California podría quedarse sin autos Tesla por 30 días: la advertencia del DMV

Tesla vuelve a estar en el centro de la polémica en California. La firma de autos eléctricos encabezada por Elon Musk enfrenta la posibilidad de perder, de manera temporal, su licencia para vender vehículos en el estado, luego de que las autoridades determinaran que utilizó publicidad engañosa para promocionar sus sistemas de asistencia al conductor.

Por qué Tesla puede perder su licencia para vender autos en California

De acuerdo con el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés), un juez administrativo determinó que Tesla violó la ley estatal de publicidad al emplear de forma engañosa los términos “piloto automático” y “capacidad total de conducción autónoma” para describir sus sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

Tesla podría perder su licencia para vender autos en California por 30 días (AP Foto/Chris Carlson, Archivo) Chris Carlson - AP

Según el fallo, la empresa difundió declaraciones que podían inducir a error a los consumidores, al sugerir que sus vehículos estaban equipados —o podrían estarlo— con capacidades de conducción autónoma total, cuando en realidad dichos sistemas requieren la supervisión constante del conductor y no cumplen con los criterios legales de autonomía vehicular.

El DMV señaló que, desde mayo de 2021, Tesla utilizó estas denominaciones principalmente en su sitio web y materiales promocionales, pese a que sus vehículos no podían operar como autos autónomos ni en ese momento ni en la actualidad. Con base en estas prácticas, el departamento presentó cargos contra la licencia de fabricante de la compañía en noviembre de 2023.

Tras el inicio del proceso legal, Tesla modificó su terminología y comenzó a utilizar el concepto “Conducción autónoma total (supervisada)”, con el fin de aclarar que el sistema requiere la atención permanente del conductor.

“La decisión de hoy confirma que el DMV exigirá a todos los fabricantes los más altos estándares de seguridad para proteger a conductores, pasajeros y peatones en California”, afirmó Steve Gordon, director del organismo.

Como resultado, el juez ordenó la suspensión de la licencia de fabricación y de concesionario de Tesla por un periodo de 30 días, medida que podría entrar en vigor si la empresa no corrige las irregularidades señaladas.

Qué puede hacer Tesla ante la advertencia de California

La resolución judicial establece que Tesla dispone de 60 días para tomar acciones correctivas relacionadas con el uso del término “piloto automático” y evitar así la suspensión de sus licencias para vender vehículos en el estado.

Tesla sufre adventencia del DMV de California por publicidad engañosa (X @tesla)

“Tesla puede tomar medidas sencillas para detener esta decisión y resolver el problema de forma permanente, como ya lo han hecho otros fabricantes en el mercado de innovación de California”, señaló Gordon.

Elon Musk desestima decisión de California

Recientemente, Elon Musk desestimó la decisión del Departamento de Vehículos Motorizados de California sobre la decisión de imponer una sanción de detener las ventas de la firma en el estado por 30 días, al referir que fue un “exceso regulatorio”.

Elon Musk desestima advertencia de California (YouTube/PowerfulJRE)

“Esta fue una orden de ‘protección al consumidor’ sobre el uso del término ‘piloto automático’ en un caso donde ni un solo cliente se presentó para decir que hay un problema. Las ventas en California continuarán sin interrupciones”, aseguró.

Pese a la caída de sus ventas a nivel mundial, y la amenaza de suspensión de ventas en California, el precio de las acciones de Tesla alcanzó un máximo histórico de 495,28 dólares, durante las primeras operaciones del miércoles, antes de retroceder más tarde para caer por debajo de los 470 dólares.