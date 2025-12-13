Los 19 estados donde aumenta el salario mínimo a partir del 1° de enero de 2026

A partir del 1° de enero de 2026, 19 estados aplicarán nuevos incrementos al salario mínimo como parte de mecanismos automáticos ligados a la inflación o planes de aumentos escalonados aprobados en años anteriores. La actualización responde a la ausencia de cambios a nivel federal, que mantiene un piso de US$7,25 desde 2009, y a la presión por sostener el poder adquisitivo.

Los estados que aplicarán nuevos salarios mínimos desde enero de 2026

El impulso de estos cambios procede de dos mecanismos principales: leyes que ajustan automáticamente los mínimos conforme a los movimientos del índice de precios y calendarios de aumentos ya aprobados en votaciones previas. En varios casos, la meta consiste en alcanzar los US$15 por hora o incluso superarlos. En otros, la prioridad es preservar el ingreso ante los efectos del costo de vida.

Debido a que la base federal se ve estancada en los US$7.25, varias jurisdicciones establecieron su propio rango que va en aumento cada año Freepik

Las cifras de 2026 muestran una tendencia clara: cada vez más estados avanzan hacia mínimos elevados mientras otros permanecen estáticos, lo que genera diferencias visibles entre regiones vecinas.

De acuerdo con un informe del Proyecto Nacional de Derecho Laboral, 19 estados verán incrementos en sus tarifas mínimas por hora inmediatamente el 1° de enero de 2026. Las nuevas cantidades, recopiladas por la organización de análisis legislativo, quedarán de la siguiente forma:

Washington: US$17,13 .

. Nueva York: US$17 (con tarifas de US$16 para ciertos sectores).

(con tarifas de US$16 para ciertos sectores). Connecticut: US$16,94 .

. California: US$16,90 (con tarifas diferenciadas para ciertos sectores).

(con tarifas diferenciadas para ciertos sectores). Hawái: US$16 .

. Rhode Island: US$16 .

. Nueva Jersey: US$15,92 .

. Colorado: US$15,16 .

. Arizona: US$15,15 .

. Maine: US$15,10 .

. Missouri: US$15 .

. Nebraska: US$15 .

. Vermont: US$14,42 .

. Michigan: US$13,73 .

. Virginia: US$12,77 .

. Dakota del Sur: US$11,85 .

. Minnesota: US$11,41 .

. Ohio: US$11 .

. Montana: US$10,85.

La Comisión Industrial de Arizona anunció que el salario mínimo incrementará a US$15,15 en 2026 (Industrial Commission of Arizona)

Cómo funcionan los mecanismos que impulsan los aumentos estatales

Las jurisdicciones utilizan modelos distintos para determinar las revisiones salariales y se dividen en dos grupos:

Actualización automática con base en la inflación : esto ocurre en regiones donde la legislación establece que el haber mínimo debe mantener su valor real. Estados como Arizona, Colorado, Maine, Minnesota, Montana, Ohio, Dakota del Sur, Vermont, Virginia y Washington aplican esta modalidad para 2026.

: esto ocurre en regiones donde la legislación establece que el haber mínimo debe mantener su valor real. Estados como Arizona, Colorado, Maine, Minnesota, Montana, Ohio, Dakota del Sur, Vermont, Virginia y Washington aplican esta modalidad para 2026. Calendario predeterminado: en estos casos, legislaturas o decisiones en referéndum fijaron incrementos anuales que culminan en una cifra objetiva. Nebraska, por ejemplo, avanza hacia los US$15 por hora mediante aumentos de US$1,50 anuales aprobados por votación, por lo que en el 2026 finalizará. Rhode Island tiene como objetivo llegar a los US$17, que terminará de alcanzar en 2027.

El movimiento que impulsó la meta de US$15 por hora influyó en este proceso. Para 2026, más de la mitad de los estados con aumentos superarán o alcanzarán ese umbral.

Salario mínimo 2026: los estados que aumentarán más adelante

Aunque la principal ola de incrementos inicia el primer día del año, otros estados aplicarán sus modificaciones más adelante. Florida alcanzará los US$15 el 30 de septiembre de 2026. Alaska ajustará su mínimo a US$14 el 1 de julio y Oregón actualizará su tarifa el mismo mes, conforme a su sistema de ajustes por inflación.

Los trabajadores de Florida percibieron un aumento el 30 de septiembre de 2025, por lo que la base se establece en US$14 Freepik

Sin embargo, varias regiones del país norteamericano mantendrán sus remuneraciones mínimas sin cambios. Esto incluye a los estados que poseían tarifas superiores al estándar federal, pero que no tienen indexación ni aumentos calendarizados para el próximo año:

Arkansas

Delaware

Illinois

Maryland

Massachusetts

Nevada

Nuevo México

West Virginia

Aunque a nivel estatal no habrá aumentos, algunas ciudades dentro de estos estados sí aplicarán ajustes propios basados en costo de vida. Es el caso de Chicago, que el 1º de julio de 2026 actualizará su base a US$17.

Salarios mínimos en EE.UU.: un mapa cada vez más desigual

La combinación de aumentos estatales, ajustes municipales y la ausencia de cambios en amplias zonas de EE.UU. genera un entorno disparejo. Para 2026, mientras Connecticut ascenderá a US$16,94, Massachusetts permanecerá en US$15. Washington, que llegará a US$17,13, convivirá con estados vecinos que siguen anclados al mínimo federal de US$7,25 como es el caso de Idaho.