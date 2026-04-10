Cuándo regresa el Artemis II a la Tierra: cómo ver en vivo el amerizaje de la tripulación en California

Luego de comenzar su misión el 1° de abril y sobrevolar la Luna, con un recorrido a través de su cara oculta, el Artemis II tiene previsto amerizar el viernes 10 a las 17.07 (hora del Pacífico). El evento se realizará frente a la costa de San Diego y la mejor ubicación para su observación son los distintos puntos de la costa sur de California.

Cuándo regresa la tripulación del Artemis II a la Tierra tras el éxito de la misión lunar

Los astronautas a bordo de la cápsula Orion despegaron con éxito el pasado miércoles 1° de abril, en un evento que fue observado por millones de personas alrededor del mundo y que marca un hito para la ciencia.

Artemis II: la misión llegó al lado oculto de la Luna y se vio de esta manera

La misión tenía como principal objetivo validar los sistemas de soporte vital, navegación y comunicaciones de la nave Orion. Según un informe de la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), Artemis II preparará el terreno para establecer una presencia sostenida en la Luna.

Tras completar las etapas de investigación y la prueba de los sistemas de la nave, los astronautas regresarán a la Tierra este viernes. Se espera que el momento histórico ocurra a las 17.07 hs.

Se prevé que la cápsula Orion americe en el océano Pacífico, en algún punto entre 50 y 70 millas (80 y 112 kilómetros) de la costa, entre la isla Catalina y la isla San Clemente.

Cómo ver en vivo el amerizaje de la tripulación del Artemis II en California

Las personas que residen en el sur de California podrán observar el histórico evento en vivo y en directo.

En diálogo con CBS News, Francisco Contreras, residente de Oceanside y miembro de la junta directiva de la Asociación de Astronomía de San Diego, indicó que la mejor forma de admirar el amerizaje es acercarse a la costa.

“Como está tan alto y tan lejos, debería poder verse desde la costa; no creo que sea necesario acercarse a San Clemente”, comentó. En esa línea, agregó que si las personas tienen una vista despejada hacia el noroeste, tendrán “las mejores posibilidades de verlo”.

La tripulación de Artemis II realizará el amerizaje el próximo viernes frente a la costa de San Diego, en California Chris O'Meara - AP

Asimismo, habrá una proyección especial en el Museo del Aire y el Espacio de San Diego, con actividades para niños y familias.

En el momento del arribo de Artemis II, el USS John P. Murtha, con base en San Diego, será desplegado para recuperar a los astronautas. Tanto la Estación Aeronaval North Island de Coronado como la Base Naval de San Diego participarán en la operación.

En un comunicado, la Armada afirmó que el buque posee “ventajas únicas” que ayudarán a recuperar la cápsula Orion. Además, servirán para recopilar “datos cruciales para garantizar que esté preparado para recuperar a los astronautas y la cápsula durante futuras misiones Artemis”.

Según declaraciones del capitán Neil Krueger, de la Base Naval de San Diego, a CBS, los astronautas aterrizarán “a una velocidad de 32 kilómetros por hora (20 millas por hora)” debido a que desplegarán un paracaídas.

Luego, el capitán detalló cómo será su participación en la operación de rescate. “Contamos con equipos de buceo móviles para abrir la cápsula y subirlos a una balsa flotante. Los helicópteros los trasladarán al barco para que reciban atención médica”, explicó.

Los riesgos del amerizaje de Artemis II en California y futuras misiones a la Luna

Si bien la tripulación ya logró sobrevolar la cara oculta de la Luna y probó los sistemas vitales de la nave para las futuras misiones, en el amerizaje enfrentarán una de las etapas más complicadas. Esto se debe a que la cápsula Orion se pondrá a prueba cuando se precipite a través de la atmósfera terrestre. Allí, será abrasada por temperaturas de 5000 grados Fahrenheit (2760°C).

Para sobrevivir a esta fase, los astronautas dependerán del escudo térmico de Orion. Este consiste en una cúpula de cinco metros de ancho situada en la parte inferior de la nave espacial. Está diseñada para desprenderse a ritmos controlados mientras cae a 40.000 km/h (24.854 mph) de regreso a la Tierra.

En el amerizaje, la tripulación de Artemis II pondrá a prueba el escudo térmico de la nave Orion HANDOUT - NASA

En Artemis I, el escudo de la nave, que entonces no llevó ninguna tripulación, presentó enormes marcas de pinchazos y grietas. Para evitar estos daños, la NASA determinó que debía realizar ajustes en el material de recubrimiento para que la capa sea más ligera.

El resultado final de Artemis II determinará el camino para próximos lanzamientos al espacio. La NASA indica en su sitio web oficial que planea realizar las siguientes misiones: