento de Trabajo del estado sugiere: