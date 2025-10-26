Cuánto cuesta tramitar el pasaporte o DPI en el consulado de Guatemala en Texas

El consulado de Guatemala en Houston, Texas, compartió una lista con los requisitos para tramitar el pasaporte o DPI. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que no es necesario sacar una cita para poder iniciar el proceso, además de los costos de los diferentes documentos.

Costo del pasaporte o DPI en el consulado de Guatemala en Texas

El pasaporte o DPI puede tramitarse en el consulado si se cumplen con los requisitos y se cubre la cuota de cada trámite, según un comunicado compartido en las redes sociales del consulado.

El Consulado de Guatemala en EE.UU. compartió los requisitos y costos para el trámite de pasaporte (Archivo) Freepick

Para tramitar el DPI de 10 años de vigencia es necesario presentar original y fotocopia de un certificado de nacimiento o pasaporte, y pagar US$15.

En el caso de los trámites de pasaporte para menores de 18 años, estos deberán ser acompañados por sus padres o tutores, o presentar la autorización correspondiente.

Requisitos y precios del trámite de pasaporte de Guatemala en EE.UU. (X/@ConsGtHoustonTx)

Su documento tendrá una vigencia de 5 años, deberán cubrir una cuota de US$65 y presentar lo siguiente:

En caso de nuevo pasaporte: certificado de nacimiento del menor de edad y DPI o certificado de nacimiento de sus padres, en original y copia.

Si se trata de la renovación de pasaporte: certificado de nacimiento del menor de edad, DPI o certificado de nacimiento de sus padres y pasaporte vencido del menor de edad, en original y copia.

En casos de robo o extravío: certificado de nacimiento del menor de edad, DPI o certificado de nacimiento de sus padres, formulario de robo o extravío entregado por el Consulado de Guatemala.

Menores de edad pueden tramitar su pasaporte en el Consulado de Guatemala en EE.UU. (Archivo) freepik

Para los mayores de edad existen dos vigencias de pasaporte, la primera es de 5 años con un costo de US$65 y la segunda de 10 años con un costo de US$100. Para hacer el trámite por primera vez se debe presentar original y copia del DPI o certificado de nacimiento.

Mientras que en casos de renovación deberán presentarse los mismos documentos mencionados, y también el pasaporte vencido. Y para los trámites por robo o extravío tendrá que presentarse el formulario correspondiente.

El Consulado de Guatemala en Texas también aclaró que el único método de pago aceptado para los trámites es el de Money Order, y que tanto este comprobante como el certificado de nacimiento, no deberán tener más de seis meses de emisión.

El pasaporte de Guatemala se puede tramitar en Estados Unidos a través de los consulados (Archivo) Facebook Minex Guatemala

El pasaporte de EE.UU. sale del Top 10 de los más poderosos del mundo

Recientemente, se dio a conocer la noticia de la caída del pasaporte estadounidense, que por primera vez en dos décadas se encuentra fuera del Top de los 10 más poderosos del mundo.

Actualmente, este documento se encuentra en la posición número 12 del ranking global y ha sido superado por naciones de Asia, como Japón, Corea del Sur y Singapur.

Hace más de 20 años que Estados Unidos tenía el primer puesto en cuanto a poder de su pasaporte, quienes contaban con este papel podían visitar cientos de países sin visa, cosa que cambió con el tiempo debido a políticas migratorias.

El pasaporte estadounidense permite viajar a diferentes países sin visa (Archivo) Shutterstock

El estudio en el que se concluye que este documento ha perdido poder es Índice de Pasaportes Henley, que cada año se encarga de clasificar a los países de acuerdo con el número de naciones que pueden visitar sin necesidad de visa.

Este 2025, los primeros puestos son ocupados por los países asiáticos de Singapur, con acceso a 193 destinos, Corea del Sur, con 190, Japón, con 189, mientras que el país norteamericano solo puede visitar libremente 180 naciones.

La apertura de los viajeros con pasaporte estadounidense se ha visto limitada en este último año por una serie de restricciones, que según expertos se traduce en un cambio importante para la movilidad global.