En Estados Unidos: cuáles son las mejores ciudades para caminar y andar en bicicleta

Los peatones y ciclistas enfrentan riesgos constantes al transitar por calles y avenidas. Sin embargo, algunas ciudades de Estados Unidos aplican correctamente las normas de seguridad, lo que las convierte en espacios seguros para caminar y andar en bicicleta.

Cuáles son las mejores ciudades para caminar y andar en bicicleta en EE.UU.

No todas las ciudades de EE.UU. son peligrosas para peatones o ciclistas. Las ciudades del noreste y el medio oeste registran buenas puntuaciones y se consideran las más seguras para estos desplazamientos, informó Wagner Reese.

Entre las ciudades más seguras se encuentran la ciudad de Nueva York, seguida de Irvine y Boston (Pexels/BrandonNickerson)

Lista de las 10 ciudades más seguras para peatones y ciclistas

Ciudad de Nueva York (puntuación de riesgo 5,85): presenta la tasa de mortalidad más baja para ciclistas y peatones. La ciudad prioriza la seguridad vial mediante la reducción de velocidad, la implementación de intervalos peatonales, carriles bici protegidos y cruces peatonales elevados, que disminuyen los accidentes.

Su extensa red de transporte público y la planificación urbana amigable con los peatones ayudan a reducir los incidentes, destacó Claggett, Sykes & Garza.

Irvine, California (puntuación de riesgo 6,2): cuenta con una infraestructura bien planificada y fomenta la cultura de caminar y andar en bicicleta , lo que hace que sus habitantes conduzcan con mayor atención.

cuenta con una infraestructura bien planificada y , lo que hace que sus habitantes conduzcan con mayor atención. Boston, Massachusetts (puntuación de riesgo 10,35): aplica medidas de moderación del tráfico, modernización de la seguridad vial e infraestructura, campañas de sensibilización pública y estricta aplicación de las leyes de tránsito.

aplica medidas de moderación del tráfico, modernización de la seguridad vial e infraestructura, Frisco, Texas (puntuación de riesgo 10,35): dispone de "carriles bici" y cruces peatonales seguros, intensifica la educación pública y protege de manera efectiva a sus residentes. El año pasado, Texas aprobó un proyecto de ley que destina 345 millones de dólares a la seguridad de peatones y ciclistas, informó Walker Texas Lawyer.

Los ciclistas cuentan con carriles bici para evitar la circulación por las carreteras (Pexels/PavelDanilyuk)

Lincoln, Nebraska (puntuación de riesgo 11,65): incorpora rotondas en intersecciones para mejorar la seguridad. Controla el tránsito y utiliza datos de accidentes para realizar mejoras continuas .

incorpora rotondas en intersecciones para mejorar la seguridad. . Minneapolis, Minnesota (puntuación de riesgo 12,1): implementa el programa Visión Cero para eliminar tragedias de peatones y ciclistas. Combina una infraestructura sólida con iniciativas policiales y programas educativos.

Minnesota cuenta con 31 comunidades, 96 negocios y seis universidades amigables con las bicicletas, señaló Explore Thousand.

Plano, Texas (puntuación de riesgo 13,25): reforzó infraestructuras, aplicó medidas de moderación del tráfico y aprobó la Ley Matthew Brown , que prioriza la seguridad de los escolares en cruces peatonales, carriles bici y aceras.

reforzó infraestructuras, aplicó medidas de moderación del tráfico y , que prioriza la seguridad de los escolares en cruces peatonales, carriles bici y aceras. Madison, Wisconsin (puntuación de riesgo 14,45): registra una baja tasa de mortalidad gracias a la implementación de la campaña Visión Cero , que mejora la infraestructura, las políticas y la educación vial.

registra una gracias a la implementación de la , que mejora la infraestructura, las políticas y la educación vial. Santa Clarita, California (puntuación de riesgo 14,6): impulsa campañas de seguridad vial y limita la velocidad en carreteras y senderos urbanos.

Al transitar por algunas ciudades, los residentes deben adoptar ciertas medidas de seguridad (Pexels/BOA.vision)

Omaha, Nebraska (puntuación de riesgo 15,4): cuenta con carriles bici protegidos y medidas de moderación del tráfico para reducir los riesgos de los residentes.

Consejos para peatones y ciclistas

Al transitar por algunas ciudades, los residentes deben adoptar ciertas medidas de seguridad, señaló Univision.

Para peatones:

Usar siempre los cruces peatonales y esperar la señal que indique cuándo cruzar.

y esperar la señal que indique cuándo cruzar. Evitar atravesar la calle fuera de los pasos peatonales y usar ropa brillante o reflectante para mantenerse visible.

para mantenerse visible. Antes de cruzar, mirar a la izquierda, derecha y nuevamente a la izquierda , incluso en calles de un solo sentido.

, incluso en calles de un solo sentido. Mantener la atención y evitar distracciones como mirar el teléfono o escuchar música a alto volumen.

Estar alerta a los puntos ciegos de camiones y autobuses.

Para ciclistas:

Utilizar siempre equipo de seguridad .

. Respetar las normas de tránsito.

Mantener la bicicleta equipada con luces para ser visibles de noche.

para ser visibles de noche. Obedecer todas las señales y semáforos.

No circular en dirección contraria al tráfico .

. Señalizar con las manos los giros o cambios de dirección.

En senderos alejados de la calle, seguir los avisos y cruzar intersecciones con precaución.

Muchas de las ciudades de EE.UU. han invertido grandes sumas de dinero para la seguridad de ciclistas y peatones (Pexels/Ahshea1Media)

Características de una ciudad riesgosa para ciclistas y peatones

Algunas ciudades registran lesiones y muertes entre peatones y ciclistas debido a medidas inadecuadas de seguridad, según Wagner Reese. Entre los factores más comunes destacan: