Consulado de Guatemala en Los Ángeles muestra los puntos autorizados para comprar un “money order” y su costo

Para agilizar los trámites de la comunidad guatemalteca en California, el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles recuerda a los usuarios que el pago de servicios como el pasaporte, el DPI y la Tarjeta de Identificación Consular se realiza exclusivamente mediante Money Orders. Debido a que la sede consular no acepta efectivo ni tarjetas, es fundamental que los connacionales adquieran sus giros postales con antelación en puntos autorizados.

Qué es el “money order” y cuáles son los puntos autorizados para conseguirlos

Un money order es un certificado que emite una institución financiera y funciona como medio de pago. Se adquiere en el servicio postal y en tiendas de conveniencia; y se utiliza para pagar cualquier trámite en Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, informaron desde sus redes oficiales.

Consulado de Guatemala en EE.UU. muestra qué es y cómo obtener un Money Order

Los puntos autorizados para conseguir un money order en Los Ángeles son los siguientes:

CVS 2530 Glendale Blvd, Los Ángeles, CA 90039

2530 Glendale Blvd, Los Ángeles, CA 90039 WESTERN UNION 2205 N San Fernando Rd, Los Ángeles, CA 90065

2205 N San Fernando Rd, Los Ángeles, CA 90065 USPS 1525 N Alvarado St, Los Ángeles, CA 90026

Costos según el trámite que se realiza

Para iniciar cualquier trámite de documentación, es indispensable contar con el Código Único de Identificación (CUI), el cual se encuentra en su DPI, pasaporte o certificado de nacimiento. También se debe presentar un money order para pagar el servicio que se necesita, destacan desde su cuenta de “X”, @consGUAenLAX.

El consulado de Guatemala en California indico cuáles son los puntos cercanos a la sede para conseguir un money order (X/@consGUAenLAX)

Los montos a pagar por un money order son los siguientes:

Pasaporte de 10 años: money order de US$100.

Pasaporte de 5 años: money order de US$65 .

. Tarjeta de Identificación Consular: money order de US$25.

DPI: money order de US$15.

Certificado de nacimiento: money order de US$6.

Desde el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles advierten que el money order debe entregarse en blanco; y el personal consular indicará la forma correcta de llenar y firmar.

Además, se debe presentarse completo, sin cortar, y es necesario contar con un money order por cada servicio solicitado. El consulado entregará un recibo oficial tras el pago.

Trámites que se pueden realizar en el consulado de Guatemala

En el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles puedes realizar trámites como solicitud y renovación de pasaportes, obtención de la Tarjeta de Identificación Consular Guatemalteca (TICG, por sus siglas en español) para respaldo en EE.UU., servicios de visas, documentos legales y atención de emergencias, y muchos otros trámites.

Es crucial agendar una cita a través del portal oficial para solicitar atención, o bien acudir a los sábados consulares sin cita para ciertos servicios como el DPI.

El money order es indispensable para cualquier trámite que se quiera realizar en el consulado (X/@consGUAenLAX)

Documentación necesaria para los principales trámites

Para realizar trámites en el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, es indispensable el Código Único de Identificación (CUI) y los pagos de money order, además de estos requisitos principales: