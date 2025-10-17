Cambia la hora en San Francisco: cuándo hay que ajustar los relojes en 2025

Los ciudadanos de San Francisco ya tienen fecha exacta para ajustar sus relojes: el próximo 2 de noviembre a las dos de la madrugada. Con este cambio finalizará la hora de verano y comenzará el horario estándar, también conocido como de invierno, en gran parte de Estados Unidos.

Se acerca el cambio de hora en San Francisco

El horario de verano en Estados Unidos comenzó el 9 de marzo y se terminará el primer domingo de noviembre. Ese día, los residentes de San Francisco están obligados a atrasar el reloj 60 minutos.

Los residentes de San Francisco deberán ajustar sus relojes el domingo 2 de noviembre Freepik

En este sentido, los residentes del Estado Dorado cambiarán por segunda vez en el año sus relojes. El cambio corresponde al regreso de la hora habitual, que se extenderá hasta el 8 de marzo de 2026.

Mientras que los relojes digitales, smartwatches y teléfonos celulares se actualizan automáticamente, los analógicos deberán modificarse de manera manual.

California intentó adoptar una hora fija

En 2018, los votantes de California aprobaron la Proposición 7, una medida que autorizaba a la Legislatura estatal a modificar el uso del horario de verano y, eventualmente, establecerlo de forma permanente.

Sin embargo, para que esa decisión se concrete —al igual que cualquier modificación del sistema vigente— necesita de la aprobación del Congreso de EE.UU., ya que se trata de una regulación federal.

El cambio de horario aportará una hora más de sueño a los californianos Pexels

La ley establecida en 1966 indicaba que los estados no podían quedarse con el de verano de manera permanente. En cambio, solo pueden optar por el estándar, como Hawái y gran parte de Arizona.

En 2024, el senador estatal Roger Niello presentó la ley SB 1413, junto a legisladores de Oregon y Washington, para permanecer en el horario estándar. Sin embargo, los asambleístas no se pusieron de acuerdo y esta discusión sigue presente en el estado.

El origen del horario de verano en Estados Unidos

El horario de verano en Estados Unidos se aplicó por primera vez en 1918, durante la Primera Guerra Mundial. Ese mismo año se adoptaron oficialmente cinco husos bajo la supervisión de la Comisión Interestatal de Comercio, el organismo que regulaba los ferrocarriles, según afirma la Oficina de Estadísticas de Transporte de Estados Unidos (BTS, por sus siglas en inglés).

El domingo 2 de noviembre los estadounidenses deberán atrasar una hora sus relojes Freepik

En 1966, el Congreso sancionó la Uniform Time Act, que estableció un sistema uniforme de verano a nivel nacional. La ley fijó las fechas de inicio y finalización y asignó al recién creado Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) la responsabilidad de regular los husos y garantizar la observancia del tiempo estándar.

Estados que no aplican el cambio de hora

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) supervisa los husos en el país, pero permite que algunos territorios se eximan del cambio. Actualmente, no participan del horario de verano:

Hawái

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes

Arizona (en gran parte)

A pesar de los constantes intentos de distintos estados como California de mantener una hora fija durante todo el año, el verdadero obstáculo radica en que modificar una ley federal exige un proceso largo y complejo en el Congreso.