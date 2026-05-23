Adiós temporal a Costco en California: el cierre masivo programado para el lunes 25 de mayo

El lunes 25 de mayo, Costco cerrará temporalmente todos sus supermercados en Estados Unidos, incluidas las tiendas ubicadas en California, por la conmemoración de Memorial Day o Día de los Caídos. Una vez finalizada la jornada festiva, la cadena retomará la atención habitual en sus sucursales.

Por qué Costco cierra por Memorial Day 2026 en Estados Unidos

La información fue confirmada por Costco en su calendario oficial de feriados comerciales, donde la compañía detalla las fechas en las que interrumpe operaciones en el país norteamericano. El cierre coincide con Memorial Day, un feriado federal que se conmemora el último lunes de mayo. En 2026, la fecha corresponde al lunes 25 de mayo.

El memorial Day recuerda a militares estadounidenses fallecidos en servicio Google Maps

Según explicó Time and Date, la jornada surgió después de la Guerra Civil bajo el nombre Decoration Day y, actualmente, honra a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que murieron en guerras y acciones militares. Además de los actos de homenaje y visitas a cementerios militares, la fecha también marca de manera informal el inicio de la temporada de verano.

Costco también cerrará sus almacenes de California en otras fechas de 2026. Allí, las que los 135 almacenes de Costco en California tampoco funcionarán:

Día de la Independencia ( 4 de julio ).

). Labor Day ( 7 de septiembre ).

). Thanksgiving ( 26 de noviembre ).

). Navidad (25 de diciembre).

La medida alcanzará a sucursales ubicadas en ciudades como Los Ángeles, San Diego, Sacramento, San Francisco, San José, Fresno, Irvine, Santa Clara, Torrance, Fullerton, Sunnyvale, Stockton, Santa Rosa, Chula Vista, Fremont, Huntington Beach, Oxnard, Pasadena, Tracy, Vallejo y Woodland Hills, entre muchas otras distribuidas en todo el estado.

Qué servicios cierran por Memorial Day 2026: USPS, bancos, escuelas y entregas

Un informe publicado por ABC10 indicó que distintas empresas nacionales y organismos públicos tampoco atenderán durante el feriado. Entre los servicios afectados aparecen:

Natural Grocers.

United States Postal Service (USPS).

UPS.

FedEx.

Bancos.

Oficinas gubernamentales.

El mercado bursátil estadounidense.

Los 135 almacenes californianos quedarán alcanzados por la medida Google Maps

El correo postal no realizará entregas durante el lunes 25 de mayo. A su vez, las escuelas públicas de California no funcionarán el lunes, ya que la fecha figura como feriado escolar oficial dentro del calendario establecido por el Código de Educación estatal.

Qué tiendas abren en Memorial Day 2026 pese al cierre de Costco

Aunque Costco suspenderá sus operaciones, numerosas cadenas minoristas seguirán abiertas, en algunos casos con horarios limitados:

BJ’s Wholesale Club mantendrá su horario habitual el lunes 25 de mayo y abrirá de 8 a 22 hs. Las estaciones de combustible funcionarán entre las 6.30 y las 22 hs, los centros de neumáticos abrirán de 8 a 18 hs y el sector óptico operará de 10 a 17 hs.

mantendrá su horario habitual el lunes 25 de mayo y abrirá de 8 a 22 hs. Las estaciones de combustible funcionarán entre las 6.30 y las 22 hs, los centros de neumáticos abrirán de 8 a 18 hs y el sector óptico operará de 10 a 17 hs. Whole Foods Market comunicó que la mayoría de sus establecimientos continuará con atención al público durante Memorial Day.

comunicó que la mayoría de sus establecimientos continuará con atención al público durante Memorial Day. La cadena ACME informó que sus supermercados funcionarán de 7 a 21 hs. Las farmacias abrirán entre las 9 y las 14 hs, mientras que los servicios de retiro y entrega estarán disponibles de 8 a 20 hs.

informó que sus supermercados funcionarán de 7 a 21 hs. Las farmacias abrirán entre las 9 y las 14 hs, mientras que los servicios de retiro y entrega estarán disponibles de 8 a 20 hs. Sam’s Club recibirá clientes de 9 a 20 hs. Los socios Plus podrán ingresar una hora antes, desde las 8 hs.

recibirá clientes de 9 a 20 hs. Los socios Plus podrán ingresar una hora antes, desde las 8 hs. Aldi señaló que sus sucursales aplicarán horarios reducidos durante la jornada festiva.

Además, otras cadenas que mantendrán sus operaciones durante Memorial Day serán Walmart, Walgreens, CVS, Trader Joe’s, Dollar Tree, Dollar General y Publix.

Pago extra por trabajar en Memorial Day: qué exige la ley federal en EE.UU.

Las empresas privadas no tienen obligación de otorgar Memorial Day como feriado pago para empleados no exentos de horas extras, según explicó la empresa especializada en gestión de recursos humanos ADP.

La entidad señaló que cada empleador puede optar entre suspender tareas o continuar con el funcionamiento habitual durante la fecha federal. Además, precisó que la legislación estadounidense no establece un pago adicional por trabajar ese día, excepto en los casos en que el personal exceda las 40 horas semanales y corresponda compensación por horas extra.