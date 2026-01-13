El pedido urgente a Trump difundido por Newsom en California: “Los Ángeles necesita reconstruirse”

El gobernador de California, Gavin Newson, difundió un pedido de los congresistas a Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Los legisladores señalan que después de los incendios del 2025, la ciudad de Los Ángeles necesita fondos para reconstruirse.

El pedido urgente para Los Ángeles difundido por Newsom

El gobernador demócrata compartió publicaciones en redes sociales de los senadores Adam Schiff y Alex Padilla. Los mensajes hacen un llamado a la Administración Trump a entregar la ayuda federal que se necesita en los sitios que fueron afectados por los incendios forestales de enero del año pasado.

Newsom reposteó un mensaje del senador Adam Schiff X @CAgovernor - X @CAgovernor

“Los desastres naturales no discriminan entre partidos, ni los partidos deberían discriminar entre desastres cuando los estadounidenses necesitan ayuda. La delegación de California, el senador Alex Padilla y yo instamos a la administración Trump a entregar la ayuda federal que Los Ángeles necesita para reconstruirse, y a hacerlo ahora”.

Por su parte, Padilla indicó: “Todos los miembros del Congreso de California, tanto demócratas como republicanos, están de acuerdo: las víctimas de los catastróficos incendios de Eaton y Palisades necesitan ayuda adicional por desastre para reconstruir. Y no dejaremos de luchar hasta que nuestras comunidades obtengan precisamente eso”.

El Senado aprueba una resolución que apoya a los sobrevivientes de los incendios

El pasado 8 de enero, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad la resolución de los senadores Schiff y Padilla (demócratas por California) que conmemora el primer aniversario de los incendios forestales de Palisades y Eaton y rinde homenaje a los sobrevivientes, las vidas perdidas y a los socorristas.

“La resolución también enfatiza la importancia de la cooperación continua entre las autoridades federales, estatales y locales para garantizar que las personas afectadas obtengan la ayuda y el apoyo que necesitan para la reconstrucción”, informaron en un comunicado.

Esta medida llega un año después de que Los Ángeles experimentara incendios forestales Marcio Jose Sanchez - AP

“Un año después, el proceso de reconstrucción en Pacific Palisades, Altadena y otras comunidades del sur de California continúa”, y “se requiere una coordinación continua entre las autoridades federales, estatales y locales para garantizar que los afectados por los incendios obtengan el alivio y el apoyo que necesitan”, señala el texto de la resolución.

A un año de los incendios en Los Ángeles, cuáles fueron las medidas de California

El pasado 5 de enero, la oficina de Newsom señaló que un año después de los incendios en Los Ángeles, además de tomar medidas para acelerar la reconstrucción, el gobernador criticó a la Casa Blanca por no aprobar fondos para desastres a largo plazo para los sobrevivientes.

Explican que el demócrata viajó a Washington D.C. a principios de diciembre, para reiterar su llamado a la aprobación inmediata del subsidio por desastre, instar al Congreso y al presidente Trump a mostrar la misma compasión y urgencia que se ha mostrado hacia otras comunidades del país.

En enero de 2025, Gavin Newsom respondió a las críticas de Trump sobre los devastadores incendios en Los Angeles Foto Facebook Governor Newsom

“Esta es la cuarta solicitud de fondos desde febrero, cuando el presidente Trump prometió que ‘cuidaría’ de los sobrevivientes”, explican en un comunicado.

Las autoridades californianas añaden que el gobierno federal desempeña un papel fundamental como socio del estado en este esfuerzo de recuperación a largo plazo.

Los fondos de esta asignación suplementaria sirven para: