Dónde entregan comida gratis en Los Ángeles durante la semana del 9 al 14 de febrero de 2026

Ante el persistente desafío de la carencia alimentaria, diversas organizaciones y bancos de alimentos en Los Ángeles refuerzan sus redes de apoyo para la semana del 9 al 14 de febrero de 2026. A través de despensas móviles y centros comunitarios estratégicos, los residentes podrán acceder a productos frescos y suministros básicos sin costo alguno.

Dónde entregan comida gratis en Los Ángeles del 9 al 14 de febrero de 2026

Con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria en la comunidad, el Banco de Alimentos de Los Ángeles distribuirá comida gratuita a través de una sólida red de voluntarios y socios locales. El apoyo de universidades, iglesias y colectivos sociales permite establecer los siguientes centros de entregas para quienes necesiten este recurso esencial:

El Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles distribuye comidas a las comunidades vulnerables para frenar la inseguridad alimenticia (Archivo) Foto Facebook Food Bank of Contra Costa and Solano

Lunes 9 de febrero

Fundación Budista Tzu Chi, de 9.30 a 10.30 hs, en 341 La Seda Road La Puente.

de 9.30 a 10.30 hs, en 341 La Seda Road La Puente. Socios del vecindario de Central City, de 14.00 a 17.00 hs, en 501 S. Bixel Street, Los Ángeles.

de 14.00 a 17.00 hs, en 501 S. Bixel Street, Los Ángeles. Socios de Inland Valley Hope: atiende de 9.00 a 14.00 hs, en 209 W. Pearl Street, Suite J104.

Martes 10 de febrero

Centro Cultural Comunitario Aaron (ACCC ), de 10.00 a 12.00 hs, en 1010 W 108th Street B Los Ángeles, CA, Estados Unidos.

), de 10.00 a 12.00 hs, en 1010 W 108th Street B Los Ángeles, CA, Estados Unidos. Centro de la Juventud Asiática, de 8.30 a 10.30 hs, en 100 Clary Avenue San Gabriel.

de 8.30 a 10.30 hs, en 100 Clary Avenue San Gabriel. Viaje de amor, de 18.00 a 19.00 hs, en 423 S San Pedro Los Ángeles.

de 18.00 a 19.00 hs, en 423 S San Pedro Los Ángeles. El centro de los sueños, de 10.30 a 11.30 hs, en 353 E Edgeware Rd Los Ángeles.

Miércoles 11 de febrero

Iglesia del Evangelio Cuadrangular Pan de Vida, de 11.30 a 13.30 hs, en 5175 1/2 W. Washington Blvd. Los Ángeles.

de 11.30 a 13.30 hs, en 5175 1/2 W. Washington Blvd. Los Ángeles. Iglesia Episcopal Africana Metodista (AME) del Templo Bryant, de 10.00 a 12.00 hs, en 2514 W. Vernon Ave Los Ángeles.

de 10.00 a 12.00 hs, en 2514 W. Vernon Ave Los Ángeles. Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispanoamericana, de 15.00 a 17.00 hs, en 1815 E. Bridge Street, Los Ángeles.

Bancos de alimentos brinda alimentos gratis a los más necesitados en Los Ángeles durante todo el año (Instagram @countyofla)

Jueves 12 de febrero

Servicios de desarrollo infantil de Anzac, de 15.00 a 18.00 hs, en 10332 S. Western Ave. Los Ángeles.

de 15.00 a 18.00 hs, en 10332 S. Western Ave. Los Ángeles. El centro de los sueños, de 10.30 a 11.30 hs, en 1100 Glendale Blvd Los Ángeles.

Viernes 13 de febrero

Centro Comunitario All Peoples, de 9.30 a 12.30 hs, en 822 E. 20th Street Los Ángeles.

de 9.30 a 12.30 hs, en 822 E. 20th Street Los Ángeles. Ananda Marga de Los Ángeles, Inc., de 8.30 a 10.30 hs, en 1245 S Norton Avenue Los Ángeles.

de 8.30 a 10.30 hs, en 1245 S Norton Avenue Los Ángeles. Centro de la Juventud Asiática, de 8.30 a 10.30 hs, en 100 Clary Avenue

de 8.30 a 10.30 hs, en 100 Clary Avenue San Gabriel, CA, Estados Unidos. Teléfono (626) 537-0954.

Centro San Francisco - Industrias Homeboy, de 10.30 a 12.00 hs, en 130 W. Bruno St. Los Ángeles, CA, Estados Unidos. Teléfono (323) 526-1254.

Sábado 14 de febrero

Fundación AfricActive, Inc., de 11.00 a 13.00 hs, en 5036 Exposition BlvdLos Ángeles.

de 11.00 a 13.00 hs, en 5036 Exposition BlvdLos Ángeles. Centro Comunitario All Peoples, de 9.30 a 12.30 hs, en 822 E. 20th Street Los Ángeles, CA.

de 9.30 a 12.30 hs, en 822 E. 20th Street Los Ángeles, CA. Conferencia de Todos los Santos, de 9.00 a 11.00 hs, en 3431 Portola Avenue Los Ángeles. Teléfono (323) 675-4873.

de 9.00 a 11.00 hs, en 3431 Portola Avenue Los Ángeles. Teléfono (323) 675-4873. Un mundo con compasión: atiende de 12.00 a 15.00 hs, en 2912 Guirado St, Los Ángeles.

Para encontrar más direcciones, horarios, días y teléfonos, los interesados pueden consultar en el calendario de distribución, dentro de la página oficial del Banco de Alimentos de Los Ángeles.

Más de 200 bancos de alimentos trabajan a nivel nacional bajo la coordinación de Feeding America (Archivo) facebook.com/lafoodbank

Otras opciones para conseguir comida gratis en Los Ángeles

Además de los bancos de alimentos, existen otros programas que ofrecen productos frescos, así como comidas gratis y de bajo costo. Estos son algunos de ellos: