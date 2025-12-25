Cuánto ganará un trabajador por hora en California con el aumento al salario mínimo en 2026

Millones de trabajadores en Estados Unidos comenzarán 2026 con un aumento en el salario mínimo, luego de que decenas de estados, ciudades y condados aprobaran ajustes vinculados a la inflación. Entre las entidades beneficiadas se encuentra California, donde el incremento impactará directamente en el ingreso de empleados que han visto reducido su poder adquisitivo en los últimos años.

Cuánto ganará un empleado en California con el aumento al salario mínimo

De acuerdo con un informe del National Employment Law Project (NELP) , el salario mínimo aumentará en 19 estados a partir del 1 de enero de 2026.

, el salario mínimo aumentará en a partir del 1 de enero de 2026. En total, 88 jurisdicciones —entre estados, ciudades y condados— aplicarán incrementos a lo largo del año.

Algunas entidades de EE.UU. tienen planes aprobados desde hace varios años para aumentar el salario mínimo gradualmente y alcanzar o superar los US$15 por hora (Pexels/Karola G)

En la mayoría de los casos, los nuevos salarios mínimos oscilarán entre 15 y 17 dólares por hora. En California, el salario mínimo estatal quedará establecido en 16,90 dólares por hora a partir de 2026, según el reporte de la organización.

Cómo queda el salario mínimo en los estados para 2026

NELP explica que los ajustes varían según el costo de vida, la inflación y las disposiciones legales de cada estado. Para 2026, los salarios mínimos por hora quedarán de la siguiente manera en las entidades que aplicarán incrementos:

En 19 entidades de Estados Unidos aumentará el salario mínimo a partir del 1 de enero de 2026 (Pexels/Karola G)

Arizona: 15,15 dólares

15,15 dólares California: 16,90 dólares

16,90 dólares Colorado: 15,16 dólares

15,16 dólares Connecticut: 16,94 dólares

16,94 dólares Hawái: 16,00 dólares

16,00 dólares Maine: 15,10 dólares

15,10 dólares Michigan: 13,73 dólares

13,73 dólares Minnesota: 11,41 dólares

11,41 dólares Missouri: 15,00 dólares

15,00 dólares Montana: 10,85 dólares

10,85 dólares Nebraska: 15,00 dólares

15,00 dólares Nueva Jersey: 15,92 dólares (empleadores grandes) / 15,23 dólares (empleadores pequeños)

15,92 dólares (empleadores grandes) / 15,23 dólares (empleadores pequeños) Nueva York: 16,00 dólares en la mayor parte del estado, con montos superiores en algunas áreas

16,00 dólares en la mayor parte del estado, con montos superiores en algunas áreas Ohio: 11,00 dólares

11,00 dólares Rhode Island: 16,00 dólares

16,00 dólares Dakota del Sur: 11,85 dólares

11,85 dólares Vermont: 14,42 dólares

14,42 dólares Virginia: 12,77 dólares

12,77 dólares Washington: 17,13 dólares

Estos incrementos responden a mecanismos automáticos ligados a la inflación o a planes de aumento escalonado aprobados en años anteriores, en un contexto donde el salario mínimo federal se mantiene en 7,25 dólares por hora desde 2009.

En qué estados no subirá el salario mínimo en 2026

La organización sin fines de lucro prevé que en al menos ocho estados del país, en donde se supera el salario mínimo por hora de 7,25 dólares, no aumentarán sus sueldos base durante 2026.

Los estados que elevarán su salario mínimo en 2026 y el avance de los ajustes frente al costo de vida en Estados Unidos Freepik

Las entidades en donde no se aumentará el sueldo mínimo el siguiente año son:

Arkansas

Delaware

Illinois

Maryland

Massachusetts

Nevada

Nuevo México

West Virginia

La organización advierte que cerca de 20 estados del sur del país tampoco aplicarán incrementos significativos, debido a la falta de legislación estatal en la materia.

Según NELP, esta situación afecta de manera desproporcionada a comunidades históricamente vulnerables, al limitar la adopción de políticas que fortalezcan el ingreso de los trabajadores.

Además del impacto directo en los ingresos, el aumento al salario mínimo en California y otros estados podría tener efectos secundarios en sectores como el comercio, los servicios y la restauración, donde se concentra una gran parte de los trabajadores que perciben el sueldo base. Especialistas señalan que, si bien el alza ayuda a compensar la inflación, algunas empresas podrían ajustar precios, reducir horas laborales o modificar esquemas de contratación para absorber el incremento en los costos.