Gavin Newsom vs. Donald Trump: la feroz crítica del gobernador de California y su predicción para las elecciones de 2026

El escenario político en EE.UU. volvió a encenderse con un cruce entre Donald Trump y Gavin Newsom. La disputa se dio en redes sociales, donde ambos líderes políticos expusieron sus visiones de lo que está en juego en las elecciones legislativas de 2026. Mientras que el presidente anunció su intención de transformar por completo el sistema de votación, el gobernador de California lo acusó de planear un fraude.

El mensaje de Trump y su promesa de cambios radicales para las elecciones de 2026

Donald Trump eligió su propia red social, Truth Social, para lanzar un mensaje que encendió la polémica. En una extensa publicación, el presidente de EE.UU. atacó de manera frontal el sistema de voto por correo y el uso de máquinas electrónicas para registrar los sufragios.

Trump apuntó contra el voto por correo truthsocial.com/@realDonaldTrump

En ese sentido, Trump aseguró que iniciaría un movimiento nacional para eliminar el voto por correo, al que calificó como un “engaño” que, según él, favorece al Partido Demócrata. Además, adelantó que firmará una orden ejecutiva con el objetivo de sustituir las máquinas de votación por boletas en papel con marcas de agua.

Trump afirmó que las máquinas de votación son “muy caras, inexactas y polémicas” , mientras que el papel con marcas de seguridad sería más económico y confiable .

, mientras que . Argumentó que Estados Unidos es “el único país en el mundo que aún utiliza el voto por correo” , una práctica que -en su visión- las demás naciones habían descartado por “fraudes masivos”.

, una práctica que -en su visión- las demás naciones habían descartado por “fraudes masivos”. Sostuvo que los estados deberían acatar lo que dicta el gobierno federal en el conteo de votos .

. Justificó su postura con un discurso cargado de acusaciones contra los demócratas, a quienes calificó de “tramposos” y de ser prácticamente “inelegibles” sin recurrir a este tipo de prácticas.

La respuesta inmediata de Gavin Newsom a Donald Trump: “Sabe que va a perder en 2026″

Apenas unas horas después, Gavin Newsom recurrió a X (antes Twitter) para contestarle directamente al presidente norteamericano. En pocas líneas, el gobernador de California expresó su convicción de que Trump perderá en las elecciones legislativas de 2026 y lo acusó de maniobras desesperadas.

Newsom respondió que Trump pretende manipular las elecciones porque va a perder en 2026 x.com/GavinNewsom

“Trump sabe que va a perder en 2026. Su plan para manipular nuevos escaños en el Congreso va a ser contraproducente, gracias a California. Ahora, clama por otras maneras de manipular los resultados. Este hombre apesta a desesperación. Mantengamos la presión.”, escribió Newsom.

El antecedente inmediato: la ofensiva de Newsom contra los planes de Trump en Texas

Apenas unos días antes, el gobernador californiano había presentado un plan integral para contrarrestar lo que describió como un “intento de Trump de manipular las elecciones en Texas”.

El gobernador de California, Gavin Newsom hizo un llamado a elecciones especiales en noviembre Mario Tama /Getty Images North America / Getty Images via AFP

En un comunicado difundido el 14 de agosto de 2025, Newsom anunció la Election Rigging Response Act, una propuesta de enmienda constitucional estatal que se sometería a votación en California en noviembre.

El gobernador presentó la iniciativa junto a líderes legislativos y organizaciones sociales, con la idea de demostrar que California no se quedaría pasiva ante lo que describió como un “asalto directo a la democracia”.

Según detalló, Trump había presionado a legisladores de Texas para redibujar los distritos electorales en beneficio de los republicanos, algo que calificó como un abuso de poder.