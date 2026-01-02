Volantazo de Donald Trump: frenan suba de aranceles para beneficiar a la construcción y la remodelación de propiedades

Sobre el filo del Año Nuevo, el presidente Donald Trump firmó una proclamación que demora la aplicación de aumentos a los aranceles sobre muebles tapizados, gabinetes de cocina y tocadores. Según lo que se había establecido previamente, en 2026 subirían los porcentajes de los recargos. Sin embargo, la nueva medida retrasa esos cambios.

Trump detuvo los aumentos a aranceles

De acuerdo con una proclamación que fue comunicada a través del sitio web de la Casa Blanca, el presidente estadounidense resolvió posponer por un año el incremento de los aranceles en estos rubros.

Trump detuvo el aumento de los aranceles a muebles tapizados en EE.UU. Magalí Saberian

Las claves de la medida son:

Se mantienen las tasas actuales , según fueron dispuestas en la proclamación de septiembre.

, según fueron dispuestas en la proclamación de septiembre. Los aranceles seguirán en este nivel por un año más y tendrán el 1° de enero de 2027 el aumento previsto para el comienzo del 2026.

y tendrán el 1° de enero de 2027 el aumento previsto para el comienzo del 2026. La decisión se toma mientras EE.UU. negocia “con sus socios comerciales para abordar temas de reciprocidad y seguridad nacional“.

Más allá de la decisión de postergar las subas, el gobierno federal aún defiende la aplicación de aranceles en este rubro.

En el comunicado, la administración Trump considera que “las cantidades y circunstancias de las importaciones de productos de madera amenazaban con perjudicar la seguridad nacional".

“La dependencia de EE.UU. de la madera importada se ve agravada por los subsidios de gobiernos extranjeros y las prácticas comerciales depredadoras que socavan la competitividad de la industria estadounidense”, indicó la Casa Blanca. Por eso, se pausaron los aumentos mientras se realizan más negociaciones.

El gobierno de Donald Trump dispuso que se congelen los aranceles por un año mientras continúan las negociaciones de EE.UU. con otros países Alex Brandon - AP

Cuáles son los aranceles a muebles tapizados que regirán durante todo el 2026

Según la nueva proclamación de Trump, los recargos a estas importaciones mantendrán los valores que quedaron establecidos en la decisión de septiembre del 2025. De acuerdo con Associated Press, estos bienes tienen aranceles del 25%.

El aumento, que originalmente se había fijado para el 1° de enero de 2026, marcaba una suba al 30% en el caso de muebles tapizados y al 50% para gabinetes de cocina y tocadores.

A partir de la medida de la Casa Blanca, esos aumentos se producirán dentro de un año, con el comienzo del 2027.

Los muebles tapizados mantendrán su arancel del 25% en Estados Unidos durante el 2026 Javier Picerno

Los productos que es mejor evitar por los aranceles, según un experto

Robin Valadares, fundador de Financially Fulfilled Physio, enumeró para GoBankingRates tres rubros en los que las subas de precio fueron marcadas por los aranceles. En ese sentido, recomendó en lo posible evitar o reducir al mínimo las compras de esos productos.

A pesar de que el consejo fue para jubilados, la información puede servir también para otros sectores de la población. Los rubros que mencionó fueron: