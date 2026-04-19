Dónde entregan comida gratis en Nueva York y Nueva Jersey esta semana del 20 al 24 de abril de 2026

Durante la semana del 20 al 24 de abril, distintas organizaciones benéficas entregarán comida gratis a las personas que atraviesan dificultades económicas en Nueva York y Nueva Jersey. Cada grupo seguirá su propio cronograma, por lo que es importante conocer los horarios y las ubicaciones para recibir los alimentos.

Los lugares donde entregan comida gratis en Nueva York esta semana del 20 al 24 de abril

Una de las principales organizaciones benéficas que realiza distribuciones de alimentos para quienes lo necesitan en el Estado Imperial es Food Bank For New York City.

Durante esta semana, los miembros llevarán a cabo tres jornadas de entrega de alimentos, en los distritos de Manhattan, el Bronx y Queens.

Esta semana, las organizaciones realizarán entregas de comidas gratis en distintas ubicaciones de Nueva York Freepick

A su vez, Gotham Food Pantry realiza entregas de frutas y verduras en complejos de viviendas públicas y centros comunitarios de la ciudad, y New York Common Pantry entrega diariamente alimentos y bolsas de comida, de lunes a sábado, con un horario fijo.

Para el lunes 20 de abril, el cronograma es el siguiente:

Organización Ubicación Horario Gotham Pantry Food 1000 Rosedale Avenue, Bronx 11.50 a 15 hs Gotham Pantry Food 1157 Lexington Avenue, Nueva York 18 a 21 hs New York Common Pantry 8 East 109th Street, East Harlem 14.30 a 15.30 hs

El martes 21 de abril, las organizaciones realizarán entregas en las siguientes zonas:

Organización Ubicación Horario Food Bank for NYC Renaissance School of the Arts, 319 E 117th Street 15 hs a 17 hs Gotham Pantry Food 1619 East 174th Street, Bronx 10 a 12 hs Gotham Pantry Food 2112 Madison Avenue, Nueva York 12 a 15 hs New York Common Pantry 8 East 109th Street, East Harlem 14.30 a 15.30 hs

Para el miércoles 22 de abril, las entregas se realizarán en:

Organización Ubicación Horario New York Common Pantry 8 East 109th Street, East Harlem 14.30 a 15.30 hs Gotham Food Pantry 1195 Clay Avenue, Bronx 10 a 13 hs

Durante el jueves 23, los voluntarios de las organizaciones benéficas llevarán a cabo distribuciones en:

Organización Ubicación Horario New York Common Pantry 8 East 109th Street, East Harlem 14.30 a 15.30 hs. Gotham Food Pantry 419 West 17th Street, New York 13 a 15 hs Gotham Food Pantry 1481 Madison Avenue, Nueva York 14 a 16 hs

Por último, para el viernes 24 de abril, se realizarán entregas en:

Organización Ubicación Horario New York Common Pantry 8 East 109th Street, East Harlem 14.30 a 15.30 hs Food Bank for NYC VA Medical Center, 130 W. Kingsbridge Rd 11 a 13 hs

New York Common Pantry Food Programs Served Thousands Of Families From Our Pantry Locations In E (1)

Dónde entregan comida gratis en Nueva Jersey del 20 al 24 de abril

En el caso de Nueva Jersey, una de las organizaciones más destacadas es Hunger Free Union City.

A su vez, Interfaith Food Pantry Network funciona como una de las redes más importantes de despensas móviles del estado.

Según su página web, Interfaith llevará a cabo jornadas de distribuciones esta semana en:

Día Ubicación Horario Lunes 20 2 Executive Drive, Morris Plains, NJ 07950 12.30 a 14.45 hs Martes 21 2 Executive Drive, Morris Plains, NJ 07950 12.30 a 14.45 hs

y de 18 a 19.45 hs Miércoles 22 2 Executive Drive, Morris Plains, NJ 07950 12.30 a 14.45 hs

y de 18 a 19.45 hs Jueves 23 2 Executive Drive, Morris Plains, NJ 07950 12.30 a 14.45 hs

Aunque no tendrá actividad durante la semana, Hunger Free Union City distribuirá alimentos el 25 de abril en Health Center, 5301 Broadway, West New York, NJ 07093. El horario establecido es de 9.30 a 11 hs.

Asimismo, la organización Table of Hope ofrece cenas calientes gratuitas de lunes a viernes entre las 17.30 y las 19 hs.

En este caso, es necesario registrarse previamente para retirar los alimentos. Además, se pueden obtener actualizaciones sobre las ubicaciones al ingresar en la página web.

Mientras algunas organizaciones reparten alimentos frescos en Nueva York y Nueva Jersey, otras realizan jornadas de comidas calientes

La organización de Nueva York que entregó comidas gratis por última vez el miércoles

Mientras los grupos de voluntarios mencionados continúan en funcionamiento, una organización se vio obligada a dejar de realizar el servicio.

El centro de distribución de alimentos de emergencia del Consejo de Iglesias de Long Island en Freeport, que afirma haber servido a sus vecinos casi 4 millones de comidas entre 2016 y 2026, tuvo que cerrar definitivamente tras una última comida.

En diálogo con News 12, el diácono Anthony Achong, director de Administración y Operaciones, declaró que el cierre se debe principalmente a la falta de financiación.

“Con el aumento de los precios, la inseguridad alimentaria está aumentando en Long Island. Muchos de nuestros vecinos, como solemos llamarlos, necesitan ayuda. Las iglesias se están reduciendo, las donaciones disminuyen y la junta directiva tuvo que tomar una decisión difícil”, señaló el representante religioso.

Los beneficiarios recibían desayuno, merienda a media mañana, almuerzo, merienda por la tarde y cena. El miércoles pasado, brindaron las comidas por última vez tras tomar la decisión de dejar de realizar el servicio.