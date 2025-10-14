Cambia la hora en Dallas: ya se sabe cuándo hay que ajustar los relojes en 2025
El próximo cambio de horario dará inicio al período estándar; cuál es el debate en Texas
- 4 minutos de lectura'
En Dallas ya está confirmada la fecha para el cambio de hora: los habitantes deberán atrasar sus relojes el domingo 2 de noviembre de 2025. Con este ajuste, finaliza el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) y se dará inicio al período estándar, al permitir a la mayoría de las personas disfrutar de una hora extra de sueño mientras la ciudad se prepara para el invierno.
La fecha del próximo cambio de hora en Dallas
Según Time and Date, en Dallas, el horario de verano comenzó el domingo 9 de marzo y concluirá el domingo 2 de noviembre, cuando los relojes deberán atrasarse una hora, de las 2 hs de la mañana a la 1. Este ajuste suele realizarse el primer domingo de noviembre, de acuerdo con el Departamento de Aplicaciones Astronómicas del Observatorio Naval de Estados Unidos. Después de este cambio, no habrá otra modificación hasta el segundo domingo de marzo de 2026.
El Daylight Saving Time consiste en adelantar una hora los relojes durante los meses más cálidos para aprovechar mejor la luz natural y atrasarlos en otoño al comenzar el periodo estándar.
El horario de verano y su debate en Texas
El horario de verano se mantiene como un tema de controversia y discusión política en Estados Unidos. En 2022, el Senado estadounidense aprobó por unanimidad la Ley de Protección del Sol (Sunshine Protection Act), que buscaba establecer el horario de verano de forma permanente. Sin embargo, la iniciativa no avanzó en la Cámara de Representantes ni fue firmada por el entonces presidente Joe Biden.
Ese mismo año, el entonces mandatario electo Donald Trump expresó su intención de eliminar el tiempo de verano y mantener la hora estándar durante todo el año. “El Partido Republicano hará todo lo posible por eliminar la etapa de verano, que cuenta con un grupo pequeño, pero muy insistente de defensores, ¡aunque no debería!”, escribió Trump en Truth Social, y calificó la medida de “inconveniente y costosa para la nación”.
Según afirmó States Man, en Texas la discusión también lleva años. El Proyecto de Ley 1393, conocido como “Texas Time”, busca poner fin a los cambios de hora semestrales. El gobernador Greg Abbott firmó la ley el 20 de junio, pero su aplicación depende de que el Congreso modifique la legislación federal y permita adoptar el período de verano de manera definitiva.
Quienes apoyan la medida argumentan que mantener un horario fijo durante todo el año ayudaría a reducir la confusión, mejorar la seguridad y aumentar la productividad. En cambio, los opositores advierten sobre posibles efectos negativos en la salud y el bienestar, y sostienen que lo ideal sería conservar el tiempo estándar todo el año.
Recomendaciones para adaptarse al cambio de hora
De acuerdo con Tina and Date, se pueden seguir ciertos consejos para minimizar los efectos del cambio de hora:
- Ajustar el sueño de forma gradual: se recomienda que, antes del inicio de la etapa de verano, las personas se acuesten entre 10 y 15 minutos más temprano cada noche, y que antes de que finalice procuren despertarse un poco antes.
- Exposición a la luz matutina: salir al exterior temprano ayuda a que el reloj biológico se adapte de manera natural al cambio de hora.
- Moderación en el consumo de cafeína: se aconseja evitar la ingesta de café al final del día para no afectar la calidad del sueño.
- Mantenimiento de una rutina constante: es recomendable conservar horarios regulares de sueño y alimentación, incluso durante los fines de semana.
- Planificación de períodos de descanso adicionales: se sugiere permitir algunos días para adaptarse al cambio y evitar sobrecargar la agenda.
Otras noticias de Agenda EEUU
Apple Wallet. El fin de las maletas perdidas: la nueva herramienta de viaje de iOS 26 para iPhone
En California. Atención jugadores de la lotería de California: el premio más grande del año de US$50 millones acaba de salir
En Los Ángeles. La polémica inversión que hizo Edwin Castro, el latino que se hizo multimillonario con Powerball
- 1
“Situación crítica”: alertan que en el país el 50% de los pacientes con infecciones graves mueren por bacterias multirresistentes
- 2
Los 10 autos usados más baratos en octubre 2025: uno por uno, por marca y modelo
- 3
Las fotos de los hermanos Cunio y de Eitan Horn, los argentinos liberados tras más de dos años secuestrados en Gaza
- 4
En tres semanas se define el futuro de Carrefour (y del supermercadismo en la Argentina)