Dónde entregan comida gratis en Los Ángeles durante la semana del 9 al 14 de febrero de 2026
Este es el cronograma de las jornadas de asistencia alimentaria para la segunda semana del mes
- 4 minutos de lectura'
Ante el persistente desafío de la carencia alimentaria, diversas organizaciones y bancos de alimentos en Los Ángeles refuerzan sus redes de apoyo para la semana del 9 al 14 de febrero de 2026. A través de despensas móviles y centros comunitarios estratégicos, los residentes podrán acceder a productos frescos y suministros básicos sin costo alguno.
Dónde entregan comida gratis en Los Ángeles del 9 al 14 de febrero de 2026
Con el objetivo de fortalecer la seguridad alimentaria en la comunidad, el Banco de Alimentos de Los Ángeles distribuirá comida gratuita a través de una sólida red de voluntarios y socios locales. El apoyo de universidades, iglesias y colectivos sociales permite establecer los siguientes centros de entregas para quienes necesiten este recurso esencial:
Lunes 9 de febrero
- Fundación Budista Tzu Chi, de 9.30 a 10.30 hs, en 341 La Seda Road La Puente.
- Socios del vecindario de Central City, de 14.00 a 17.00 hs, en 501 S. Bixel Street, Los Ángeles.
- Socios de Inland Valley Hope: atiende de 9.00 a 14.00 hs, en 209 W. Pearl Street, Suite J104.
Martes 10 de febrero
- Centro Cultural Comunitario Aaron (ACCC), de 10.00 a 12.00 hs, en 1010 W 108th Street B Los Ángeles, CA, Estados Unidos.
- Centro de la Juventud Asiática, de 8.30 a 10.30 hs, en 100 Clary Avenue San Gabriel.
- Viaje de amor, de 18.00 a 19.00 hs, en 423 S San Pedro Los Ángeles.
- El centro de los sueños, de 10.30 a 11.30 hs, en 353 E Edgeware Rd Los Ángeles.
Miércoles 11 de febrero
- Iglesia del Evangelio Cuadrangular Pan de Vida, de 11.30 a 13.30 hs, en 5175 1/2 W. Washington Blvd. Los Ángeles.
- Iglesia Episcopal Africana Metodista (AME) del Templo Bryant, de 10.00 a 12.00 hs, en 2514 W. Vernon Ave Los Ángeles.
- Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispanoamericana, de 15.00 a 17.00 hs, en 1815 E. Bridge Street, Los Ángeles.
Jueves 12 de febrero
- Servicios de desarrollo infantil de Anzac, de 15.00 a 18.00 hs, en 10332 S. Western Ave. Los Ángeles.
- El centro de los sueños, de 10.30 a 11.30 hs, en 1100 Glendale Blvd Los Ángeles.
Viernes 13 de febrero
- Centro Comunitario All Peoples, de 9.30 a 12.30 hs, en 822 E. 20th Street Los Ángeles.
- Ananda Marga de Los Ángeles, Inc., de 8.30 a 10.30 hs, en 1245 S Norton Avenue Los Ángeles.
- Centro de la Juventud Asiática, de 8.30 a 10.30 hs, en 100 Clary Avenue
- San Gabriel, CA, Estados Unidos. Teléfono (626) 537-0954.
- Centro San Francisco - Industrias Homeboy, de 10.30 a 12.00 hs, en 130 W. Bruno St. Los Ángeles, CA, Estados Unidos. Teléfono (323) 526-1254.
Sábado 14 de febrero
- Fundación AfricActive, Inc., de 11.00 a 13.00 hs, en 5036 Exposition BlvdLos Ángeles.
- Centro Comunitario All Peoples, de 9.30 a 12.30 hs, en 822 E. 20th Street Los Ángeles, CA.
- Conferencia de Todos los Santos, de 9.00 a 11.00 hs, en 3431 Portola Avenue Los Ángeles. Teléfono (323) 675-4873.
- Un mundo con compasión: atiende de 12.00 a 15.00 hs, en 2912 Guirado St, Los Ángeles.
Para encontrar más direcciones, horarios, días y teléfonos, los interesados pueden consultar en el calendario de distribución, dentro de la página oficial del Banco de Alimentos de Los Ángeles.
Otras opciones para conseguir comida gratis en Los Ángeles
Además de los bancos de alimentos, existen otros programas que ofrecen productos frescos, así como comidas gratis y de bajo costo. Estos son algunos de ellos:
- One Degree: ofrece una guía de recursos que se actualiza todos los días, con información sobre alimentos, vivienda y más.
- 211: ofrece ayuda con alimentos y otras necesidades al marcar al 211, al (800) 339-6993 o al visitar su sitio web.
- Food Oasis LA: directorio de alimentos gratuitos para encontrar despensas y comidas cercanas.
- DPSS: ofrece beneficios mensuales en una tarjeta plástica de transferencia electrónica.
Otras noticias de Agenda EEUU
En vivo. Noticias de Florida: saturación de detenidos por el ICE y la estatua que inauguró DeSantis
DMV en Carolina del Norte. Así será la modificación de las citas y los horarios de atención en febrero 2026
Alerta Super Bowl. Lo que ICE puede hacer en un evento 'Nivel 1' y la policía de California no puede evitar
- 1
Taxi Driver: los 50 años de la película que cambió para siempre al cine y que hoy nadie se atrevería a filmar
- 2
Podrían llegar 10.000 autos de EE.UU. sin pagar arancel tras el acuerdo
- 3
Cómo evalúan en EE.UU. el acuerdo comercial con la Argentina: el efecto en las inversiones y el punto conflictivo de la carne
- 4
Un pasivo de $200.000 millones: en el Ministerio de Defensa afirman que la deuda de IOSFA la pagará el Estado