Cuándo llega el otoño a California este 2025: la fecha y hora exacta

La inminente llegada del otoño boreal a California este 2025 traerá temperaturas más altas de lo habitual, según los pronósticos de las autoridades meteorológicas, con un clima más seco en la mayor parte de la región. Además, los habitantes del Estado Dorado tendrán un cambio de horario tras el fin del verano, por lo que deberán ajustar sus relojes el 2 de noviembre.

¿Cuándo empieza el otoño en California?

El final del verano y el comienzo del otoño en California ocurrirá oficialmente el lunes 22 de septiembre a las 11.19 PT (hora del Pacífico). En el otro extremo del país, en la costa este, este momento sucederá a las 14.19 EDT (hora del Este).

El otoño llega a California el 22 de septiembre de 2025 almanac.com

Sin embargo, según el calendario meteorológico que utilizan los expertos en el clima y que divide el año en cuatro trimestres, esta estación inició el 1º de septiembre pasado. Bajo este modelo, el otoño estaría conformado por los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Por otro lado, las condiciones climáticas propias de la estación otoñal suelen empezar a notarse con el fin oficial del verano. De todas maneras, este 2025 podría presentarse una etapa de transición diferente.

Pronóstico del clima en California para septiembre y octubre de 2025

Tras un verano más caluroso de lo que acostumbra la región, el otoño también estará caracterizado por temperaturas más altas que la media histórica. En ese sentido, el calor se hará sentir durante septiembre y octubre, según las predicciones detalladas por Old Farmer’s Almanac en su actualización del 10 de agosto.

Septiembre : se esperan temperaturas promedio de 67ºF (19,4ºC), lo que implica 3 °F por encima de los registros habituales.

: se esperan temperaturas promedio de 67ºF (19,4ºC), lo que implica 3 °F por encima de los registros habituales. Octubre: los termómetros en la región presentarán promedios de 52ºF (11ºC), dentro de los estándares que marcan esta temporada en California.

El pronóstico registra un otoño más caluroso de lo normal en California Freepik

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) apuntó en un comunicado el 11 de septiembre que existe un 71% de probabilidades de que La Niña se forme en el Pacífico entre octubre y diciembre de 2025.

De esta forma, los parámetros de una temporada más cálida en la estación podrían tener un giro a partir del próximo mes.

Cambios de clima en California durante el otoño

Mientras la temporada otoñal se presenta más cálida de lo usual para este período en la región, septiembre termina con un panorama seco con lluvias de media pulgada por debajo de lo normal y condiciones mayormente soleadas. No obstante, cerrará con un breve período de frío en los últimos días del mes.

Ya para octubre, se pronostica que las precipitaciones alcancen una pulgada de agua acumulada durante todo el mes, aunque el clima seguirá mayormente seco y fresco con días soleados.

Los habitantes de California también tendrán un cambio de hora en medio del otoño Freepik

Llegan las lluvias a California en el cierre del verano boreal

El NWS presenta un pronóstico de posibles lluvias repentinas desde el jueves 18 de septiembre hasta el viernes 19 en el suroeste de la región, con posibilidad de inundaciones repentinas en parte del territorio, en medio de las altas temperaturas que despiden el verano boreal.