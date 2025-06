De ídolo pop a salvar vidas en Los Ángeles: la increíble historia de Bobby Sherman, el ícono que murió a los 81 años

Bobby Sherman fue una estrella. En la década de 1960, mucho antes de internet y de las redes sociales, este ídolo adolescente se convirtió en un ícono de la cultura pop estadounidense. Aparecía en las portadas de las revistas, actuaba en televisión, sus canciones sonaban en la radio y su rostro estaba en todos lados: pósteres, remeras y luncheras. Alejado de los flashes y del mundo del espectáculo, pasó las últimas décadas dedicado a salvar vidas como paramédico. Murió este martes 24 de junio a los 81 años, rodeado de sus seres queridos.

Quién fue Bobby Sherman, el hijo de un repartidor de leche que conquistó a una generación

Robert Cabot Sherman Jr., como se llamaba en realidad, nació en Santa Mónica, California, en 1943. Creció en una familia modesta. Su padre fue un acomodador de cine que, con los años, comenzó a trabajar como repartidor de leche y luego creó su propio servicio en Woodland Hills.

Además de actor, fue cantante y sus temas fueron éxitos de la época Instagram: @bobbyshermanofficialfanclub

“Crecí en una familia bastante estricta”, contó en una entrevista. Y destacó los valores que le inculcaron sus padres: “La ley y el orden eran importantes, también el respeto por los demás. Era el tipo de chico bueno que no hacía cosas solo para ser travieso”.

Desde su adolescencia, mostró inclinación por la música y formó una banda en la secundaria, consignó People. Sin embargo, al egresar del colegio decidió estudiar psicología infantil. Cursaba esa carrera en una escuela comunitaria cuando, en 1964, su novia lo invitó a una fiesta en Hollywood.

Esa noche cambió su destino. Subió al escenario a cantar con la banda que habían contratado para animar la noche y cuando terminó se le acercaron Jane Fonda, Natalie Wood y Sal Mineo a preguntarle quién era su representante. Como no tenía uno, les dio su número de teléfono. Días después lo llamaron para actuar en la serie de televisión Shindig!. Ese fue el inicio de su carrera meteórica.

Bobby Sherman fue una estrella juvenil en los '60 y luego se dedicó a salvar vidas como paramédico Instagram: @bobbyshermanofficialfanclub

Bobby Sherman, el ídolo adolescente de la música y la TV en los 60

Sherman se convirtió en un ídolo adolescente cuando fue seleccionado para el programa de TV “Shindig!” a mediados de los años ‘60. Su cara comenzó a aparecer en tapas de revistas como Tiger Beat y Sixteen, mientras sus discos llegaban a los primeros puestos del ranking Billboard, informó Associated Press.

A partir de 1968, su fama se consolidó con la serie Here Come the Brides. La canción principal del show, Seattle, lo consagró como cantante y su primer sencillo, Little Woman, se convirtió en disco de oro ese mismo año. Más tarde llegaron otros éxitos como Julie, Do Ya Love Me y Easy Come, Easy Go, que lo posicionaron entre los diez primeros del ranking Hot 100.

En televisión protagonizó Getting Together, un spin-off de The Partridge Family, y tuvo papeles en películas como Wild In The Streets y He Is My Brother. Antes de los 30 años ya había encabezado tres series televisivas, un récord para la época.

En aquel entonces, el marketing juvenil explotó su imagen al máximo. Estaba en todos lados y su rostro aparecía en revistas y productos. Era, según medios de la época, “el chico bueno que toda madre quería para sus hijas”. Las chicas lo adoraban y los chicos lo imitaban.

De los escenarios a las ambulancias: su inesperado cambio de vida

Tras años de giras y grabaciones, Sherman se alejó del mundo del espectáculo. La década de los 80 llegaba a su fin y él sintió que tenía que cambiar su vida. “Filmaba cinco días a la semana, tomaba un avión el viernes por la noche, hacía shows el sábado y domingo, y volvía el lunes para seguir filmando”, recordaron quienes lo conocían.

El ritmo fue tan agitado que decidió poner un punto final a su carrera. Años antes de su retiro, había hecho un curso básico de primeros auxilios y descubrió que tenía habilidad para la atención médica.

Bobby Sherman, junto a su esposa Brigitte Poublon Instagram: @bripoublon

Así, se convirtió en técnico certificado en emergencias médicas. Más tarde, se desempeñó como instructor del Departamento de Policía de Los Ángeles y trabajó como oficial de reserva. “Si veo un accidente, me siento obligado a detenerme y ayudar, incluso si estoy en mi propio coche”, dijo.

En 1999, fue distinguido como Oficial de Reserva del Año por la policía de Los Ángeles. También recibió el Premio al Servicio Excepcional del FBI y el galardón Twice a Citizen de la Fundación de Reservas del Condado de Los Ángeles. En 2004, el Congreso de Estados Unidos lo homenajeó como “un ejemplo estelar de la declaración ‘proteger y servir’”. En paralelo, Sherman creó -junto a su segunda esposa, Brigitte Poublon- una fundación que brinda asistencia sanitaria y educativa a niños en Ghana.