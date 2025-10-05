En Estados Unidos: cuáles son las mejores ciudades para caminar y andar en bicicleta
Estos lugares cuentan con infraestructuras adecuadas, seguridad vial y una cultura que fomenta estilos de vida activos
Los peatones y ciclistas enfrentan riesgos constantes al transitar por calles y avenidas. Sin embargo, algunas ciudades de Estados Unidos aplican correctamente las normas de seguridad, lo que las convierte en espacios seguros para caminar y andar en bicicleta.
Cuáles son las mejores ciudades para caminar y andar en bicicleta en EE.UU.
No todas las ciudades de EE.UU. son peligrosas para peatones o ciclistas. Las ciudades del noreste y el medio oeste registran buenas puntuaciones y se consideran las más seguras para estos desplazamientos, informó Wagner Reese.
Lista de las 10 ciudades más seguras para peatones y ciclistas
- Ciudad de Nueva York (puntuación de riesgo 5,85): presenta la tasa de mortalidad más baja para ciclistas y peatones. La ciudad prioriza la seguridad vial mediante la reducción de velocidad, la implementación de intervalos peatonales, carriles bici protegidos y cruces peatonales elevados, que disminuyen los accidentes.
Su extensa red de transporte público y la planificación urbana amigable con los peatones ayudan a reducir los incidentes, destacó Claggett, Sykes & Garza.
- Irvine, California (puntuación de riesgo 6,2): cuenta con una infraestructura bien planificada y fomenta la cultura de caminar y andar en bicicleta, lo que hace que sus habitantes conduzcan con mayor atención.
- Boston, Massachusetts (puntuación de riesgo 10,35): aplica medidas de moderación del tráfico, modernización de la seguridad vial e infraestructura, campañas de sensibilización pública y estricta aplicación de las leyes de tránsito.
- Frisco, Texas (puntuación de riesgo 10,35): dispone de "carriles bici" y cruces peatonales seguros, intensifica la educación pública y protege de manera efectiva a sus residentes. El año pasado, Texas aprobó un proyecto de ley que destina 345 millones de dólares a la seguridad de peatones y ciclistas, informó Walker Texas Lawyer.
- Lincoln, Nebraska (puntuación de riesgo 11,65): incorpora rotondas en intersecciones para mejorar la seguridad. Controla el tránsito y utiliza datos de accidentes para realizar mejoras continuas.
- Minneapolis, Minnesota (puntuación de riesgo 12,1): implementa el programa Visión Cero para eliminar tragedias de peatones y ciclistas. Combina una infraestructura sólida con iniciativas policiales y programas educativos.
Minnesota cuenta con 31 comunidades, 96 negocios y seis universidades amigables con las bicicletas, señaló Explore Thousand.
- Plano, Texas (puntuación de riesgo 13,25): reforzó infraestructuras, aplicó medidas de moderación del tráfico y aprobó la Ley Matthew Brown, que prioriza la seguridad de los escolares en cruces peatonales, carriles bici y aceras.
- Madison, Wisconsin (puntuación de riesgo 14,45): registra una baja tasa de mortalidad gracias a la implementación de la campaña Visión Cero, que mejora la infraestructura, las políticas y la educación vial.
- Santa Clarita, California (puntuación de riesgo 14,6): impulsa campañas de seguridad vial y limita la velocidad en carreteras y senderos urbanos.
- Omaha, Nebraska (puntuación de riesgo 15,4): cuenta con carriles bici protegidos y medidas de moderación del tráfico para reducir los riesgos de los residentes.
Consejos para peatones y ciclistas
Al transitar por algunas ciudades, los residentes deben adoptar ciertas medidas de seguridad, señaló Univision.
Para peatones:
- Usar siempre los cruces peatonales y esperar la señal que indique cuándo cruzar.
- Evitar atravesar la calle fuera de los pasos peatonales y usar ropa brillante o reflectante para mantenerse visible.
- Antes de cruzar, mirar a la izquierda, derecha y nuevamente a la izquierda, incluso en calles de un solo sentido.
- Mantener la atención y evitar distracciones como mirar el teléfono o escuchar música a alto volumen.
- Estar alerta a los puntos ciegos de camiones y autobuses.
Para ciclistas:
- Utilizar siempre equipo de seguridad.
- Respetar las normas de tránsito.
- Mantener la bicicleta equipada con luces para ser visibles de noche.
- Obedecer todas las señales y semáforos.
- No circular en dirección contraria al tráfico.
- Señalizar con las manos los giros o cambios de dirección.
- En senderos alejados de la calle, seguir los avisos y cruzar intersecciones con precaución.
Características de una ciudad riesgosa para ciclistas y peatones
Algunas ciudades registran lesiones y muertes entre peatones y ciclistas debido a medidas inadecuadas de seguridad, según Wagner Reese. Entre los factores más comunes destacan:
- Infraestructura: vías de alta velocidad cerca de zonas residenciales o comerciales, sin facilidades para peatones o ciclistas.
- Carreteras peligrosas con poca visibilidad en intersecciones: dificulta que los conductores vean a peatones o ciclistas; carecen de iluminación y de cruces peatonales y carriles bici protegidos.
- Conductores distraídos o agresivos: se requiere concienciación pública y aplicación activa de la ley para reducir lesiones y muertes.
