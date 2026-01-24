Cow Hollow: el barrio de California donde Gavin Newsom inició su carrera como vendedor de vinos

Mucho antes de ocupar la silla de gobernador en California, Gavin Newsom comenzó a forjar su carrera en las calles de un elegante barrio de San Francisco. En 1992, Newsom abrió un pequeño negocio minorista que no solo marcó el inicio de su éxito empresarial, sino que también sirvió como el escenario donde enfrentó los laberintos burocráticos de la ciudad, lo que lo impulsó a saltar del mostrador de vinos al mundo de la política local.

Cow Hollow, el barrio donde Gavin Newsom inició como vendedor de vinos

Gavin Newsom nació en San Francisco en 1967 y se graduó en Ciencias Políticas en la Universidad de Santa Clara en 1989. Antes de la política, trabajó en el sector inmobiliario, vendió aparatos ortopédicos y en 1992 fundó una tienda de vinos, que con el tiempo creció hasta convertirse en un conglomerado de más de 20 negocios, que incluye hoteles y restaurantes, según Univisión.

La tienda de vinos se llama PlumpJack Wine & Spirits, y en sus comienzos era una modesta vinoteca en el barrio Cow Hollow/Marina de San Francisco, que ofrecía un espacio acogedor para explorar y descubrir el mundo del vino.

El nombre de la tienda surgió de uno de los personajes de Shakespeare, Sir John “PlumpJack” Falstaff, destacan desde su página oficial.

En 1995, Gavin Newsom y Gordon Getty adquirieron una finca histórica de 1881 en Oakville para fundar la bodega PlumpJack Estate Winery. Allí revitalizaron el viñedo en el Valle de Napa con el objetivo de producir vinos de alta calidad, que sigue vigente hasta la actualidad.

Luego de esta experiencia, Newson incursionó en la función pública en 1997 en la Junta de Supervisores. En 2004, hizo historia al convertirse en el alcalde más joven de San Francisco en un siglo, cargo en el que ganó notoriedad nacional por desafiar las leyes federales al otorgar licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo.

Sus prioridades incluyen la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, la protección de los inmigrantes (apoyando las “ciudades santuario”), el desarrollo económico, la educación y la salud universal. Además, se le reconoce como una figura de oposición a las políticas de la administración de Donald Trump, de acuerdo con Univision.

Actividades que se pueden realizar en el barrio Cow Hollow, California

Cow Hollow en San Francisco es un barrio vibrante que se conoce por su ambiente urbano con muchos bares, restaurantes, cafeterías y tiendas, ideal para pasear y explorar a pie, según Expedia.

Entre las actividades se encuentran: