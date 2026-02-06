LA NACION

Dónde entregan comida gratis en Los Ángeles durante la semana del 9 al 14 de febrero de 2026

Este es el cronograma de las jornadas de asistencia alimentaria para la segunda semana del mes

El banco regional de alimentos de Los Ángeles trabaja en conjunto con organizaciones para llevar comida a diferentes zonas de la ciudad (Instagram/@lafoodbank)
Ante el persistente desafío de la carencia alimentaria, diversas organizaciones y bancos de alimentos en Los Ángeles refuerzan sus redes de apoyo para la semana del 9 al 14 de febrero de 2026. A través de despensas móviles y centros comunitarios estratégicos, los residentes podrán acceder a productos frescos y suministros básicos sin costo alguno.

Dónde entregan comida gratis en Los Ángeles del 9 al 14 de febrero de 2026

Con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria en la comunidad, el Banco de Alimentos de Los Ángeles distribuirá comida gratuita a través de una sólida red de voluntarios y socios locales. El apoyo de universidades, iglesias y colectivos sociales permite establecer los siguientes centros de entregas para quienes necesiten este recurso esencial:

El Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles distribuye comidas a las comunidades vulnerables para frenar la inseguridad alimenticia (Archivo)
Lunes 9 de febrero

  • Fundación Budista Tzu Chi, de 9.30 a 10.30 hs, en 341 La Seda Road La Puente.
  • Socios del vecindario de Central City, de 14.00 a 17.00 hs, en 501 S. Bixel Street, Los Ángeles.
  • Socios de Inland Valley Hope: atiende de 9.00 a 14.00 hs, en 209 W. Pearl Street, Suite J104.

Martes 10 de febrero

  • Centro Cultural Comunitario Aaron (ACCC), de 10.00 a 12.00 hs, en 1010 W 108th Street B Los Ángeles, CA, Estados Unidos.
  • Centro de la Juventud Asiática, de 8.30 a 10.30 hs, en 100 Clary Avenue San Gabriel.
  • Viaje de amor, de 18.00 a 19.00 hs, en 423 S San Pedro Los Ángeles.
  • El centro de los sueños, de 10.30 a 11.30 hs, en 353 E Edgeware Rd Los Ángeles.

Miércoles 11 de febrero

  • Iglesia del Evangelio Cuadrangular Pan de Vida, de 11.30 a 13.30 hs, en 5175 1/2 W. Washington Blvd. Los Ángeles.
  • Iglesia Episcopal Africana Metodista (AME) del Templo Bryant, de 10.00 a 12.00 hs, en 2514 W. Vernon Ave Los Ángeles.
  • Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispanoamericana, de 15.00 a 17.00 hs, en 1815 E. Bridge Street, Los Ángeles.
Bancos de alimentos brinda alimentos gratis a los más necesitados en Los Ángeles durante todo el año (Instagram @countyofla)
Jueves 12 de febrero

  • Servicios de desarrollo infantil de Anzac, de 15.00 a 18.00 hs, en 10332 S. Western Ave. Los Ángeles.
  • El centro de los sueños, de 10.30 a 11.30 hs, en 1100 Glendale Blvd Los Ángeles.

Viernes 13 de febrero

  • Centro Comunitario All Peoples, de 9.30 a 12.30 hs, en 822 E. 20th Street Los Ángeles.
  • Ananda Marga de Los Ángeles, Inc., de 8.30 a 10.30 hs, en 1245 S Norton Avenue Los Ángeles.
  • Centro de la Juventud Asiática, de 8.30 a 10.30 hs, en 100 Clary Avenue
  • San Gabriel, CA, Estados Unidos. Teléfono (626) 537-0954.
  • Centro San Francisco - Industrias Homeboy, de 10.30 a 12.00 hs, en 130 W. Bruno St. Los Ángeles, CA, Estados Unidos. Teléfono (323) 526-1254.

Sábado 14 de febrero

  • Fundación AfricActive, Inc., de 11.00 a 13.00 hs, en 5036 Exposition BlvdLos Ángeles.
  • Centro Comunitario All Peoples, de 9.30 a 12.30 hs, en 822 E. 20th Street Los Ángeles, CA.
  • Conferencia de Todos los Santos, de 9.00 a 11.00 hs, en 3431 Portola Avenue Los Ángeles. Teléfono (323) 675-4873.
  • Un mundo con compasión: atiende de 12.00 a 15.00 hs, en 2912 Guirado St, Los Ángeles.

Para encontrar más direcciones, horarios, días y teléfonos, los interesados pueden consultar en el calendario de distribución, dentro de la página oficial del Banco de Alimentos de Los Ángeles.

Más de 200 bancos de alimentos trabajan a nivel nacional bajo la coordinación de Feeding America (Archivo)
Otras opciones para conseguir comida gratis en Los Ángeles

Además de los bancos de alimentos, existen otros programas que ofrecen productos frescos, así como comidas gratis y de bajo costo. Estos son algunos de ellos:

  • One Degree: ofrece una guía de recursos que se actualiza todos los días, con información sobre alimentos, vivienda y más.
  • 211: ofrece ayuda con alimentos y otras necesidades al marcar al 211, al (800) 339-6993 o al visitar su sitio web.
  • Food Oasis LA: directorio de alimentos gratuitos para encontrar despensas y comidas cercanas.
  • DPSS: ofrece beneficios mensuales en una tarjeta plástica de transferencia electrónica.
