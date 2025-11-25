El curioso récord impuesto por una banda mexicana en California que supera a cualquier artista estadounidense

La escena musical de Los Ángeles sumó un hito inesperado: una banda mexicana alcanzó una marca que ningún artista estadounidense había logrado en la ciudad más poblada de California. Se trata de Maná, que se convirtió en la agrupación con más conciertos en estadio ofrecidos en esa metrópolis.

El récord de Maná que supera a una leyenda del rock estadounidense

El fin de semana pasado, el grupo Maná, conformado por Fernando “Fher” Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros, completó su cuarto espectáculo, de un total de cinco programados, en el KIA Forum ante 17.500 espectadores.

Con ese concierto, alcanzó los 44 shows en estadios en Los Ángeles, una cifra que, según Vision Music, supera los 42 que Bruce Springsteen había acumulado en la ciudad.

Maná celebró su récord histórico en Los Ángeles, California

La revista especializada detalló que este récord coloca a la banda mexicana en la cima de una estadística históricamente dominada por artistas locales.

Esta marca la alcanzó en el marco del tour Vivir sin aire Tour, que aún tiene pendientes 12 presentaciones antes de concluir el 4 de abril en Greensboro, Carolina del Norte.

Más récords de Maná, la banda mexicana que es furor en Los Ángeles

El récord impuesto en Los Ángeles llega en un año especialmente significativo para Maná. Es que en febrero pasado se convirtió en la primera banda que canta en español nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll, tal como consignó Rolling Stone.

La revista citada también destacó que el grupo ha vendido más de 40 millones de álbumes a lo largo de casi cuatro décadas de carrera, en las que recibió cuatro premios Grammy y seis Latin Grammy.

La celebración del récord quedó registrada en la cuenta oficial de Instagram de la banda. Allí compartieron imágenes del homenaje que recibieron en el KIA Forum, donde fueron acompañados por las bandas marciales de la Universidad del Sur de California, de la escuela secundaria Inglewood y de la LA Clippers Spirit Team.

Fher (cantante) y la banda Maná. Prensa Maná

“Nunca nos pudimos imaginar este momento. Estar en una de las ciudades más importantes del rock and roll, en escenarios que han visto a los gigantes del rock, a nuestros ídolos… los sueños sí se cumplen. Este triunfo no solo pertenece a nosotros; es de cada persona en el mundo que ha estado ahí, que ha comprado un boleto, que ha cantado con nosotros y que ha hecho espacio en su vida para nuestra música", escribió el grupo en la publicación.

El debut de Maná en Los Ángeles: más de tres décadas vigentes

El recorrido de Maná por Los Ángeles lleva más de treinta años. Su debut en esta ciudad californiana ocurrió en 1993, en el Hollywood Palace.

Desde entonces, la relación con el público angelino creció hasta alcanzar momentos de enorme intensidad, como los 13 conciertos de 2007 en el Staples Center, el año más prolífico del grupo en ese lugar.

Maná, la banda mexicana celebró su logro en Instagram Instagram@manaoficial

El KIA Forum, sin embargo, se volvió su escenario predilecto. Allí realizaron una residencia en 2019 y, según los registros, suman 31 presentaciones solo en ese recinto.

El vocalista de Maná respaldó a la comunidad latina en EE.UU.: “Son quienes ponen el pan en la mesa de Trump”

El vocalista de Maná, “Fher” Olvera, advirtió que sin el aporte de los mexicanos y otros hispanos Estados Unidos podría “colapsar”, en medio del avance de las políticas migratorias de Donald Trump y las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) contra personas sin estatus legal.

Fernando Olvera defendió a los migrantes ante el avance las redadas del ICE AP

En una entrevista con El Mundo con David, realizada en un aeropuerto, el líder de la banda mexicana advirtió: “Mis paisanos mexicanos y los demás inmigrantes en Estados Unidos están en un gran problema”.

El músico calificó la situación como “muy mala” y subrayó el rol esencial de los trabajadores latinos: “Ellos son los que ponen el pan en la mesa de los blancos y de todos, incluido el presidente Donald Trump”.

Por último, insistió en que Estados Unidos es un “gran país” gracias a esa mano de obra migrante, a la que consideró como una de las mejores del mundo. “No está tan fácil que deporten a todos. Los quieren asustar nada más”, concluyó.