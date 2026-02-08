Cómo ver en vivo el Super Bowl y el halftime show de Bad Bunny desde California, hoy: horario y transmisión

El Super Bowl LX está a punto de comenzar y es uno de los eventos más esperados, no solo por el juego entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, sino por el histórico debut de Bad Bunny como protagonista del halftime show. Este domingo 8 de febrero, el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, será el epicentro del mundo deportivo y musical.

A qué hora es el Super Bowl 2026 y el halftime show de Bad Bunny en California

La sexagésima edición del Super Bowl en California inicia oficialmente a las 15.30 hs (tiempo del Pacífico), de acuerdo con la NFL.

Este domingo los Seattle Seahawks enfrentarán a New England Patriots en el Super Bowl 2026 (Brian Allen/Voice of America)

Se estima que el espectáculo de medio tiempo que encabeza Bad Bunny comience entre las 17.00 y las 17.30 hs (tiempo del Pacífico), esto luego de que concluyan los dos primeros cuartos del partido y se cumpla con los 15 minutos de juego efectivo.

Dónde ver en vivo el Super Bowl 2026 en California

La cobertura integral del Super Bowl LX y el halftime show de Bad Bunny en California y en todo el territorio estadounidense estará a cargo de la cadena NBC.

Para la audiencia hispanohablante se realiza una transmisión simultánea a través de Telemundo. Además, el encuentro está disponible para su visualización en directo a través de la plataforma de streaming Peacock, según Dallas News.

Canales y streaming donde ver el juego:

NFL+

NBC Sports

Fox Sports

ESPN

Fox Sports

NFL Sunday Ticket en YouTube

Fubo

Sling

Bad Bunny será quien corone el evento de medio tiempo en el Super Bowl 2026 (NFL)

Los artistas que participan en el evento

Desde las actuaciones de primer orden en el pre-show y el icónico espectáculo de medio tiempo, hasta la solemne entrega del Trofeo Vince Lombardi, la jornada promete una experiencia televisiva inmersiva.

El despliegue incluye análisis tácticos, reportajes y un equipo de comentaristas de élite durante el enfrentamiento entre los Patriots y los Seahawks, según NBC.

La grilla completa del evento queda de la siguiente manera:

11.00 hs: apertura de puertas, acceso al Levi’s Stadium y activaciones de Gameday Experience.

apertura de puertas, acceso al Levi’s Stadium y activaciones de Gameday Experience. 15.00 hs: ceremonia de apertura con Green Day, y actuaciones especiales Brandi Carlile (cantará America the Beautiful), y Coco Jones (cantará Lift Every Voice and Sing).

ceremonia de apertura con y actuaciones especiales (cantará America the Beautiful), (cantará Lift Every Voice and Sing). 15.20 hs: interpretación del Himno Nacional por Charlie Puth.

interpretación del Himno Nacional por 15.30 hs: kickoff (inicio del juego) y patada inicial del encuentro entre Seattle Seahawks y New England Patriots.

kickoff (inicio del juego) y patada inicial del encuentro entre Seattle Seahawks y New England Patriots. 17.00 - 17.30 hs: espectáculo de Medio Tiempo con la actuación estelar de Bad Bunny (sujeto a la duración de los dos primeros cuartos).

espectáculo de Medio Tiempo con la actuación estelar de (sujeto a la duración de los dos primeros cuartos). 19.00 – 19.30 hs: cierre del encuentro con la finalización del tiempo reglamentario y ceremonia de entrega del Trofeo Vince Lombardi.

En California, el inicio del juego está previsto para las 15.30 hs (tiempo del Pacífico) (Archivo) Jeff Chiu - AP

Como llegan Seattle Seahawks y New England Patriots al Super Bowl 2026

El enfrentamiento para el Super Bowl LX marca una revancha histórica que no se veía desde hace 11 años. El conjunto de Seattle, bajo el esquema táctico del head coach Mike Macdonald aseguró el liderato de la Conferencia Nacional con una victoria abrumadora sobre los San Francisco 49ers (41-6) en la Ronda Divisional y un triunfo estratégico frente a Los Ángeles Rams (31-27), señaló un comunicado de la NFL.

Por otro lado, los Patriots regresan al gran escenario del fútbol americano bajo la dirección de su head coach, Mike Vrabel. Tras asegurar la segunda posición en la Conferencia Americana, su trayectoria en la postemporada inició con un triunfo sólido ante los Chargers (16-3) y una victoria contundente frente a los Houston Texans (28-16).