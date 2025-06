El negocio de pollo frito de tres amigos que arrancó con US$900 en Los Ángeles y fue vendido en casi mil millones de dólares

Dave’s Hot Chicken, la cadena de comida rápida que nació en 2017 en Los Ángeles, California, es producto de una combinación de 900 dólares y una freidora portátil. Ahora, la compañía fue vendida en un acuerdo valuado en aproximadamente US$1000 millones. Así cambió todo su panorama.

Dave’s Hot Chicken, de las calles de Los Ángeles a un negocio millonario

Fundada por tres amigos de la infancia, Arman Oganesyan, Dave Kopushyan y Tommy Rubenyan, la marca creció de forma acelerada tras expandirse como franquicia en 2019 y espera inaugurar más de 155 locales este año.

De comenzar en un estacionamiento en East Hollywood a planear la apertura de 400 franquicias a nivel mundial Dave's Hot Chicken

El lunes 2 de junio, la firma de inversión privada Roark Capital, con sede en Atlanta y especializada en franquicias y empresas de servicios al consumidor y corporativo, adquirió una participación mayoritaria en Dave’s Hot Chicken, según indicó la cadena de comida rápida en su sitio oficial.

El inicio de Dave’s Hot Chicken

Dave’s Hot Chicken surgió cuando el chef Kopushyan, con experiencia en restaurantes con estrellas Michelin, le propuso la idea a su amigo Oganesyan, quien al principio dudó porque no le gustaba el pollo. Según relató en el podcast How I Built This en 2024, no fue sencillo conseguir que los tres amigos se comprometieran con el proyecto.

En los inicios, los tres amigos vendieron hamburguesas en un estacionamiento en Hollywood Dave's Hot Chicken

Con sus propios ahorros, el trío comenzó a trabajar en una receta de pollo picante estilo Nashville, inspirada en el restaurante Howlin’ Ray’s de Los Ángeles. Los amigos dedicaron varios meses a visitar restaurantes de pollo frito, mirar documentales sobre el tema y realizar pruebas de cocina de Kopushyan.

En 2017, ante la imposibilidad de comprar un camión de comida, decidieron comenzar en un estacionamiento del vecindario East Hollywood, en Los Ángeles, donde montaron el puesto con una freidora de US$150, una lámpara de calor para papas fritas y mesas prestadas por sus padres, según contó Oganesyan.

El chef Dave Kopushyan tuvo la idea de crear Dave's Hot Chicken Dave's Hot Chicken

Durante su primera noche de inauguración, obtuvieron una ganancia de US$40 tras vender cuatro platos: uno a la novia de Oganesyan y los otros tres a unas amigas de ella. Sin embargo, lo que comenzó como un puesto callejero ganó popularidad rápidamente gracias a las redes sociales, especialmente Instagram.

Cinco días después de su apertura, el boca a boca atrajo la atención del crítico gastronómico de Eater Los Ángeles, Farley Elliott, quien les dedicó una reseña en la que describió: “El nuevo puesto nocturno de pollo picante de East Hollywood podría dejarte boquiabierto”, señalaron en la página oficial de Dave’s Hot Chicken.

A partir de ese momento, las filas se extendían por toda la calle y llegaron a dar la vuelta a la manzana. Según relató Oganesyan, en pocos meses agotaron el producto cada noche y generaron “unos cuantos miles” de dólares en ingresos diarios. Al cierre del segundo mes, cada uno logró obtener alrededor de US$10.000 en ganancias. Un año más tarde, incorporaron al hermano de Rubenyan, Gary, quien colaboró con ellos en la apertura de su primer local físico.

Con la nueva transacción, Bill Phelps, director ejecutivo de Dave’s Hot Chicken, afirmó: “Este es uno de los grandes proyectos empresariales de nuestra época, y ahora comenzamos el siguiente capítulo de la historia”. Y añadió: “Toda nuestra organización está entusiasmada con la integración de Dave’s Hot Chicken y Roark, y esperamos seguir sorprendiendo a nuestros clientes y generando crecimiento y valor para nuestros socios de franquicia”.

La compañía, que en la actualidad posee 300 locales en Estados Unidos, Canadá y Medio Oriente, proyecta cerrar el año con más de 400 restaurantes en total en distintas partes del mundo.