Consulado Sobre Ruedas en California: el calendario para tramitar el pasaporte mexicano en septiembre y octubre

Para algunos mexicanos que viven en California, no siempre es posible acudir a la sede consular de su país para realizar trámites como el del pasaporte mexicano. Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE, por sus siglas) implementó el programa Consulado Sobre Ruedas, el cual estará activo durante septiembre y octubre de 2025 en tres partes del estado.

Fechas y ubicaciones del Consulado Sobre Ruedas en California

Cada mes, la SRE publica en su sitio oficial el calendario con las fechas y locaciones exactas en las que los mexicanos que viven en EE.UU. podrán visitar el Consulado Sobre Ruedas en distintos puntos de California.

La SRE publica todos los detalles del Consulado Sobre Ruedas cada mes en su sitio oficial y en sus redes sociales (Secretaría de Relaciones Exteriores)

En estas oficinas temporales, se realizan los trámites pertinentes para conseguir el pasaporte mexicano, la credencial para votar y la matrícula consular.

Como reportó con anterioridad LA NACION, los días en los que el Consulado Sobre Ruedas estará abierto durante septiembre e inicios de octubre son los siguientes:

Del miércoles 17 al viernes 19 de septiembre

al viernes Del martes 23 al sábado 27 de septiembre

al sábado Del martes 30 de septiembre al sábado 4 de octubre

En cuanto a las sedes del Consulado Sobre Ruedas, habrá tres en total y todas ofrecerán servicio en las mismas fechas antes mencionadas. Las direcciones a las que deberán acudir los interesados en tramitar o renovar su pasaporte mexicano son:

Bell Gardens : Bell Gardens Neighborhood Youth Center, 5856 Ludell St Bell Gardens, CA 90201

: Bell Gardens Neighborhood Youth Center, 5856 Ludell St Bell Gardens, CA 90201 Huntington Park : Salt Lake Park, 3401 E Florence Ave, Huntington Park, CA 90255

: Salt Lake Park, 3401 E Florence Ave, Huntington Park, CA 90255 Baldwin Park: Esther Snyder Community Center, 4100 Baldwin Park, Blvd Baldwin Park, CA 91706

Cómo se tramita el pasaporte mexicano y qué documentos se necesitan

Para visitar cualquiera de las sedes del Consulado Sobre Ruedas, primero se debe agendar una cita, como indicó la SRE. Hay tres métodos disponibles para programar una cita en los consulados:

Por teléfono al: (424)-309-0009.

al: (424)-309-0009. Por mensaje de WhatsApp al: (424)-309-0009 o (213)507-2981.

al: (424)-309-0009 o (213)507-2981. Por internet en el sitio: citas.sre.gob.mx (para sacar cita en línea, primero se debe crear una cuenta en esa misma página de la SRE).

Las formas para sacar una cita en el Consulado Sobre Ruedas son las mismas que se utilizan para los demás consulados de México en EE.UU. (Facebook/Consulado General de México en Los Ángeles)

Una vez agendada la cita en la fecha y ubicación deseada, las personas deberán acudir ese día con algunos documentos necesarios para conseguir el pasaporte mexicano. Los requisitos dependerán de si se tramita por primera vez o si se trata de una renovación.

Como explicó LA NACIÓN, los documentos que la SRE pide para tramitar el pasaporte mexicano por primera vez desde Estados Unidos son dos:

Uno que acredite la nacionalidad mexicana : acta de nacimiento, certificado de nacionalidad mexicana, carta de naturalización, etc.

: acta de nacimiento, certificado de nacionalidad mexicana, carta de naturalización, etc. Una identificación oficial con fotografía: credencial de elector, título profesional, permiso de trabajo, tarjeta de residente, etc.

Para la renovación, solo se debe presentar el pasaporte que perdió o perderá su vigencia. La SRE señaló que no es necesario llevar copias o fotografías para tramitar el pasaporte mexicano o la matrícula consular.

Cuánto cuestan los trámites que se realizan en el Consulado Sobre Ruedas

El único trámite gratuito en las oficinas temporales del consulado es el de la credencial para votar desde el extranjero. En cambio, el precio del pasaporte mexicano depende de la vigencia que se elija.

El pago del pasaporte mexicano y de la matrícula consular se puede realizar en efectivo o con tarjeta (Pixabay/Lukas)

Los costos del pasaporte mexicano establecidos por la SRE son los siguientes:

Tres años: US$99

Seis años: US$133

10 años: US$203

Por el otro lado, la matrícula consular es una identificación emitida por las oficinas consulares de México que certifica la nacionalidad de los mexicanos que viven fuera de su país natal. Tramitarla tiene un precio de US$40.

La SRE confirmó que el Consulado Sobre Ruedas acepta pagos en efectivo (en dólares), con tarjetas de crédito o débito (Visa o Mastercard) y con money orders (también conocidos como giros postales).