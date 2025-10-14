Cambia la hora en Dallas: ya se sabe cuándo hay que ajustar los relojes en 2025

En Dallas ya está confirmada la fecha para el cambio de hora: los habitantes deberán atrasar sus relojes el domingo 2 de noviembre de 2025. Con este ajuste, finaliza el horario de verano (Daylight Saving Time, DST) y se dará inicio al período estándar, al permitir a la mayoría de las personas disfrutar de una hora extra de sueño mientras la ciudad se prepara para el invierno.

La fecha del próximo cambio de hora en Dallas

Según Time and Date, en Dallas, el horario de verano comenzó el domingo 9 de marzo y concluirá el domingo 2 de noviembre, cuando los relojes deberán atrasarse una hora, de las 2 hs de la mañana a la 1. Este ajuste suele realizarse el primer domingo de noviembre, de acuerdo con el Departamento de Aplicaciones Astronómicas del Observatorio Naval de Estados Unidos. Después de este cambio, no habrá otra modificación hasta el segundo domingo de marzo de 2026.

El periodo de horario de verano en Dallas comenzó el 9 de marzo y concluirá el 2 de noviembre Pexels

El Daylight Saving Time consiste en adelantar una hora los relojes durante los meses más cálidos para aprovechar mejor la luz natural y atrasarlos en otoño al comenzar el periodo estándar.

El horario de verano y su debate en Texas

El horario de verano se mantiene como un tema de controversia y discusión política en Estados Unidos. En 2022, el Senado estadounidense aprobó por unanimidad la Ley de Protección del Sol (Sunshine Protection Act), que buscaba establecer el horario de verano de forma permanente. Sin embargo, la iniciativa no avanzó en la Cámara de Representantes ni fue firmada por el entonces presidente Joe Biden.

Ese mismo año, el entonces mandatario electo Donald Trump expresó su intención de eliminar el tiempo de verano y mantener la hora estándar durante todo el año. “El Partido Republicano hará todo lo posible por eliminar la etapa de verano, que cuenta con un grupo pequeño, pero muy insistente de defensores, ¡aunque no debería!”, escribió Trump en Truth Social, y calificó la medida de “inconveniente y costosa para la nación”.

El Proyecto de Ley 1393, también llamado “Texas Time”, tiene como objetivo poner fin a los cambios de hora semestrales Pexels

Según afirmó States Man, en Texas la discusión también lleva años. El Proyecto de Ley 1393, conocido como “Texas Time”, busca poner fin a los cambios de hora semestrales. El gobernador Greg Abbott firmó la ley el 20 de junio, pero su aplicación depende de que el Congreso modifique la legislación federal y permita adoptar el período de verano de manera definitiva.

Quienes apoyan la medida argumentan que mantener un horario fijo durante todo el año ayudaría a reducir la confusión, mejorar la seguridad y aumentar la productividad. En cambio, los opositores advierten sobre posibles efectos negativos en la salud y el bienestar, y sostienen que lo ideal sería conservar el tiempo estándar todo el año.

Recomendaciones para adaptarse al cambio de hora

De acuerdo con Tina and Date , se pueden seguir ciertos consejos para minimizar los efectos del cambio de hora:

Entre los consejos para sobrellevar el cambio de hora, se recomienda seguir una rutina estable Freepik

Ajustar el sueño de forma gradual: se recomienda que, antes del inicio de la etapa de verano, las personas se acuesten entre 10 y 15 minutos más temprano cada noche, y que antes de que finalice procuren despertarse un poco antes.

se recomienda que, antes del inicio de la etapa de verano, las personas se acuesten entre 10 y 15 minutos más temprano cada noche, y que antes de que finalice procuren despertarse un poco antes. Exposición a la luz matutina: salir al exterior temprano ayuda a que el reloj biológico se adapte de manera natural al cambio de hora.

salir al exterior temprano ayuda a que el reloj biológico se adapte de manera natural al cambio de hora. Moderación en el consumo de cafeína: se aconseja evitar la ingesta de café al final del día para no afectar la calidad del sueño.

se aconseja evitar la ingesta de café al final del día para no afectar la calidad del sueño. Mantenimiento de una rutina constante: es recomendable conservar horarios regulares de sueño y alimentación, incluso durante los fines de semana.

es recomendable conservar horarios regulares de sueño y alimentación, incluso durante los fines de semana. Planificación de períodos de descanso adicionales: se sugiere permitir algunos días para adaptarse al cambio y evitar sobrecargar la agenda.