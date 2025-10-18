El cruce de Gavin Newsom contra Trump por usar fondos “para lanzar misiles” en pleno cierre de gobierno

Gavin Newsom salió el jueves al cruce de Donald Trump y JD Vance por destinar recursos federales para una demostración militar, mientras la administración pública se encuentra paralizada por el cierre del gobierno federal. En sus redes sociales, el gobernador de California cuestionó que el mandatario y el vicepresidente por su uso de fondos.

El origen del conflicto: un evento militar con fuego real

La fricción entre Newsom y Trump escaló cuando la Casa Blanca organizó un evento con fuego real para el sábado 18 de octubre frente a la costa de Camp Pendleton, en el sur de California, para conmemorar el 250.º aniversario del Cuerpo de Marines.

La entrada de Camp Pendleton en in Oceanside, California.

El gobernador advirtió que esos ejercicios militares podrían requerir el cierre temporal de la Interestatal 5, una de las principales arterias del estado, por donde cada día circulan más de 80.000 vehículos. Según informó Los Angeles Times, desde la oficina de Newsom señalaron que, tras recibir informes sobre el uso de munición real durante la demostración, que incluía el lanzamiento de misiles desde el mar hacia la base, evaluaban esa medida como precaución.

Desde su cuenta de X, el dirigente californiano arremetió contra el presidente. “Donald Trump y JD Vance creen que cerrar la I-5 para disparar misiles desde barcos es una muestra de respeto a los militares. Deje de lado su desfile de vanidad y pague a nuestras tropas”, posteó, en referencia a las demoras en los pagos de los salarios de las fuerzas de seguridad que podrían registrarse por el cierre de gobierno.

La respuesta de los Marines y las críticas de Newsom a Trump por el cierre de gobierno

Tras estas declaraciones del gobernador, el Cuerpo de Marines difundió un comunicado para aclarar que no se cerraría ninguna carretera ni ruta de transporte por la celebración. “Antes del evento de capacitación y la demostración, realizamos una evaluación de riesgos detallada”, indicó el texto oficial. Y agregó que “todos los movimientos aéreos, terrestres y de superficie se guionan y ensayan de acuerdo con los procedimientos operativos estándar y las listas de verificación de seguridad establecidas”.

Así, la oficina de prensa de Newsom canceló el cierre preventivo de la autopista. Sin embargo, no perdió la oportunidad para volver a criticar a Washington. “Nos sentimos aliviados de que la Casa Blanca haya dado marcha atrás en sus planes de cerrar una importante autopista interestatal”, afirmó en otro posteo en X.

“Ahora que la I-5 permanecerá abierta, ¡esperamos que la Administración Trump aplique el mismo sentido común para reabrir el gobierno federal!“, continuó el mensaje.

La chicana de Newsom a Trump, le pidió que aplique el sentido común y reabra el gobierno federal X; GovPressOffice

El jueves, el californiano dejó un nuevo mensaje al mandatario. Dijo que Trump y JD Vance “pueden encontrar dinero para lanzar misiles sobre la I-5 durante un cierre gubernamental, pero ni un centavo para la atención médica de los estadounidenses".

Un evento militar, con la presencia de Vance y Hegseth

La celebración militar, denominada “De mar a costa: una revisión de la Fuerza Anfibia”, está prevista para este sábado en Camp Pendleton, una base ubicada entre los condados de Orange y San Diego.

Según detalló The New York Times, el acto incluirá demostraciones de asalto anfibio en vivo y contará con la participación del vicepresidente JD Vance y del secretario de Defensa, Pete Hegseth, ambos exintegrantes de las Fuerzas Armadas.

El evento será filmado por la Oficina de Producción de la Casa Blanca y transmitido a nivel nacional el 9 de noviembre.

Los dardos de Newsom contra Turmp, por destinar fondos a un evento militar en medio del cierre de gobierno X: @CAgovernor

Desde Sacramento, la oficina del gobernador Newsom calificó la iniciativa como una muestra de “demostraciones pomposas de poder” y señaló que “la falta de coordinación y comunicación del gobierno federal sobre este evento, y el impacto general en nuestra sociedad y economía, es evidente del mayor desorden que es la Administración Trump”.

El acto militar coincidirá con manifestaciones organizadas por el movimiento “No Kings”, que se realizarán el mismo día en distintas ciudades de Estados Unidos. Los organizadores esperan una importante participación en California, con marchas críticas hacia el expresidente Trump y su gestión.