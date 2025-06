Llegó a EE.UU. a los ocho años y se convirtió en una estrella del fútbol local, pero ICE lo deportó a Honduras

Emerson Colindres llegó a Estados Unidos a los ocho años para escapar de la violencia de Honduras y logró convertirse en una estrella de fútbol local en Ohio. Sin embargo, a principios de junio de 2025, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo detuvieron durante una cita migratoria. Finalmente, lo deportaron a su país de origen esta semana. “Siempre ha hecho las cosas de manera correcta”, lamentó su madre.

Vivió desde sus ocho años en EE.UU. y fue deportado a Honduras

Colindres, de 19 años, acudió a una cita de inmigración rutinaria el pasado 4 de junio y, a pesar de no tener antecedentes penales, fue detenido por el ICE. Hacía solo unos pocos días que se había graduado de la preparatoria en Cincinnati. “Lo sacaron del edificio esposado”, señaló Bryan Williams, entrenador del joven en el club de fútbol Cincy Galaxy, en declaraciones a NBC News.

Emerson Colindres fue detenido por ICE durante una cita de inmigración y fue deportado a Honduras X: @VLyonsTV

Williams, junto a su esposa y su hija, acompañó a su jugador estrella a la oficina migratoria, tal como solía hacerlo. “Mi hijo pudo verlo, abrazarlo y decirle que lo quería. Pero se llevaron a uno de sus buenos amigos esposado y no sabe si lo volverá a ver”, comentó el director técnico.

La madre de Colindres, Ada Bell Baquedano Amador, explicó que se había mudado en 2014 junto a sus dos hijos a EE.UU. con el objetivo de escapar de la violencia de las pandillas de Honduras. Los tres solicitaron asilo en EE.UU., pero se los denegaron.

En agosto de 2023, la familia recibió una orden final de deportación, por lo que todos eran considerados como deportables para el ICE. El 14 de junio de 2025, les dieron 30 días para abandonar ese país.

Tras de ser arrestado, el joven hondureño fue llevado a la cárcel del condado de Butler. Allí, de acuerdo al sheriff Richard Jones, hay detenidos 450 inmigrantes bajo custodia, como parte del acuerdo que cerraron con la administración Donald Trump.

Si bien el joven hondureño no poseía antecedentes penales, tenía una orden de deportación desde el 2023 Archivo

Finalmente, Colindres fue expulsado a Honduras el pasado miércoles 18 de junio. “Tenía una orden judicial para ser deportado”, explicó Richard Jones. En tanto, la madre del hondureño lamentó: “Nunca le hizo nada a nadie, no ha cometido ningún tipo de crimen y siempre ha hecho las cosas de la manera correcta”.

El drama del joven deportado a Honduras, un país que apenas conoce

En declaraciones a The Enquirer, la madre de Emerson Colindres explicó que lo enviaron a un lugar que no conoce, dado que vivió en Honduras solo hasta los ocho años. “¿Cómo va a llegar mi hijo hasta allí? No sabe nada y el país de donde venimos es muy inseguro”, remarcó.

Al ser consultada por el caso, la propia Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), le recordó a NBC News que la familia hondureña tenía una orden final de deportación desde 2023: “Si estás en el país ilegalmente y un juez ha ordenado tu deportación, eso es precisamente lo que sucederá”.

A Ada Bell Baquedano Amador, madre del joven futbolista, le dieron 30 días para irse del país Captura The Enquirer

“Estamos cumpliendo con el mandato del presidente Donald Trump y del pueblo estadounidense de arrestar y deportar a inmigrantes ilegales criminales para que Estados Unidos sea un país seguro”, concluyó.

La vida de Emerson Colindres en Ohio y su sueño como futbolista

Emerson Colindres vivía hacía 11 años en Estados Unidos. Durante estos años, se había afianzado como futbolista y su ilusión era desarrollar su carrera deportiva, así como también ir a la universidad. “Tenía un rendimiento académico increíble”, aseguró Johanna Froelicher, profesora del joven.

Por su parte, Alejandro Pepole, uno de sus amigos más cercanos, comentó: “Emerson siempre ha sido un tipo muy divertido. Nunca lo vi de mal humor. Pasábamos el rato juntos, dentro o fuera del campo, animaba a la gente y siempre tenía una sonrisa en el rostro. Es una muy buena persona y lo que está pasando ahora mismo no está bien”.