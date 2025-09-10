Es mexicano, vive en California y sorprende con sus camisolas que reivindican a los trabajadores extranjeros
El joven diseñador Ronny Ramírez busca dar un mensaje a favor de los migrantes a través de sus prendas; las bases de su emprendimiento
La comunidad mexicana en EE.UU. representa cerca del 22% de todos los inmigrantes en el territorio, según estipuló el último informe de Pew Research Center. Con esta premisa y en medio del incremento de las redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Ronny Ramírez, un mexicoamericano de sexta generación, fundó una marca de ropa, Colorblind, que funciona como un canal directo en honor a sus raíces.
La historia familiar de Ronny Ramírez en EE.UU.
Ronny Ramírez es un mexicoamericano de 29 años que forma parte de la sexta generación en Estados Unidos. Si bien no cuenta con familiares directos en México, su vínculo con el país latinoamericano parte de su abuelo, un mexicano que trabajó en los campos de Los Ángeles antes de fundar una empresa de jardinería en Orange County, según consignó El País.
La experiencia de su abuelo en la agricultura forjó la cultura emprendedora de toda la familia. El padre de Ramírez trabajó como prestamista y sus tíos fueron dueños salones, por lo que Ronny se crio bajo el lema del esfuerzo y trabajo duro.
La premisa de Colorblind, la marca de ropa con un mensaje político
Bajo los cimientos de su familia, Ronny Ramírez tiene una conexión directa con el legado de los mexicanos en Estados Unidos. Es así como decidió fundar Colorblind, una compañía que busca utilizar la moda para “contar historia no contadas”.
“La ropa es una extensión de mí. El espectador decide la historia y cómo se desarrolla la vida”, destaca el sitio web de la compañía. Sus camisas y suéteres buscan realzar la figura de los trabajadores mexicanos en la economía estadounidense.
Una de sus últimas camisas refleja en su parte posterior un póster original utilizado en los campos durante la década de los cuarenta: "In 1942, faced with a labor crisis, The United States turned to Mexico for help. The Bracero Program was born (En 1942, ante una crisis laboral, EE.UU. le pidió ayuda a México. Así nació el programa Bracero)“.
“Es la historia de mi gente, de mis amigos y familiares”, sostuvo Ramírez en diálogo con Activista Media. “En 1942, durante una crisis laboral, Estados Unidos le solicitó a México ayuda y de ahí surgió el programa Bracero”.
El éxito de Colorblind y su apoyo a la comunidad migrante
La misión de Colorblind resonó entre la comunidad. Gran parte de su mercancía se agotó al poco tiempo y prevé ayudar a todas las familias afectadas por las redadas de la agencia migratoria a través de las regalías.
“Recolectamos mucho dinero para las personas que lo necesitan y por todo lo que están pasando”, dijo el emprendedor. “Tenemos que hablar de esto, de lo que está pasando ahora y volver a las raíces”, agregó.
La indumentaria que se vende en Colorblind tiene un costo estándar de US$35. Hasta el momento, se mantiene a la venta la camisa con el póster el Programa Bracero en su sitio web.
