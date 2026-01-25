Adiós LAX: Los Ángeles retira de su aeropuerto internacional su histórico cartel

El aeropuerto de Los Ángeles informó que retira las 15 torres iluminadas y las letras LAX que señalan la entrada, tras 25 años como uno de sus íconos más reconocibles. Personal de Los Angeles World Airports (LAWA, por sus siglas en inglés) ya comenzó con el desmontaje de las luminarias como parte de un plan de reestructuración.

LAX, el famoso letrero de Los Ángeles que será retirado

Las luminarias que marcan la entrada en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) comenzaron a retirarse desde el mes de septiembre de 2025, cuando se anunció el proyecto de remodelación. Aunque no se informó el motivo, los pilones terminaron de removerse hasta enero de este mismo año, señaló Telemundo.

El retiro del letrero apenas es el inicio de un megaproyecto de vialidad en Los Angeles (Instagram/@flylaxairport)

El retiro de las luminarias forma parte del Proyecto de Carreteras del Programa de Modernización de Aeródromos y Terminales (ATMP, por sus siglas en inglés), por lo que el LAWA realizará la reconstrucción de las carreteras alrededor del aeropuerto para aliviar la congestión del tráfico.

“Desde su instalación en el año 2000, las icónicas torres de LAX se mantienen como un símbolo vibrante de LAX y Los Ángeles, para dar la bienvenida a más de 1200 millones de visitantes de todo el mundo”, dijo Michael Christensen, director de desarrollo aeroportuario de Los Angeles World Airports, en un comunicado de prensa.

Los Ángeles se prepara para los Juegos Olímpicos de 2028

El retiro de las letras y los 15 pilones forma parte del plan ATMP que buscará la reconfiguración de unas 4.4 millas (7.08 kilómetros) de carreteras, las cuales separarán el tráfico del aeropuerto y de los vecindarios cercanos. La reestructura busca eliminar las congestiones viales y mejorar el acceso de autos y peatones, señaló Telemundo.

El retiro del letrero forma parte de un cambio a fondo para los Juegos Olímpicos del 2028 (Instagram/@flylaxairport)

De acuerdo a lo informado por las autoridades del LAWA, se espera que las labores de remodelación estén listas antes del inicio de los Juegos Olímpicos de 2028, los cuales se llevarán a cabo en la ciudad a partir del 14 de julio de ese año.

Las letras LAX y los pilones de luz se almacenarán en un lugar cercano, aunque también serán rediseñados con ayuda del artista Paul Tzanetopoulos, responsable del diseño original. Una vez que se completen las reformas, serán reubicados e incorporados a los nuevos diseños viales, según Discover Los Angeles.

La historia del letrero de LAX del aeropuerto de Los Ángeles

La infraestructura fue el primer gran proyecto de embellecimiento del aeropuerto LAX desde los Juegos Olímpicos de 1984, y tenía el objetivo de convertirse en “un símbolo de Los Ángeles tan importante como el letrero de Hollywood”, de acuerdo con Los Angeles Times.

Así va la remodelación de la entrada del aeropuerto de Los Angeles (Instagram/@flylaxairport)

El icónico e histórico letrero de LAX se llama así porque las siglas LA eran el código del aeropuerto, pero al crecer la aviación en dicha área, se añadió el sufijo “X”, que es una letra estándar para aeropuertos, sin significado específico.

Cambios viales que se realizarán en Los Ángeles

Para separar el tráfico con destino al aeropuerto, el Proyecto Vial ATMP reconfigurará siete kilómetros de vías vecinales mediante accesos elevados de entrada y salida.

El proyecto mejorará el Área de la Terminal Central, el acceso vehicular y peatonal y optimizará así las rutas para mejorar la seguridad.

Esta vista ya no se verá más al llegar o salir por avión de Los Angeles (Instagram/@flylaxairport)

Las obras incluyen la modernización de semáforos con el objetivo de mejorar la seguridad y el flujo vehicular.

Este proyecto se estructuró con metas temporales estrictas: se espera que las vías de acceso (entrada) estén plenamente operativas para la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2028, mientras que las rutas de egreso (salida) tienen como objetivo de finalización el año 2030.

Estas intervenciones se realizan de forma conjunta con otros proyectos de movilidad, entre los que destaca el sistema automatizado de transporte ferroviario People Mover, diseñado para conectar terminales y transporte público de forma eficiente.