Contra fontaneros y electricistas: ya entró en vigor en Texas la nueva ley de Abbott que preocupa a trabajadores migrantes

Rige en Texas un nuevo esquema de verificación migratoria para licencias que abarcan múltiples oficios regulados, entre ellos fontaneros y electricistas. La medida, impulsada por la administración de Greg Abbott y ejecutada por el Departamento de Licencias y Regulación (TDLR, por sus siglas en inglés), exige acreditar presencia legal en Estados Unidos para obtener o renovar permisos laborales.

Cómo funciona la nueva verificación de licencias en Texas

El punto de partida de esta política es la entrada en vigor de un procedimiento obligatorio de validación migratoria. Desde el 26 de enero de 2026, el TDLR condiciona toda solicitud a la presentación de documentos que demuestren presencia legal en el país norteamericano.

La nueva medida de Greg Abbott comenzó a aplicarse desde el lunes 26 de enero 2026 Eric Gay - AP

De acuerdo con el comunicado oficial, el requisito aplica tanto a nuevos solicitantes como a quienes ya poseen un permiso y deben renovarlo.

La administración estatal sostiene que las licencias profesionales y comerciales constituyen beneficios públicos. Bajo ese criterio, su otorgamiento está sujeto a las limitaciones establecidas en la legislación federal, que restringe el acceso a dichos servicios a personas que no se encuentren legalmente en territorio estadounidense.

En la práctica, esto significa que las peticiones incompletas no avanzan en el sistema. Los expedientes quedan en estado pendiente hasta que el interesado suba la documentación requerida.

“La falta de documentación suficiente podrá resultar en la denegación de la solicitud de acuerdo con la normativa aplicable”, se detalla en el comunicado oficial.

Qué dice la ley federal que respalda la medida de Texas

El fundamento legal de la política aplicada en Texas se encuentra en el Título 8 del Código de EE.UU., sección 1621.

Esta norma define qué se entiende por “beneficio público estatal o local” e incluye expresamente a las licencias profesionales y comerciales emitidas por agencias gubernamentales.

De acuerdo con esa disposición, las personas que no califican como extranjeros autorizados, no inmigrantes bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, o individuos con ciertos permisos temporales, no son elegibles para recibir este tipo de servicio.

La regla general prohíbe a los estados otorgar licencias laborales a quienes no tengan un estatus migratorio regular.

Los inmigrantes que quieran ejercer como fontaneros o electricistas en Texas, ahora deberán superar controles documentales obligatorios para obtener su habilitación laboral Imagen compuesta

Oficios y sectores alcanzados por la nueva exigencia en Texas

Además de afectar a los migrantes que buscan permisos calificados para ser fontaneros y electricistas, el alcance de la medida es mucho más amplio. El TDLR regula decenas de actividades económicas, por lo que la verificación de estatus legal impacta en una extensa lista de profesiones, entre las que se encuentran:

Técnicos en aire acondicionado

Entrenadores deportivos

Subastadores

Barbería y Cosmetología

Programas educativos ordenados por la corte

Dietistas

Educación y seguridad vial

Terapia para la dislexia

Seguridad en ascensores y escaleras mecánicas

Depilación láser

Criadores con licencia

Terapia de masajes

Parteras

Evaluadores y remediadores de moho

Ortesistas y protésicos

Podología

Consultores de impuestos sobre la propiedad

Profesionales del impuesto sobre la propiedad

Minoristas de energía solar residencial

Proveedores de contratos de servicios

Recicladores de autopartes usadas

Perforadores de pozos de agua e instaladores de bombas

Qué documentos exige Texas para acreditar presencia legal

El Departamento de Licencias y Regulación de Texas estableció dos caminos principales para demostrar presencia legal en EE.UU.:

Presentar un único documento que puede ser uno de los siguientes:

Licencia de conducir.

Identificaciones estatales que cumplan con la normativa Real ID.

Pasaportes estadounidenses.

Tarjetas de identificación militar.

Licencias para portar armas emitidas en Texas.

Tarjeta de residente permanente.

Certificados de ciudadanía o naturalización.

Documentos de autorización de empleo.

Formularios que acrediten admisión legal o permisos de permanencia temporal.

La segunda opción está destinada a quienes no cuenten con ninguno de los permisos anteriores. En ese caso, el solicitante debe presentar dos documentos combinados:

Una licencia de conducir o identificación emitida por un estado autorizado.

Comprobante de nacimiento, como un acta emitida por un estado o territorio de EE.UU., o un certificado oficial de nacimiento en el extranjero de un ciudadano estadounidense.

Los solicitantes podrán iniciar el tramite junto uno de los permisos que acredite su presencia legal en EE.UU., como las licencias de conducir o el pasaporte, entre otros DPS Texas

Qué pasa si no se acredita estatus legal al solicitar una licencia en Texas

Las personas que no cuentan con número de Seguro Social deben cumplir pasos adicionales. El TDLR exige la presentación de un formulario específico donde el solicitante declara no tener SSN, acompañado de la documentación que respalde su elegibilidad para la licencia.

Todo el proceso se realiza de manera digital. Las autoridades estatales aclararon que no deben enviarse los papeles originales por correo, ya que no serán devueltos. En su lugar, se deben cargar copias o imágenes legibles a través del sistema oficial del departamento.

Hasta que la verificación se complete, el trámite no avanza. Si la documentación es insuficiente o no cumple con los criterios establecidos, la solicitud puede ser rechazada.