Volantazo de Donald Trump: frenan suba de aranceles para beneficiar a la construcción y la remodelación de propiedades
La Casa Blanca lanzó una proclamación que detiene un aumento a ciertos recargos; durante todo 2026 mantendrán sus porcentajes actuales
- 3 minutos de lectura'
Sobre el filo del Año Nuevo, el presidente Donald Trump firmó una proclamación que demora la aplicación de aumentos a los aranceles sobre muebles tapizados, gabinetes de cocina y tocadores. Según lo que se había establecido previamente, en 2026 subirían los porcentajes de los recargos. Sin embargo, la nueva medida retrasa esos cambios.
Trump detuvo los aumentos a aranceles
De acuerdo con una proclamación que fue comunicada a través del sitio web de la Casa Blanca, el presidente estadounidense resolvió posponer por un año el incremento de los aranceles en estos rubros.
Las claves de la medida son:
- Se mantienen las tasas actuales, según fueron dispuestas en la proclamación de septiembre.
- Los aranceles seguirán en este nivel por un año más y tendrán el 1° de enero de 2027 el aumento previsto para el comienzo del 2026.
- La decisión se toma mientras EE.UU. negocia “con sus socios comerciales para abordar temas de reciprocidad y seguridad nacional“.
Más allá de la decisión de postergar las subas, el gobierno federal aún defiende la aplicación de aranceles en este rubro.
En el comunicado, la administración Trump considera que “las cantidades y circunstancias de las importaciones de productos de madera amenazaban con perjudicar la seguridad nacional".
“La dependencia de EE.UU. de la madera importada se ve agravada por los subsidios de gobiernos extranjeros y las prácticas comerciales depredadoras que socavan la competitividad de la industria estadounidense”, indicó la Casa Blanca. Por eso, se pausaron los aumentos mientras se realizan más negociaciones.
Cuáles son los aranceles a muebles tapizados que regirán durante todo el 2026
Según la nueva proclamación de Trump, los recargos a estas importaciones mantendrán los valores que quedaron establecidos en la decisión de septiembre del 2025. De acuerdo con Associated Press, estos bienes tienen aranceles del 25%.
El aumento, que originalmente se había fijado para el 1° de enero de 2026, marcaba una suba al 30% en el caso de muebles tapizados y al 50% para gabinetes de cocina y tocadores.
A partir de la medida de la Casa Blanca, esos aumentos se producirán dentro de un año, con el comienzo del 2027.
Los productos que es mejor evitar por los aranceles, según un experto
Robin Valadares, fundador de Financially Fulfilled Physio, enumeró para GoBankingRates tres rubros en los que las subas de precio fueron marcadas por los aranceles. En ese sentido, recomendó en lo posible evitar o reducir al mínimo las compras de esos productos.
A pesar de que el consejo fue para jubilados, la información puede servir también para otros sectores de la población. Los rubros que mencionó fueron:
- Electrodomésticos y electrónicos. Muchos de estos productos son importados y la recomendación aquí es evitar los modelos nuevos y optar por usados o reacondicionados.
- Ropa importada. El rubro podría tener un aumento del 17% en EE.UU. durante el 2026. Por eso, el experto aconseja a las personas ser más selectivas a la hora de adquirir prendas.
- Alimentos y productos básicos importados. Productos como aceite de oliva, arroz procesado, frutas y verduras extranjeras sufrieron un marcado aumento de precio durante los últimos meses y pueden encarecer mucho cualquier compra.
Otras noticias de Agenda EEUU
"Del lado de los inquilinos". Qué impacto tienen para los habitantes de Nueva York las primeras medidas de Mamdani sobre vivienda
En vivo. Noticias de New York y New Jersey: las primeras órdenes ejecutivas de Mamdani y otros reportes de hoy, 2 de enero de 2026
En vivo. Noticias en Miami y el Sur de Florida, en vivo: las nuevas leyes de Ron DeSantis y los últimos reportes hoy, 2 de enero de 2026
- 1
La regla del ICE para no ser deportado: en qué casos un migrante no puede acceder a la salida voluntaria de EE.UU.
- 2
Las predicciones de Niño Prodigio para 2026: cómo le irá a cada signo del zodiaco
- 3
La isla de EE.UU. en la que prohibieron alimentar a los gatos salvajes: el poderoso motivo detrás de la ley
- 4
La ciudad de Florida donde nació Ron DeSantis y donde todo el año parece verano