Dónde entregan comida gratis en Los Ángeles durante la semana del 2 al 7 de febrero de 2026
El Banco de Alimentos de La Ciudad del Oropel publicó su mapa interactivo para obtener comida gratis durante el segundo mes del 2026
4 minutos de lectura
Como cada mes, el Banco de Alimentos de Los Ángeles publicó su mapa interactivo para dar a conocer dónde se repartirán comidas gratis en La Ciudad del Oropel. Para su entrega, diversas organizaciones realizarán jornadas en favor de personas y familias que enfrentan inseguridad alimentaria.
Dónde encontrar comida gratis en Los Ángeles del 2 al 7 de febrero
El Banco de Alimentos regional de Los Ángeles ofrecerá despensas sin costo que serán distribuidas en diferentes localidades del estado. Con el apoyo de iglesias católicas, universidades y organizaciones comunitarias, los sitios de distribución serán:
Lunes 2 de febrero
- Central City Neighborhood Partners, en 501 S. Bixel Street, Los Ángeles. Se ofrece servicio en un horario de 14 a 17 hs.
- Caridad Católica Brownson House, en 1307 Warren Street, Los Ángeles. El horario en el que se puede conseguir ayuda es entre las 9 y las 15 hs.
- Centro de servicios comunitarios chinos, se encuentra ubicado en 1725 Beverly Boulevard, Suite 1- B, Los Ángeles. Ofrece servicio el primer lunes y tercer viernes del mes en horario de 9 a 12 hs.
Martes 3 de febrero
- Centro Cultural Comunitario Aaron (ACCC), ubicado en 1010 W 108th Street, Los Ángeles. Horario: de 13.00 a 15.00 hs.
- The Dream Center, el cual se encuentra ubicado en 281 E Bloom Street, Los Ángeles. Aquí se puede obtener ayuda en un horario entre las 10.30 y 11.30 hs y de 14.30 a 15.30 hs.
- Fundación Mis Amigos, la cual se encuentra en 1244 E. 7th Street, Los Ángeles. Se puede acceder a alimentación en un horario de 15 a 18 hs.
- Caridades Católicas Good Shepherd Center. Este sitio se encuentra ubicado en 267 N Belmont Ave, Los Ángeles, y ofrece servicio de alimentación entre las 9 y las 12 hs.
Miércoles 4 de febrero
- Iglesia del Evangelio Cuadrangular Pan de Vida, ubicada en 5175 1/2 W. Washington Blvd., Los Ángeles, CA 90016. Horario: de 14.30 a 16.30 hs.
Jueves 5 de febrero
- Academia El autismo no me define, en 1827 E. 103rd St., Los Ángeles, CA 90002. Horario: de 15 a 19 hs.
Viernes 6 de febrero
- Centro Comunitario All Peoples, ubicado en 822 E. 20th Street, Los Ángeles, CA 90011. Horario: de 12.30 a 15.30 hs.
- Impact LA, que está localizado en 811 W. 7th Street Suite #1234, Los Ángeles. Ofrece servicio de 10 a 14 hs.
- Iglesia Episcopal St. Athanasius, ubicada en 840 Echo Park Avenue, Los Ángeles. Abierto todos los viernes del mes en un horario de 8 a 10 hs.
Sábado 7 de febrero
- Iglesia Cristiana Filipino, ubicada en el 301 N. Union Avenue, Los Ángeles. Se pueden obtener alimentos el segundo y cuarto sábado del mes, entre las 10 y 11 hs.
- Focus SoCal, ubicado en 2300 W. 3rd St, Los Ángeles. Este sitio ofrece alimentación el segundo y cuarto sábado del mes, en un horario de 10 a 12 hs.
Dónde encontrar comida gratis en Los Ángeles
Además de los bancos de alimentos, existen otros programas que ofrecen productos frescos, así como comidas gratis y de bajo costo, entre las que se pueden encontrar:
- One Degree: tiene una guía de recursos que se actualiza todos los días, con información sobre alimentos, vivienda y más.
- 211: ofrece ayuda con alimentos y otras necesidades al marcar al 211, al (800) 339-6993 o al visitar su sitio web.
- Food Oasis LA: directorio de alimentos gratuitos que conecta a las personas que necesitan despensas y comidas cercanas.
- DPSS: brinda beneficios mensuales en una tarjeta plástica de transferencia electrónica.
