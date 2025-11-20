Para inmigrantes: cinco derechos clave que debes conocer si el ICE te detiene en Carolina del Norte

Carolina del Norte atraviesa un tenso contexto migratorio, con cientos de detenciones en medio de los operativos llevados a cabo la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En este contexto, una organización que asiste legalmente a extranjeros en el estado compartió los derechos fundamentales frente a los agentes: desde guardar silencio hasta grabar el operativo.

Los derechos de los migrantes ante el ICE y la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte

La organización Carolina Migrant Network, que se encuentra especialmente activa durante la Operation Charlotte’s Web, elaboró un video para compartir la información clave que deben conocer los inmigrantes de la ciudad más poblada de Carolina del Norte.

Los derechos de los migrantes en Carolina del Norte ante un encuentro con el ICE

De acuerdo con las imágenes compartidas a través de su cuenta de Instagram, ante un encuentro o incluso detención del ICE o la Patrulla Fronteriza, los extranjeros cuentan con cinco derechos:

Guardar silencio: los detenidos no tienen obligación de contestar preguntas y pueden mantenerse callados.

los detenidos no tienen obligación de contestar preguntas y pueden mantenerse callados. No abrir la puerta sin una orden: si un oficial se presenta en su casa, el migrante no está obligado a abrirle, a menos que exista un documento judicial que lo indique.

si un oficial se presenta en su casa, el migrante no está obligado a abrirle, a menos que exista un documento judicial que lo indique. Derecho a un abogado: todos los detenidos pueden contar con asesoría legal a lo largo de su proceso.

todos los detenidos pueden contar con asesoría legal a lo largo de su proceso. Negarse a firmar algo que no entiende: el inmigrante debe evitar validar cualquier documento que no comprenda.

el inmigrante debe evitar validar cualquier documento que no comprenda. Grabar un operativo: siempre que no interfiera con la labor de las fuerzas policiales, está permitido.

Asimismo, la organización de Carolina del Norte enfatizó que se debe exigir a los agentes que muestren una orden judicial para ingresar a un hogar. En caso de tenerla, el agente puede pasarla por debajo de la puerta o mostrarla por la ventana. Si no posee la habilitación, no está autorizado a entrar.

Qué documentos debe mostrar un migrante en Carolina del Norte ante un control vehicular del ICE

En el caso de ir a bordo de un auto y que la entidad federal lo detenga en un puesto de tránsito, el migrante debe contar con tres documentos clave:

Licencia de conducir.

Registro del vehículo.

Prueba del seguro.

Según indica la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Carolina del Norte, los agentes podrían también solicitarle al conductor que brinde su nombre y dirección. En tanto, el extranjero tiene que recordar que no está obligado a contestar preguntas sobre su estatus migratorio.

Las redadas del ICE y la Patrulla Fronteriza continúan en Carolina del Norte

Los consejos para migrantes se dan en el marco de una operación dirigida a la ciudad de Charlotte. Según cifras que brindó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), ya hay más de 250 extranjeros detenidos. La autoridad afirma que se trata de personas con antecedentes penales por crímenes de gravedad.

Todo se desarrolla en el marco del operativo Charlotte’s Web, que se extiende desde el último fin de semana. En un principio, se esperaba que la Patrulla Fronteriza y el ICE ampliaran las redadas a Raleigh. Sin embargo, hasta el momento no hubo un despliegue masivo de agentes en la capital de Carolina del Norte.