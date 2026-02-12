¿Adiós, Greg Abbott? Quién va ganando en las encuestas en febrero 2026 por las elecciones en Texas

De cara a las elecciones a gobernador de Texas 2026, las encuestas ya permiten ver un panorama sobre lo que ocurriría en los comicios si se llevaran a cabo hoy. En ese sentido, los sondeos recientes coinciden en dos cosas: el enfrentamiento general sería entre Greg Abbott y Gina Hinojosa y el republicano se quedaría nuevamente con la gobernación.

Abbott vs. Hinojosa: qué dicen las encuestas sobre las elecciones 2026 en Texas

Durante enero, se llevaron a cabo dos sondeos para conocer la intención de voto de los principales candidatos para ser gobernador del Estado de la Estrella Solitaria a partir de 2027.

Las encuestas coinciden en que el ganador de la elección general de Texas se resolverá entre Greg Abbott y Gina Hinojosa Facebook Greg Abbott / Rep. Gina Hinojosa - Facebook Greg Abbott / Rep. Gina Hinojosa

La encuesta más reciente fue la que llevó a cabo la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston, que realizó una investigación entre el 20 y el 31 de enero. La muestra fue de 550 posibles votantes.

Dentro del sondeo, se les consultó a los participantes su opinión sobre distintas figuras políticas y cuál era el candidato que apoyarían tanto en los comicios para el Ejecutivo como en las legislativas.

En la consulta sobre la posible disputa Abbott vs. Hinojosa en las elecciones generales del 3 de noviembre, estos fueron los porcentajes de intención de voto:

Greg Abbott : 49%

: 49% Gina Hinojosa: 42%

Algo similar ocurrió con el sondeo de Emerson College. En este caso, la diferencia fue incluso más amplia en favor del gobernador republicano. La encuesta contó con 1165 probables sufragantes y se realizó entre el 10 y 12 de enero.

En la pregunta sobre la opinión de los votantes entre ambos candidatos a gobernador, estos fueron los porcentajes de intención de voto:

Greg Abbott : 50%

: 50% Gina Hinojosa: 42%

En ambas encuestas, Abbott tiene la ventaja para mantenerse como gobernador de Texas Facebook Office of the Governor Greg Abbott

La investigación también midió las opiniones con respecto a la gestión de Abbott al frente de Texas. Allí, los números mostraron un empate.

El gobernador republicano obtuvo 47% de aprobación y desaprobación, mientras que el resto de los votantes manifestaron tener una imagen neutral o ninguna opinión.

Gina Hinojosa se perfila como la máxima candidata demócrata para enfrentar a Abbott

Para los encuestadores, el nombre de Hinojosa tiene las mejores posibilidades para superar las primarias demócratas del 3 de marzo y enfrentarse a Abbott en las elecciones generales de noviembre.

Eso refleja la mencionada encuesta de la Hobby School of Public Affairs, que también midió la intención de voto para la interna del partido. Los números fueron:

Gina Hinojosa : 37%

: 37% Chris Bell : 7%

: 7% Bobby Cole: 6%

El único signo de alarma para la candidata podría ser que el porcentaje de indecisos se ubicó en un valor elevado, concretamente de 32%. Sin embargo, tiene una ventaja considerable por sobre el resto de los nombres demócratas.

El video de lanzamiento de candidatura de Gina Hinojosa

La lista completa: todos los candidatos a gobernador de Texas en las elecciones 2026

Más allá de los nombres de Abbott y Hinojosa, otras figuras se presentarán. Este es el listado completo, según Ballotpedia:

Partido Republicano

Greg Abbott

R.F. Achgill

Evelyn Brooks

Pete Chambers

Charles Crouch

Arturo Espinosa

Mark Goloby

Kenneth Hyde

Stephen Samuelson

Ronnie Tullos

Nathaniel Welch

Gina Hinojosa se perfila como la máxima candidata demócrata para enfrentar a Greg Abbott en Texas Facebook Rep. Gina Hinojosa - Facebook Rep. Gina Hinojosa

Partido Demócrata

Gina Hinojosa

Patricia Abrego

Chris Bell

Bobby Cole

Carlton Hart

José Navarro Balbuena

Zach Vance

Angela Villescaz

Independiente