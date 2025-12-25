Cuánto ganará un trabajador por hora en California con el aumento al salario mínimo en 2026
La medida se aplicará en al menos 19 estados del país, con incrementos que varían de ciudad en ciudad
- 3 minutos de lectura'
Millones de trabajadores en Estados Unidos comenzarán 2026 con un aumento en el salario mínimo, luego de que decenas de estados, ciudades y condados aprobaran ajustes vinculados a la inflación. Entre las entidades beneficiadas se encuentra California, donde el incremento impactará directamente en el ingreso de empleados que han visto reducido su poder adquisitivo en los últimos años.
Cuánto ganará un empleado en California con el aumento al salario mínimo
- De acuerdo con un informe del National Employment Law Project (NELP), el salario mínimo aumentará en 19 estados a partir del 1 de enero de 2026.
- En total, 88 jurisdicciones —entre estados, ciudades y condados— aplicarán incrementos a lo largo del año.
En la mayoría de los casos, los nuevos salarios mínimos oscilarán entre 15 y 17 dólares por hora. En California, el salario mínimo estatal quedará establecido en 16,90 dólares por hora a partir de 2026, según el reporte de la organización.
Cómo queda el salario mínimo en los estados para 2026
NELP explica que los ajustes varían según el costo de vida, la inflación y las disposiciones legales de cada estado. Para 2026, los salarios mínimos por hora quedarán de la siguiente manera en las entidades que aplicarán incrementos:
- Arizona: 15,15 dólares
- California: 16,90 dólares
- Colorado: 15,16 dólares
- Connecticut: 16,94 dólares
- Hawái: 16,00 dólares
- Maine: 15,10 dólares
- Michigan: 13,73 dólares
- Minnesota: 11,41 dólares
- Missouri: 15,00 dólares
- Montana: 10,85 dólares
- Nebraska: 15,00 dólares
- Nueva Jersey: 15,92 dólares (empleadores grandes) / 15,23 dólares (empleadores pequeños)
- Nueva York: 16,00 dólares en la mayor parte del estado, con montos superiores en algunas áreas
- Ohio: 11,00 dólares
- Rhode Island: 16,00 dólares
- Dakota del Sur: 11,85 dólares
- Vermont: 14,42 dólares
- Virginia: 12,77 dólares
- Washington: 17,13 dólares
Estos incrementos responden a mecanismos automáticos ligados a la inflación o a planes de aumento escalonado aprobados en años anteriores, en un contexto donde el salario mínimo federal se mantiene en 7,25 dólares por hora desde 2009.
En qué estados no subirá el salario mínimo en 2026
La organización sin fines de lucro prevé que en al menos ocho estados del país, en donde se supera el salario mínimo por hora de 7,25 dólares, no aumentarán sus sueldos base durante 2026.
Las entidades en donde no se aumentará el sueldo mínimo el siguiente año son:
- Arkansas
- Delaware
- Illinois
- Maryland
- Massachusetts
- Nevada
- Nuevo México
- West Virginia
La organización advierte que cerca de 20 estados del sur del país tampoco aplicarán incrementos significativos, debido a la falta de legislación estatal en la materia.
Según NELP, esta situación afecta de manera desproporcionada a comunidades históricamente vulnerables, al limitar la adopción de políticas que fortalezcan el ingreso de los trabajadores.
Además del impacto directo en los ingresos, el aumento al salario mínimo en California y otros estados podría tener efectos secundarios en sectores como el comercio, los servicios y la restauración, donde se concentra una gran parte de los trabajadores que perciben el sueldo base. Especialistas señalan que, si bien el alza ayuda a compensar la inflación, algunas empresas podrían ajustar precios, reducir horas laborales o modificar esquemas de contratación para absorber el incremento en los costos.
Otras noticias de Agenda EEUU
Cuarto oculto. Renovaban su casa y encontraron una puerta escondida detrás de la pared: “Notamos algo extraño”
Paso a paso. Guía para solicitar la residencia permanente provisional si te casas con un ciudadano de EE.UU. en 2026
DMV en Texas Qué documentos debe presentar un migrante en enero 2026 para registrar un vehículo
- 1
Eduardo Costantini: se quedó con la tierra más buscada de Buenos Aires y realizará un proyecto con Cambiaso
- 2
Jubilaciones de privilegio: once beneficiarios cobraron en noviembre el equivalente a 375 haberes mínimos con bono
- 3
Cristina Kirchner quedará internada por un cuadro de “íleo postoperatorio” tras la cirugía de apendicitis
- 4
El Diablito Echeverri, de Manchester City a Girona: las vueltas de una carrera con el talento recortado