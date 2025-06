El desafío de Newsom al zar de la frontera en California: “Arréstame”

El conflicto por las redadas migratorias en California escaló este fin de semana tras una serie de enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales en la ciudad de Paramount, condado de Los Ángeles. En este contexto, Gavin Newsom cruzó a Tom Homan, el zar de la frontera de Donald Trump. “Arréstame”, lo desafió el gobernador.

Redadas migratorias intensifican las protestas en Los Ángeles

La tensión comenzó el sábado 7 de junio, cuando una operación federal en un estacionamiento de Home Depot en Paramount desató una ola de protestas que se extendió por varias zonas del condado de Los Ángeles. Los videos difundidos en redes sociales mostraron a manifestantes que bloqueaban el paso de vehículos oficiales y que se enfrentaban verbalmente a autoridades de inmigración.

En algunos puntos, los agentes federales utilizaron gases lacrimógenos y proyectiles de control para dispersar a los manifestantes. Según ABC News, al menos una persona resultó herida.

La escalada de tensiones ocurrió en un contexto de crecientes operaciones federales de inmigración autorizadas por la administración Donald Trump. Tom Homan, designado como asesor especial en temas fronterizos, declaró el fin de semana que las redadas en Los Ángeles continuarán sin interrupciones. “Todos los días aplicaremos la ley de inmigración. No me importa si les gusta o no”, dijo en entrevista con NBC News.

Redadas en California terminó en un cruce violento entre agentes federales y manifestantes en contra de los operativos de ICE Ethan Swope - FR171736 AP

El zar de la frontera también advirtió que cualquier persona que interfiera con el trabajo de los agentes, ya sea el gobernador de California o la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, podría enfrentar consecuencias legales como el arresto. “Si cruzas esa línea, es un delito albergar y ocultar a sabiendas a un inmigrante ilegal. Es un delito impedir que las fuerzas del orden hagan su trabajo”, aseguró.

Tom Homan aseguró que cualquier persona que interfiera con el trabajo de los agentes podría enfrentar consecuencias legales X (@DiligentDenizen)

Gavin Newsom le responde a Tom Homan en medio de los disturbios en Los Ángeles

Ante estas declaraciones, Gavin Newsom respondió en una entrevista con MSNBC: “Si es tan duro, ¿por qué no lo hace? Sabe dónde encontrarme. Esas fanfarronerías son agotadoras. Así que, Tom, arréstame. ¡Vamos!”.

Asimismo, el gobernador criticó el tono de Homan y lo calificó como parte de una estrategia de intimidación. “Acabemos con esto de una vez, tipo duro. Sabes, me importa un bledo, pero me importa mi comunidad. Me importa esta comunidad”, enfatizó.

Protestas en Los Ángeles durante el desembarco de la Guardia Nacional en California RINGO CHIU - AFP

Por su parte, el presidente Donald Trump respaldó las declaraciones del zar de la frontera y aseguró que los funcionarios que obstaculicen las leyes federales “tendrán que rendir cuentas ante los tribunales”.

Sin embargo, Newsom reveló que, durante una conversación telefónica reciente con el mandatario, el tema de las protestas y el uso de la Guardia Nacional no fue mencionado y que no expresó ningún tipo de preocupación. “Hablamos durante casi 20 minutos y este tema nunca se tocó”, contó.

Miembros de la Guardia Nacional desplegada en Los Ángeles por las protestas contra las políticas de inmigración RINGO CHIU - AFP

La Casa Blanca autorizó el despliegue de al menos 2000 miembros de la Guardia Nacional en el condado de Los Ángeles.

El gobernador de California se opuso a esta medida y envió una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, a quien le solicitó la anulación de la misma. “Las autoridades locales son las más indicadas para evaluar la necesidad de recursos y salvaguardar la vida y la propiedad”, escribió.

La escalada entre Newsom, Homan y la administración federal marca un nuevo capítulo en la disputa sobre la aplicación de la ley migratoria en ciudades santuario como Los Angeles.