Adiós Gavin Newsom: nueva encuesta revela qué buscan los votantes de California para elegir a su candidato

A poco más de un mes de las elecciones primarias, que se celebrarán el próximo 2 de junio, una nueva encuesta expuso cuál es la principal preocupación de los votantes de California: el alto costo de vida. El sondeo también mostró una carrera fragmentada por la sucesión de Gavin Newsom, sin un favorito claro.

Debate por la gobernación de California: qué muestran las encuestas antes de las primarias

Según una encuesta de CBS News, la competencia llega a un punto decisivo con el debate televisado de este martes 28 de abril. Los demócratas buscan un perfil con políticas similares a las de Newsom, mientras que los republicanos optan por un cambio ante una economía estatal que califican como peor que la nacional.

“Los descriptores ‘valores’ y ‘juicio’ se destacan como las cualidades más deseables en un candidato”, indica el informe basado en el sondeo. La fragmentación del voto es un punto de atención para el bloque demócrata.

Los datos muestran que la multiplicidad de aspirantes oficialistas divide el apoyo.Esto abre la posibilidad de que dos republicanos logren los primeros puestos y dejen al partido fuera de la elección general.

Cabe destacar que, en la actualidad, el republicano Steve Hilton y el demócrata Tom Steyer encabezan la intención de voto, ambos situándose en torno al 15%.

El republicano Steve Hilton crece en las encuestas y se ilusiona con el sucesor de Gavin Newsom en California AP

Gasolina, impuestos y vivienda: los temas que más preocupan a los votantes de California

El precio de la gasolina aparece como un tema central para los californianos. Respecto a las posibles soluciones, el electorado se muestra dividido. Una parte del electorado propone suspender el impuesto estatal al combustible, aunque una ligera mayoría se inclina por no hacerlo, según los datos de CBS News.

Las prioridades de gestión varían según la afiliación partidaria. Los republicanos identifican la baja de impuestos como la medida principal para ayudar a la clase trabajadora, mientras que los demócratas priorizan la construcción de viviendas.

El precio de la gasolina se destaca como un tema de importancia para los ciudadanos de California CBS News

Además, temas como el crimen y la inmigración tienen mayor peso en el sector republicano, mientras que el cambio climático y la salud encabezan la agenda demócrata.

Donald Trump y los indecisos: el factor que puede definir la elección en California

El estudio destaca que una amplia mayoría de demócratas busca un candidato que se oponga a Donald Trump, particularmente en el rechazo a colaborar con las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Esto responde a la percepción de gran parte del electorado de que la administración federal trata a California de forma injusta en comparación con otros estados. Por el contrario, los votantes republicanos prefieren una figura que respalde al mandatario.

Una amplia mayoría de demócratas busca un candidato que se oponga a Donald Trump, quien se mostró a favor de las políticas de ICE AP / ICE

El sondeo concluye que el elevado número de indecisos responde a una insatisfacción con las opciones actuales, especialmente entre los independientes. “Muchos votantes dicen que los debates importan al menos algo. Todo apunta a un último mes dramático antes de las primarias”, afirma el reporte.

El informe señaló que el encuentro de este martes entre los candidatos será clave en una carrera donde ningún aspirante a gobernador logró consolidar una ventaja sustancial antes de la votación primaria.