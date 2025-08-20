Cambian las reglas en California: la lista de 28 calles donde ahora los conductores deberán manejar más lento

La ciudad de West Hollywood, en el condado de Los Ángeles, California, confirmó la reducción de los límites de velocidad en un total de 28 calles, como parte de su estrategia para aumentar la seguridad vial. La medida se enmarca en el Plan de Acción WeHo Target Vision Zero, que busca eliminar accidentes graves y fatales en el tránsito urbano.

Cómo funcionará la reducción de velocidad en West Hollywood

Las autoridades informaron que los límites en las avenidas principales bajarán de 35 mph (56 km/h) a 30 mph (48 km/h), mientras que en calles comerciales más pequeñas pasarán de 30 mph (48 km/h) a 25 mph (40 km/h). En tanto, en las vías residenciales angostas, la disminución será de 25 mph (40 km/h) a 20 mph (32 km/h). Los cambios se aplicarán a medida que se instale la nueva señalización en cada lugar.

La ciudad de West Hollywood implementa un plan integral que busca reducir choques graves mediante la baja de límites de velocidad en 28 calles

El ajuste fue posible gracias a la Assembly Bill 43 (AB 43), una ley estatal que faculta a las ciudades a definir límites de velocidad más adecuados según el contexto local.

Por su parte, las autoridades de West Hollywood encargaron un nuevo análisis de tránsito a una consultora especializada para identificar corredores de seguridad y zonas de alta actividad peatonal y ciclista.

Las avenidas de West Hollywood con límite de velocidad de 30 mph

De acuerdo a un comunicado oficial de West Hollywood, entre las calles que verán un nuevo límite de 30 mph se incluyen tramos de:

Sunset Boulevard : desde el límite oeste de la ciudad hasta el límite este de la ciudad.

: desde el límite oeste de la ciudad hasta el límite este de la ciudad. Santa Monica Boulevard : desde el límite oeste de la ciudad hasta Holloway Drive.

: desde el límite oeste de la ciudad hasta Holloway Drive. Melrose Avenue : desde el límite oeste de la ciudad hasta el límite este de la ciudad.

: desde el límite oeste de la ciudad hasta el límite este de la ciudad. Beverly Boulevard : desde el límite oeste de la ciudad hasta el límite este de la ciudad.

: desde el límite oeste de la ciudad hasta el límite este de la ciudad. Fountain Avenue : desde Fairfax Avenue hasta el límite este de la ciudad.

: desde Fairfax Avenue hasta el límite este de la ciudad. La Cienega Boulevard : desde al sur de Melrose Place hasta Rosewood Avenue.

: desde al sur de Melrose Place hasta Rosewood Avenue. San Vicente Boulevard: desde Sunset Boulevard hasta el límite sur de la ciudad.

desde Sunset Boulevard hasta el límite sur de la ciudad. La Brea Avenue : desde el límite norte de la ciudad hasta el límite sur de la ciudad.

: desde el límite norte de la ciudad hasta el límite sur de la ciudad. Crescent Heights Boulevard : desde el límite norte de la ciudad hasta el límite sur de la ciudad.

: desde el límite norte de la ciudad hasta el límite sur de la ciudad. Doheny Drive: desde Sunset Boulevard hasta el límite sur de la ciudad.

En todos los casos, la reducción busca disminuir riesgos en corredores donde el tránsito es intenso.

Las calles comerciales con límite de velocidad de 25 mph

En el caso de las calles comerciales, las modificaciones afectan a:

Robertson Boulevard : desde Keith Avenue hasta el límite sur de la ciudad.

: desde Keith Avenue hasta el límite sur de la ciudad. Almont Drive : desde Santa Monica Boulevard hasta Melrose Avenue.

: desde Santa Monica Boulevard hasta Melrose Avenue. La Peer Drive : desde Santa Monica Boulevard hasta Melrose Avenue.

: desde Santa Monica Boulevard hasta Melrose Avenue. Holloway Drive : desde Sunset Boulevard hasta Santa Monica Boulevard.

: desde Sunset Boulevard hasta Santa Monica Boulevard. Vista/Gardner Street: desde Santa Monica Boulevard hasta Romaine Street.

En estas zonas, la ciudad apunta a crear un entorno más seguro para peatones y ciclistas.

En calles comerciales como Robertson y La Peer Drive, los conductores deberán respetar la nueva velocidad de 25 mph

Las calles residenciales con límite de velocidad de 20 mph

Las reducciones más notables se aplican a calles angostas de carácter residencial. Algunas de ellas son:

Nemo Street : desde Doheny Drive hasta Wiley Lane.

: desde Doheny Drive hasta Wiley Lane. Harland Avenue : desde Doheny Drive hasta Wiley Lane.

: desde Doheny Drive hasta Wiley Lane. Keith Avenue : desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue.

: desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue. Lloyd Place : desde Doheny Drive hasta Norma Place.

: desde Doheny Drive hasta Norma Place. Elevado Street : desde Doheny Drive hasta Lloyd Place.

: desde Doheny Drive hasta Lloyd Place. Norma Place : desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue.

: desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue. Dicks Street : desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue.

: desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue. Betty Way : desde Larrabee Street hasta Cul de Sac.

: desde Larrabee Street hasta Cul de Sac. Sherbourne Drive : desde Sunset Boulevard hasta Shoreham Drive.

: desde Sunset Boulevard hasta Shoreham Drive. Shoreham Drive : desde Horn Avenue hasta Cul de Sac.

: desde Horn Avenue hasta Cul de Sac. Wiley Lane : desde Santa Monica Boulevard hasta Lloyd Place.

: desde Santa Monica Boulevard hasta Lloyd Place. Phyllis Avenue : desde Doheny Drive hasta Hammond Street.

: desde Doheny Drive hasta Hammond Street. Vista Grande Street: desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue.

El objetivo es dar mayor protección a quienes circulan en vecindarios con alto tránsito local.

Cuáles son los fundamentos de West Hollywood para reducir el límite de velocidad

Los datos de la Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte Urbano (NACTO, por sus siglas en inglés) sostienen que una persona atropellada a 35 mph tiene cinco veces más probabilidades de morir que si el impacto ocurre a 20 mph.

Además, los estudios citados por el gobierno de West Hollywood muestran que incluso una reducción de una milla por hora en la velocidad puede significar una baja del 17% en los choques fatales.

El plan se sustenta en estudios que muestran que bajar un mph puede reducir un 17% los choques fatales

Los concejales de la ciudad aprobaron estas reducciones en reuniones realizadas en enero y julio de 2025. Según el comunicado oficial, la actualización busca ajustar la normativa a los estándares estatales y locales en materia de seguridad vial.