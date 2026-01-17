Feriado por el Día de Martin Luther King Jr: por qué se celebra este lunes 19 de enero en EE.UU.

Este lunes 19 de enero, Estados Unidos honra la vida y el legado de uno de sus líderes más influyentes en la lucha por los derechos civiles. El feriado por el Día de Martin Luther King Jr., es mucho más que un día de descanso, es una jornada donde el servicio comunitario y la reflexión sobre la igualdad racial y la justicia social se hacen presentes.

Por qué el Día de Martin Luther King Jr. se celebra en EE.UU.

Cada tercer lunes de enero, Estados Unidos rinde homenaje a Martin Luther King Jr., una fecha elegida por su proximidad al natalicio del líder civil el 15 de enero. En 2026 la celebración cae este lunes 19 de enero, indicó The Arizona Republic.

El aniversario de Martin Luther King Jr. se conmemora en Estados Unidos el tercer lunes de enero (Archivo) Foto de usembassy.gov

El origen de este feriado federal se remonta a 1983, cuando el presidente Ronald Reagan promulgó la ley en reconocimiento a la lucha de Luther King por la igualdad. Su primera conmemoración oficial fue en 1986, pero no fue sino hasta el año 2000 cuando los 50 estados adoptaron formalmente esta celebración.

El Día de Martin Luther King Jr., es un feriado federal y durante esta jornada que se caracteriza por el lema “Un día de servicio, no un día libre”; se realizan homenajes, eventos culturales y, sobre todo, labores de voluntariado en beneficio de la comunidad, destacó el sitio oficial del gobierno de Estados Unidos.

Quién fue Martin Luther King Jr.

Martin Luther King Jr., nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, pero no siempre llevó ese nombre. Originalmente, lo registraron como Michael King Jr., pero su padre, tras un viaje a Alemania decidió cambiar el nombre gracias a su admiración por la historia del reformista protestante Martín Lutero, consignó BBC.

El activista se convirtió en el hombre más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz (Archivo) AP

Su ascenso se debe a su brillante trayectoria académica. Se licenció en el Morehouse College a los 19 años con una licenciatura en Divinidad en el Seminario Crozer y culminó sus estudios con un doctorado en Teología Sistemática por la Universidad de Boston en 1955.

Esta formación intelectual fue el cimiento de su labor como pastor, la cual ejerció en Montgomery y, más tarde, junto a su padre en la Iglesia Bautista Ebenezer de Atlanta.

El giro decisivo hacia el activismo ocurrió en 1955, mientras era pastor en Alabama. Tras el arresto de Claudette Colvin y el posterior incidente de Rosa Parks, King dirigió el Boicot de Autobuses de Montgomery. Bajo su liderazgo y la planificación estratégica de E.D. Nixon, la comunidad afroamericana sostuvo esta protesta durante 385 días, señaló The Arizona Republic.

Este movimiento catapultó a Martin Luther King Jr., como la voz principal de la lucha por los derechos civiles. Hasta su asesinato en 1968, se mantuvo firme en su filosofía de resistencia pacífica, y dejó un legado de justicia que permanece hasta el día de hoy.

Este 19 de enero se conmemora un nuevo feriado federal en honor al activistas Martin Luther King Jr. (Archivo) Archivo

Datos relevantes de la vida de Martin Luther King Jr.

El discurso que cambió el mundo

En agosto de 1963, ante más de 250.000 personas en la Marcha a Washington, King pronunció su célebre discurso “Tengo un sueño”.

En sus líneas reveló que no quería que sus hijos no fueran juzgados por el color de su piel, lo que fue decisivo para la aprobación de la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derecho al Voto, que eliminó las restricciones raciales y de alfabetización que impedían el sufragio libre, detalló National Geographic.

Una actividad incansable

Entre 1957 y 1968, el Luther King recorrió casi 10 millones de kilómetros y ofreció más de 2500 discursos. Su activismo incluyó la escritura de cinco libros, reuniones con el presidente John F. Kennedy y más de 20 arrestos en su lucha por la justicia. Esta entrega lo convirtió rápidamente en una figura de influencia mundial.

El Nobel más joven

En 1964, a los 35 años, se convirtió en el hombre más joven en recibir el premio Nobel de la Paz. Fiel a su causa, donó la totalidad del premio económico al movimiento de derechos civiles.