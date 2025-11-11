Atención, Texas: qué se sabe de la llegada de los robotaxis de Tesla a Dallas y Houston

El magnate Elon Musk, director general de Tesla, reveló que los robotaxis —llamados Cybercab— llegarán a más ciudades de Texas: Dallas y Houston. Cabe recordar que en junio la empresa tecnológica anunció el servicio en Austin, donde ahora pretenden eliminar los “acompañantes de seguridad”.

Los robotaxis de Tesla llegarán a Dallas y Houston: qué dijo Musk

Si bien durante su junta anual de accionistas se dio a conocer que Nevada, Florida y Arizona son los próximos destinos para implementar los robotaxis de la compañía, en un video compartido en YouTube se ve un anuncio que incluye a Dallas y Houston en la expansión.

Elon Musk expande los robotaxis de Tesla en Texas Matt Rourke - AP

Mientras se reproducía la publicidad, Musk explicó: “Estoy seguro de que a todos les ha pasado esto: intentas explicarle a la gente que el Tesla puede conducirse solo y piensan que estás loco o algo así”.

Según se explica en el video, los robotaxis son el primer vehículo diseñado específicamente para la conducción totalmente autónoma, y no tienen pedales ni volante.

El magnate no brindó más detalles sobre la aplicación en Houston y Dallas, pero con el ejemplo cercano de Austin, se estima que el servicio puede tener el mismo costo de 4,20 dólares por viaje, tal como lo anunció en X. Cabe aclarar que la tarifa es fija, sin importar la distancia recorrida dentro del área delimitada.

Cómo son los robotaxis de Tesla que llegarán a Dallas y Houston

Musk explicó que los robotaxis, que usan automóviles Model Y e implementan la inteligencia artificial, están “más cerca de un dispositivo electrónico de consumo de alto volumen que de una línea de fabricación de coches”.

La Administración de Seguridad del Tráfico analiza posibles fallas de los robotaxis autónomos que Tesla puso a prueba en las calles de Austin (AP Photo/Eric Gay)

Según consignó Mashable, este proyecto es uno de los pilares futuros de la compañía. Su principal objetivo es que tanto Tesla como los propietarios de los autos puedan usar los vehículos para generar ingresos con los viajes autónomos.

La firma posibilita el uso exclusivo a miembros del programa “Early Access”, lo que convierte esta etapa en una versión cerrada del servicio.

Los robotaxis de Tesla reciben resistencia de parte de distintas organizaciones

De acuerdo con Chron, grupos de defensa de la seguridad vial como Dawn Project y Tesla Takedown demostraron su disconformidad con los robotaxis. Sin embargo, eso no impidió que la empresa siga con la ampliación en su área de servicio, que ya supera los 635 kilómetros cuadrados.

Como una especie de respuesta a estas preocupaciones, la compañía aseguró que los monitores de seguridad se encuentran en el asiento del conductor para viajes que incluyen conducción en autopista.

Tesla activó su primer servicio de transporte autónomo en Austin: cobra una tarifa fija de US$4,20 por viaje y por ahora solo funciona en una zona reducida de la ciudad X (@BrandonKHill)

Además, en su anuncio para Austin en junio, la compañía también explicó que las unidades incluyen un empleado de Tesla como supervisor.

Qué es Waymo, la competencia que tienen los robotaxis de Tesla en Texas

Según Chron, Waymo aparece como otro de los líderes en la carrera por la inclusión de los robotaxis en el Estado de la Estrella Solitaria. Esta empresa opera desde 2021, y de hecho también anunció sus planes para expandirse en Dallas en 2026.

Waymo y Tesla son los líderes en la competencia de los robotaxis en Estados Unidos AP/Waymo

Por su parte, en Houston ya puso en circulación unos diez coches por barrios como Midtown, Norhill y Greenway, y por las interestatales 45, 10 y 69. Su propietario es Alphabet, la entidad matriz de Google.