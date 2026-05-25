Elecciones en California 2026: quién es el influencer latino que hace campaña por Tom Steyer

Se acercan las elecciones primarias en California este 2 de junio por la gobernación y el candidato demócrata Tom Steyer posiciona su campaña a través de diferentes creadores de contenido como Carlos Eduardo Espina. Se trata de un abogado y director de organizaciones reconocido por ser el activista latino con más seguidores en redes sociales en EE.UU.

Quién es Carlos Eduardo Espina, el influencer latino que apoya a Tom Steyer

Espina nació en Montevideo, Uruguay, y emigró a Texas cuando tenía cinco años. Se graduó en Ciencias Políticas en Vassar College en 2020 y luego obtuvo su título de abogado (J.D.) en la Universidad de Nevada, Las Vegas, en 2024, según consignó la biografía de su sitio web.

Espina es considerado el activista latino con más seguidores en redes sociales en Estados Unidos X/@virtueemoir29

A lo largo de su trayectoria, ha fundado organizaciones como “Fútbol Para el Futuro” y el “Fondo de Solidaridad con los Refugiados Detenidos”. En la actualidad, dirige la organización “Migrantes Unidos” y un centro comunitario en Houston.

La alianza de Carlos Eduardo Espina y Tom Steyer

El influencer ha respaldado de manera pública al demócrata Tom Steyer para las elecciones primarias del 2 de junio. A través de sus redes sociales, lo califica como el “más progresista” entre los candidatos y que ha utilizado su fortuna en defensa de la comunidad migrante.

Carlos Espina considera a Tom Steyer como el candidato demócrata "más progresista" en los comicios del 2 de junio Facebook/@CarlosEduardoEspina1998

“Tengo un nuevo trabajo. He sido contratado por el señor Tom Steyer”, dijo Espina en una publicación en sus redes sociales.

Espina destaca que Steyer donó US$2.3 millones en 2017 para servicios legales de inmigrantes y que se deshizo de inversiones en prisiones privadas hace más de 20 años. Asimismo, aseguró que sus redes sociales funcionan como puente entre la comunidad latina y el candidato.

Controversia con Tom Steyer por el pago de influencers

En medio del apoyo de Espina a Steyer, acusaron al demócrata de pagarle al influencer más de US$100 mil a través de una sociedad de responsabilidad limitada en Texas.

Elecciones en California: quién es el influencer latino que hace campaña por Tom Steyer

De acuerdo con The New York Times, los registros de financiación de campaña describen el monto como “asesoramiento estratégico y representación”. Además, señala que Espina no incluyó etiquetas de “publicidad pagada” o “colaboración pagada” en decenas de publicaciones donde promocionaba a Steyer.

En su defensa, el creador de contenido sostuvo que no recibió pagos por crear videos, sino por su labor como consultor especializado en temas latinos, por lo que consideró innecesario etiquetar sus contenidos como publicidad. De igual modo, aclaró que el monto a recibir es de US$400 mil.

“Aunque no me vendí, porque creo en Tom Steyer y porque él ve valor en lo que yo hago, me pagó por asesoramiento. El monto real fue de US$400 mil y no todo se ha pagado en su totalidad”, dijo en un video en Facebook.