Conducían por la carretera en Los Ángeles y lo que vieron sobre el asfalto los dejó sin palabras: un cachorro de puma

Una persona que transitaba por una carretera al norte del condado de Los Ángeles llamó al 911 tras sorprenderse con el avistamiento de tres pumas durante la madrugada del miércoles 21 de enero. Las autoridades llegaron al lugar y encontraron a un cachorro en la calzada.

El avistamiento que sorprendió en la carretera de Los Ángeles

El episodio ocurrió cerca de la línea central de Hillcrest Parkway, en las inmediaciones de la calle Olympic, dentro de la comunidad de Castaic, informó Telemundo.

Tras la denuncia, la policía vial encontró a un cachorro de puma inmóvil en plena calzada, en la zona de Castaic Captura Telemundo

El hallazgo se registró alrededor de la 1 hs del miércoles, cuando el personal de la Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés) llegó al lugar, tras el aviso del automovilista.

Según explicó a Los Angeles Times April Elliott, vocera de la patrulla estatal, el cachorro permaneció más de una hora sentado e inmóvil en el centro de la vía mientras los agentes aguardaban la llegada del personal especializado. Durante ese lapso, los periodistas locales registraron las imágenes del animal.

De acuerdo con el reporte oficial enviado al medio, el cachorro logró incorporarse y se alejó por sus propios medios poco después de las 2 hs. Más tarde, cuando llegaron los equipos de fauna silvestre, iniciaron un rastrillaje en la zona hasta localizarlo entre la vegetación densa.

Una vez encontrado, el puma fue capturado y trasladado a un veterinario local para su evaluación clínica, compartió Cort Klopping, vocero del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW, por sus siglas en inglés). El funcionario señaló que se trataba de un animal juvenil y remarcó la preocupación por su estado de salud.

Desde 1986, California registró 29 ataques de pumas a personas, de los cuales cinco tuvieron consecuencias fatales Freepick

Las recomendaciones oficiales para las personas que viven en zonas de pumas

Las autoridades ambientales indican que los pumas suelen evitar el contacto con humanos y que los encuentros pueden reducirse mediante medidas preventivas en zonas donde habita la especie. Estas son las recomendaciones difundidas por el CDFW:

Evitar caminar, andar en bicicleta o correr en soledad , especialmente al amanecer, al atardecer o durante la noche.

, especialmente al amanecer, al atardecer o durante la noche. Reducir la presencia de ciervos en las propiedades para no atraer a los pumas, su principal fuente de alimento.

en las propiedades para no atraer a los pumas, su principal fuente de alimento. Retirar la vegetación densa alrededor de las viviendas para eliminar posibles espacios de ocultamiento.

alrededor de las viviendas para eliminar posibles espacios de ocultamiento. Instalar iluminación exterior que dificulte la aproximación de pumas sin ser detectados.

que dificulte la aproximación de pumas sin ser detectados. Asegurar al ganado y a las mascotas de gran tamaño en refugios resistentes y cubiertos durante la noche.

de gran tamaño en refugios resistentes y cubiertos durante la noche. Reportar al organismo estatal cualquier sospecha o caso confirmado de depredación de ganado o mascotas.

cualquier sospecha o caso confirmado de depredación de ganado o mascotas. Aplicar medidas preventivas no letales con asistencia técnica oficial, como cercas de exclusión, remoción de restos de animales y uso de animales de protección del ganado.

Ante un encuentro directo, las autoridades indican no correr, mantener la calma, hacer ruido y permitir al animal una vía de escape Freepick

¿Qué hacer ante el encuentro con un puma?

Ante la presencia de un puma, los organismos de fauna silvestre indican una serie de acciones destinadas a disminuir el riesgo y favorecer que el animal se aleje sin incidentes:

Sujetar a las mascotas con la correa y caminar junto a los niños pequeños, sin permitir que se adelanten.

No acercarse al puma y permitirle una vía de escape.

No correr, no darse vuelta ni perder la calma.

Enfrentar al animal, hacer ruido y adoptar una postura que aumente el tamaño corporal.

Si hay niños pequeños, levantarlos y colocarlos sobre los hombros.

No agacharse ni inclinarse hacia adelante.

¿Cuántos ataques de puma se registraron en California desde 1986?

De acuerdo con el registro oficial del CDFW, desde marzo de 1986 se verificaron 29 ataques de pumas a personas en California. De ese total, cinco fueron fatales y 24 no fatales.

Los episodios con desenlace mortal ocurrieron en abril de 1994 en el Área Recreativa Estatal de Auburn, en diciembre de 1994 en el Parque Estatal Cuyamaca, en enero de 2004 en Whiting Ranch Regional Park y en marzo de 2024 en una zona remota del condado de El Dorado.

El ataque más reciente incluido en la lista fue no fatal y tuvo lugar en septiembre de 2024, en Malibu Creek State Park, en el condado de Los Ángeles, con un niño de cinco años como víctima.