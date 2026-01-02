Ley SB 294 de Newsom en California: cómo funciona el “contacto de emergencia” si un migrante es detenido en su trabajo

A partir de una nueva ley en California firmada por Gavin Newsom y que entró en vigor el 1° de enero de 2026, los empleados cuentan con un contacto de emergencia en el caso de que sufran una detención en su lugar de trabajo. En este escenario, los favorecidos por la norma tienen la posibilidad de designar a una persona de confianza para que reciba la información necesaria.

La ley SB 294 de California permite a los empleados designar un contacto de emergencia

De acuerdo con el texto de la ley SB 294, denominada como Workplace Know Your Rights Act y firmada por Newsom en octubre, los trabajadores cuentan con este recurso clave frente a un arresto.

Gavin Newsom firmó la ley sobre protecciones laborales en octubre AP Foto/Godofredo A. Vásquez

Los empleadores estarán obligados a tomar esta información por parte de los empleados si ellos así lo desean. Estas son los puntos claves de la normativa:

La ley aplica tanto a trabajadores actuales como nuevas contrataciones. Desde el 30 de marzo de 2026, los empleadores deberán ofrecer esta posibilidad a toda su nómina.

Los empleados pueden actualizar esta información en cualquier momento.

Si una detención se produce dentro del lugar de trabajo, el empleador estará obligado a informarla al contacto de emergencia.

En los casos donde el arresto se produzca fuera del sitio de trabajo, pero mientras la persona realizaba su labor, el empleador solo será responsable si tiene conocimiento real del hecho.

El contacto de emergencia se presenta como un derecho, no como una obligación. Si el empleado no quiere designar a nadie, tiene la posibilidad de no hacerlo.

Las multas por incumplimiento son de 500 dólares diarios por cada empleado, con un máximo de US$10.000 por trabajador.

Los empleados de California podrán designar a un contacto de emergencia por si son detenidos en su lugar de trabajo Freepik - Freepik

Los otros cambios que impone la ley SB 294 de California que firmó Gavin Newsom

Más allá de la designación de un contacto de emergencia, la nueva ley del Estado Dorado también impone otras modificaciones en el ámbito laboral:

Notificaciones obligatorias para empleadores: deben informar anualmente a trabajadores sobre derechos relacionados con compensaciones, sindicatos y protecciones constitucionales y en casos de inspecciones migratorias.

California establece que los términos de la norma pueden reemplazarse por condiciones firmadas en un convenio colectivo de trabajo.

Los empleadores no pueden tomar represalias contra quienes exijan contar con los derechos de esta ley.

Cuándo entra en vigor la SB 294 de California

La norma fue promulgada por Newsom el 12 de octubre. A partir de lo que establece el texto, se dispuso que comenzó a regir el 1° de enero de 2026, junto a otro paquete de leyes.

La ley de California firmada por Gavin Newsom comenzó a regir en 2026 Archivo

Sin embargo, a diferencia de otras normativas que tienen una sola fecha en la que empiezan a aplicarse, esta norma posee distintas disposiciones según cada tramo.

A partir del 1° de enero, la Oficina del Comisionado Laboral de California debe publicar en su sitio web las plantillas de notificación para los avisos anuales sobre derechos que dispone la ley.

Por su parte, los empleadores deberán realizar las notificaciones como máximo el 1° de febrero.

La fecha límite de aplicación sobre el apartado del contacto de emergencia es el 30 de marzo, mientras que el 1° de julio será el último día para que autoridades compartan videos informativos para empleadores y trabajadores.