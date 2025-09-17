Consulado Sobre Ruedas en California: el calendario para tramitar el pasaporte mexicano en septiembre y octubre
El precio del pasaporte depende de su vigencia; las oficinas temporales aceptan múltiples métodos de pago
- 4 minutos de lectura'
Para algunos mexicanos que viven en California, no siempre es posible acudir a la sede consular de su país para realizar trámites como el del pasaporte mexicano. Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE, por sus siglas) implementó el programa Consulado Sobre Ruedas, el cual estará activo durante septiembre y octubre de 2025 en tres partes del estado.
Fechas y ubicaciones del Consulado Sobre Ruedas en California
Cada mes, la SRE publica en su sitio oficial el calendario con las fechas y locaciones exactas en las que los mexicanos que viven en EE.UU. podrán visitar el Consulado Sobre Ruedas en distintos puntos de California.
En estas oficinas temporales, se realizan los trámites pertinentes para conseguir el pasaporte mexicano, la credencial para votar y la matrícula consular.
Como reportó con anterioridad LA NACION, los días en los que el Consulado Sobre Ruedas estará abierto durante septiembre e inicios de octubre son los siguientes:
- Del miércoles 17 al viernes 19 de septiembre
- Del martes 23 al sábado 27 de septiembre
- Del martes 30 de septiembre al sábado 4 de octubre
En cuanto a las sedes del Consulado Sobre Ruedas, habrá tres en total y todas ofrecerán servicio en las mismas fechas antes mencionadas. Las direcciones a las que deberán acudir los interesados en tramitar o renovar su pasaporte mexicano son:
- Bell Gardens: Bell Gardens Neighborhood Youth Center, 5856 Ludell St Bell Gardens, CA 90201
- Huntington Park: Salt Lake Park, 3401 E Florence Ave, Huntington Park, CA 90255
- Baldwin Park: Esther Snyder Community Center, 4100 Baldwin Park, Blvd Baldwin Park, CA 91706
Cómo se tramita el pasaporte mexicano y qué documentos se necesitan
Para visitar cualquiera de las sedes del Consulado Sobre Ruedas, primero se debe agendar una cita, como indicó la SRE. Hay tres métodos disponibles para programar una cita en los consulados:
- Por teléfono al: (424)-309-0009.
- Por mensaje de WhatsApp al: (424)-309-0009 o (213)507-2981.
- Por internet en el sitio: citas.sre.gob.mx (para sacar cita en línea, primero se debe crear una cuenta en esa misma página de la SRE).
Una vez agendada la cita en la fecha y ubicación deseada, las personas deberán acudir ese día con algunos documentos necesarios para conseguir el pasaporte mexicano. Los requisitos dependerán de si se tramita por primera vez o si se trata de una renovación.
Como explicó LA NACIÓN, los documentos que la SRE pide para tramitar el pasaporte mexicano por primera vez desde Estados Unidos son dos:
- Uno que acredite la nacionalidad mexicana: acta de nacimiento, certificado de nacionalidad mexicana, carta de naturalización, etc.
- Una identificación oficial con fotografía: credencial de elector, título profesional, permiso de trabajo, tarjeta de residente, etc.
Para la renovación, solo se debe presentar el pasaporte que perdió o perderá su vigencia. La SRE señaló que no es necesario llevar copias o fotografías para tramitar el pasaporte mexicano o la matrícula consular.
Cuánto cuestan los trámites que se realizan en el Consulado Sobre Ruedas
El único trámite gratuito en las oficinas temporales del consulado es el de la credencial para votar desde el extranjero. En cambio, el precio del pasaporte mexicano depende de la vigencia que se elija.
Los costos del pasaporte mexicano establecidos por la SRE son los siguientes:
- Tres años: US$99
- Seis años: US$133
- 10 años: US$203
Por el otro lado, la matrícula consular es una identificación emitida por las oficinas consulares de México que certifica la nacionalidad de los mexicanos que viven fuera de su país natal. Tramitarla tiene un precio de US$40.
La SRE confirmó que el Consulado Sobre Ruedas acepta pagos en efectivo (en dólares), con tarjetas de crédito o débito (Visa o Mastercard) y con money orders (también conocidos como giros postales).
Otras noticias de Agenda EEUU
Respaldo. Se filmó en Carolina del Norte: la millonaria subvención que MrBeast recibió de Josh Stein para sus Beast Games
When Is a Soccer Player Offside? 5 Steps to Understand the Rule Before the 2026 World Cup
"Raíces en alerta". Los 13 sitios clave de la historia latina en EE.UU. que están en riesgo de desaparecer para siempre
- 1
Cuadernos: quiénes son y cuánto ofrecieron los 48 imputados para evitar el juicio oral
- 2
Cuánto cuesta el Toyota Yaris en septiembre 2025
- 3
Catherine Fulop sufrió una dura caída durante el show de Erreway y preocupó al público: “Estoy viva”
- 4
Aston Villa quedó eliminado por penales en la tercera rueda de la Copa de la Liga